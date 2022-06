Marco Gaspari al timone della Vero Volley Monza per la terza stagione di fila

Marco Gaspari sarà il tecnico della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Protagonista di due stagioni super, con la vittoria della CEV Cup e la qualificazione alla CEV Champions League nella prima, ed il raggiungimento della Finale Scudetto nella seconda, tutte e tre prime volte per la formazione rosablù, l'allenatore marchigiano siederà sulla panchina della squadra ammiraglia del Vero Volley per la terza annata sportiva di fila tra Italia ed Europa.

La prima squadra femminile monzese, con Marco Gaspari alla guida, nel campionato appena concluso, ha ottenuto il maggior numero di vittorie da quando milita nella massima serie (25 in regular season, di cui 9 consecutive fuori casa), che gli hanno permesso di blindare, per la seconda stagione di fila, il terzo posto in classifica, la qualificazione alla massima competizione europea per club e poi volare, dopo aver eliminato Chieri ai Quarti di Finale e Novara in Semifinale, alla prima Finale Scudetto della loro storia.

LA CARRIERA IN BREVE

La carriera da allenatore di Marco Gaspari, figlio dell'arbitro internazionale Luciano Gaspari, inizia alla Conero & Ponterosso Volley nel 2001, prima come assistente e poi come vice allenatore. Nella stagione 2005-2006 è a Civitanova Marche in Serie A2 femminile, mentre in quella 2007-2008 viene chiamato in Serie A1 a Perugia, dalla Sirio Pallavolo, dove nel ruolo di assistente allenatore conquista la CEV Champions League. Dal 2008 al 2010 è il vice allenatore di Jesi, squadra con cui vince la CEV Challenge Cup 2009, per poi trasferirsi nella stagione 2010-2011 a Conegliano con la Spes. Nel 2012 è assistente allenatore per sei mesi della formazione azera del Baki Baku, tornando successivamente in Italia, sempre a Conegliano ma con l’Imoco, come primo allenatore fino al 2014. In Veneto vince il premio Luigi Razzoli come miglior tecnico della Serie A1, arrivando in Finale Scudetto, persa contro Piacenza, e centrando la qualificazione alla Champions League sempre nel 2013. A febbraio del 2015 passa sulla panchina proprio delle campionesse d’Italia piacentine, guidandole alla Finale Scudetto e a quella di Coppa Italia. Nella stagione 2016-17 si accorda con la Simagas SRL Volley di Trieste in Serie B1, riservandosi però una clausola di svincolo in caso di chiamata nel corso del campionato da una formazione di livello superiore. Nel novembre 2016 viene chiamato da Modena in A1, esordendo proprio a Monza contro la Saugella (vittoria per le modenesi 3-0), dove rimane fino al 5 dicembre 2017. Dopo due positive stagioni a Casalmaggiore, dal 2018 al 2020, passa alla Vero Volley Monza: in Brianza vince una CEV Cup nel 2021, raggiunge per due stagioni di fila il terzo posto in regular season e la qualificazione alla CEV Champions League, dove viene eliminato con la sua squadra ai Quarti di Finale da Conegliano, avversario anche in Finale Scudetto, la prima per Monza nella storia.

LE DICHIARAZIONI - #ONEOFUS - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "L'anno appena finito ci ha dato tanta energia. Raggiungere una Finale Scudetto e giocarsela alla pari contro Conegliano è stato motivo di orgoglio ma allo stesso tempo di una occasione di riflessione. Per raggiungere un livello più alto c'è infatti bisogno di tanto lavoro, determinazione e noi punteremo a ripartire dall'approccio espresso nella parte finale della stagione. Gli obiettivi? Mettere in campo i valori per cui questa società combatte. Dovremo essere una squadra unita, coesa, nella quale tutte si sacrificano per le altre, costruendo, a partire dal primo giorno di raduno, una spirito di squadra. Il campionato che verrà sarà ancora più difficile: è fondamentale che le atlete e lo staff abbiano la stessa voglia di lavorare insieme vista nella fase finale della passata stagione. Ringraziamenti? Innanzitutto la società, il presidente Alessandra Marzari ed il direttore sportivo Claudio Bonati, per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato in questi tre anni. Far parte di questa struttura così ambiziosa, importante, in crescita anche sul piano internazionale, è motivo di orgoglio. Vorrei inoltre dire grazie al nostro pubblico: il loro calore da Gara 2 di Semifinale contro Novara è stato un supporto e un aiuto fondamentale per raggiungere un obiettivo ambito come la Finale. Le partite in casa contro Conegliano, al di là del risultato, nonostante siano state entrambe combattute, sono state davvero favolose. La speranza è che l'Arena così gremita e colorata possa essere replicata nella prossima stagione".

LA SCHEDA

Marco Gaspari

Nato a Ancona

Il 20 settembre 1982

Ruolo Allenatore

CARRIERA

2005-2006 Fornarina Civitanova Marche (ITA) - A2F - vice allenatore

2007-2008 Despar Perugia - A1F (ITA) - assistente allenatore

2008-2010 Monte Schiavo Banca Marche Jesi (ITA) - A1F - vice allenatore

2010-2011 Spes Conegliano (ITA) – A1F - vice allenatore

2011-2012 Spes Conegliano (fino al 2 gennaio 2012) – A1F – allenatore

2011-2012 Baki Baku (dal 28 gennaio 2012) (AZE) – AF – assistente allenatore

2012-2014 Imoco Volley Conegliano - A1F - allenatore

2014-2015 Nordmeccanica Rebecchi Piacenza (dal 13 febbraio 2015) - A1F – allenatore

2015-2016 Nordmeccanica Piacenza - A1F – allenatore

2016-2017 Simagas SRL Trieste - B1F - allenatore

2016-2017 Liu Jo Nordmeccanica Modena (dal 29 novembre 2016) - A1F – allenatore

2017-2018 Liu Jo Nordmeccanica Modena – (fino al 5 dicembre 2017) - A1F – allenatore

2018-2020 E’ più Pomì Casalmaggiore - A1F – allenatore

2020-2021 Saugella Monza - A1F – allenatore

2021-2022 Saugella Monza - A1F - allenatore

2022-2023 VERO VOLLEY MONZA - A1F - allenatore

PALMARES

2008 CEV Champions League - Despar Perugia

2009 CEV Challenge Cup - Monte Schiavo Banca Marche Jesi

2021 CEV Cup - Saugella Monza

PREMI INDIVIDUALI

Premio Luigi Razzoli - Miglior allenatore di A1 - 2012/2013

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Jovana Stevanovic (centrale), Raphaela Folie (centrale), Magdalena Stysiak (schiacciatrice), Marco Gaspari (allenatore).