G.P. CAR sarà al fianco del Consorzio Vero Volley come Top Sponsor

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare la partnership che lo legherà a G.P. CAR anche nella stagione sportiva 2022-2023.

L'AZIENDA

G.P. CAR è nata nel 1996 e opera nel settore automotive, più precisamente come concessionaria e centro di assistenza ufficiale Peugeot, Mitsubishi e DR Automobiles.

Con uno sguardo al futuro e alla mobilità sostenibile, G.P. CAR ha espanso i suoi orizzonti fondando una sezione “green power” dedicata a tutte le novitá ibride, elettriche e a basse emissioni, acquisendo il brand DR Automobiles che punta molto sulla tecnologia Thermo-Hybrid con alimentazione bifuel benzina-GPL. Da G.P. CAR si può usufruire di un servizio a 360º: dall’acquisto classico al noleggio, dai contratti di manutenzione alle soluzioni di mobilitá come auto sostitutiva e ricarica domestica per veicoli elettrici/ibridi, passando per officina e magazzino ricambi.



VISIBILITA' E ATTIVAZIONI

Sarà possibile vedere il logo di G.P. CAR sulle superfici video all'interno del palazzetto, durante le gare italiane ed europee della Vero Volley Monza femminile, e su tutto il materiale di comunicazione della società brianzola. G.P. CAR ha inoltre fornito una serie di autovetture per le atlete della prima squadra rosa della realtà monzese.

“Quattro anni fa ci siamo avvicinati al Consorzio un po’ per caso - ha commentato lo Chief Communication Officer -. Le prime partite, le prime attivazioni, le prime relazioni, un susseguirsi di emozioni uniche che ci hanno poi portato a rinnovare di anno in anno la partnership. In questi quattro anni abbiamo visto e respirato tanta grinta, tanta unione e passione, non solo degli atleti, ma anche da parte di tutto il Consorzio e di tutti i tifosi. Con Vero Volley abbiamo fatto moltissime attivazioni, una su tutte il Beep2Beep, ovvero una sorta di “speed dating” dove i vari sponsor si conoscevano all’interno delle vetture esposte nel nostro salone e si cambiava a colpo di clacson. Siamo entusiasti di rinnovare come top sponsor per la quarta stagione consecutiva e non vediamo l’ora di partire, anche quest’anno, più carichi che mai. Forza Vero Volley!”.

CONTATTI

info@gpcar.it