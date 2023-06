Junior League, nel derby brianzolo Monza vince la competizione

All’Eurosuole Forum la Vero Volley Monza vince la 30a edizione della Del Monte®Finale Junior League, la prima della sua storia, imponendosi nel derby brianzolo in quattro set contro laGamma Chimica Brugherio nella Finalissima della kermesse Under 20 organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, quest’anno in collaborazione con Lube Volley e Volley Potentino. Finale 3-1 per Monza

"Abbiamo battuto bene nei primi due set, - ha detto il tecnico Giuseppe Ambrosio di Monza - in cui loro hanno subito molto e sono stati fallosi. Poi si sono svegliati, siamo stati bravissimi a restare lì, sia nel terzo e nel quarto eravamo sotto 15-11 e siamo riusciti a recuperarli. Sono serviti tutti i ragazzi, abbiamo fatto break in battuta con Gabriele e con Matteo che sono entrati dalla panchina, è stato incredibile: ho dovuto usare tutta la rosa in questa competizione, sono stati fondamentali proprio tutti dal primo all’ultimo. Volevo ringraziare gli allenatori che hanno preparato questi ragazzi durante tutta la stagione".

Massimo Piazza di Brugherio: "Sono molto contento di questi quattro giorni. I ragazzi, pur arrivando da una stagione intensa, hanno affrontato l’appuntamento con intelligenza e maturità e siamo arrivati fino in fondo. Per la Finale mi viene da dire peccato perché abbiamo fatto una gran rimonta; purtroppo però abbiamo giocato la nostra pallavolo un po’ troppo tardi disputando i primi due set davvero contratti cosa che non si ci può permettere di fare contro una squadra solida e fisica come Monza. Abbiamo fatto molta fatica a rimontare e l’abbiamo pagata nel finale di quarto set dove ci è mancata la lucidità per riaprire il match. Mi spiace per il risultato ma sono certi che avremo tutti tante nuove occasioni per rifarci".