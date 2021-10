Humangest è Top Partner del Consorzio Vero Volley Monza per la stagione 2021-22

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare l'inizio della partnership con Humangest per la stagione sportiva 2021-2022.



L'AZIENDA

Humangest è l’Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest Holding, un Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing. Nato nel 2005, oggi SGB Humangest è solution provider attraverso le sue società: Humangest, Humangest Group Romania, Humanform, Humansolution e Key Payroll. Il gruppo ha sede a Milano e conta più di 50 filiali in 14 regioni d’Italia e una presenza internazionale con più di 30 filiali in Romania, Serbia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania.



HUMANGEST E VERO VOLLEY

Humangest – che da gennaio 2022 sarà presente anche a Monza con una propria filiale – da sempre è molto vicina ai territori in cui opera. In quest’ottica è nata la partnership con Vero Volley, per creare un network virtuoso e di crescita reciproca con una realtà particolarmente seguita e sentita da tanti appassionati di pallavolo sul territorio lombardo e non solo.



VISIBILITA' E ATTIVAZIONI

Oltre al supporto della prima squadra femminile, militante nel campionato A1, attraverso la visibilità del proprio logo sui materiali di comunicazione e sulle divise, Humangest darà anche il nome alla foresteria Vero Volley, a testimonianza dell’attenzione del Gruppo SGB ai giovani e al loro futuro. La struttura di eccellenza in cui vivono e studiano 16 talentuosi giovani atleti provenienti da tutta Italia, selezionati fra i 10.000 tesserati delle 60 società del VV Network, sarà infatti intitolata a Humangest ed ospiterà diverse iniziative nell’ambito di un programma ad hoc di formazione ed avvicinamento al mondo del lavoro per i ragazzi.



LE DICHIARAZIONI



Paolo De Vincentiis (Direttore Risorse Umane e Marketing di SGB Humangest): "Cresciamo con passione generando fiducia.” Questo è lo slogan che sta alla base del nostro Manifesto Culturale e che ci descrive meglio. SGB Humangest è un Gruppo con una vision ben chiara: siamo competitivi, tendiamo costantemente al miglioramento e puntiamo tutto sui comportamenti per realizzare i nostri obiettivi. Questi sono i valori che condividiamo con il mondo dello sport e nello specifico con la Vero Volley Monza, una realtà di successo che abbiamo il piacere di supportare come top sponsor nel Campionato che sta per cominciare. La visione multibusiness, un team di 1.200 dipendenti e una rete di 81 filiali in 9 paesi europei fanno di SGB Humangest un partner unico, da oltre 15 anni, punto di riferimento sul mercato del lavoro per aziende e lavoratori".Gianpaolo Martire (responsabile marketing Consorzio Vero Volley): "Il Consorzio già nei suoi principi fondanti, cultura sportiva e innovazione, prevede il concetto di continuo apprendimento e crescita delle risorse che vi gravitano intorno. Allenatori, giocatori di Serie A, giovani atleti, operativi, sono tutti coinvolti in questo processo di ampliamento costante del proprio bagaglio formativo. Non è un caso che come Consorzio abbiamo internamente un comparto HR e ci avvaliamo di consulenze di università di psicologia e sociologia per il monitoraggio della soddisfazione degli stakeholder più vicini. Dunque non possiamo altro che essere entusiasti che un partner di rilievo come Humangest, con il suo circuito di aziende, si sia avvicinato alla nostra realtà. L'interesse comune per la ricerca e la valorizzazione della risorsa, la grande passione che fin da subito hanno dimostrato verso i giovani e i loro tanti talenti, l'attenzione per l'innovazione del metodo, ci hanno fatto capire già dai primi incontri che sarebbe stato un percorso vincente insieme. Abbiamo tante attività in cantiere, in particolare con i ragazzi, ma per questo non posso svelarvi le sorprese, ci saranno numerose iniziative interessanti, seguiteci durante la stagione".