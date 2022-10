Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza toglierà i veli il giorno 20 ottobre

L'obbiettivo è chiaro: sfilare lo scettro tricolore che da quattro stagioni consecutiva, esclusa quella interrotta per lo scoppio della pandemia da Covid 19, appartiene all'Imoco Volley Conegliano. Con questo spirito la squadra femminile della Vero Volley Monza, vicecampione d'Italia proprio per via della sconfitta nella scorsa finale scudetto contro le Pantere, si appresta a togliere i veli pochi giorni prima dell'inizio del campionato.

L'occasione è il 20 ottobre: per quel giorno, quando tutte le atlete saranno a disposizione di coach Marco Gaspari avendo esaurito gli impegni mondiali con le rispettive nazionali, è prevista la presentazione ufficiale presso la Sala delle Colonne, con inizio alle ore 11. La società, in una breve nota di stampa, ha fatto sapere che al termine della conferenza stampa avrà luogo un rinfresco, a cui tutti i presenti potranno partecipare.

Grande è l'attesa per questo gruppo di giocatrici che in questi anni ha dimostrato una crescita esponenziale, mietendo successi soprattutto in campo europeo: ne sono chiara dimostrazione la Challenge Cup del 2019 e la Cev Cup conquistata due anni dopo. E ora la scommessa si chiama scudetto, magari grazie all'apporto di gente esperta del settore come Myriam Sylla e Raphaela Folie, i volti più importanti di un mercato a dir poco stellare.