Pallavolo, l'Eurovolley tour fa tappa a Monza

Grande successo a Monza per l'EuroVolley Tour, il percorso che si snoda tra le 9 città italiane che, tra agosto e settembre 2023, saranno sedi dei Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile. Ieri, dopo la presentazione tenutasi in mattinata a Milano, il trofeo destinato alla squadra vincitrice degli Europei femminili è stato esposto a PizzAut Monza, il ristorante creato da PizzAut Onlus e interamente gestito da personale autistico, con l'obiettivo di dare visibilità al tema dell'inclusione e dell'occupabilità delle persone autistiche. Oggi, invece, la coppa ha fatto tappa nelle location più iconiche della città, scatenando la curiosità e l'entusiasmo degli appassionati.

Dopo alcune foto nella magnifica cornice della Villa Reale e nello scenario dell'Autodromo Nazionale, uno dei luoghi simbolo dello sport mondiale, la coppa è infatti approdata nella centralissima piazza Roma, davanti al Palazzo dell'Arengario. Qui, grazie anche alla presenza di una "testimonial" d'eccezione come Rachele Sangiuliano, palleggiatrice campionessa del mondo e oggi apprezzata telecronista, tantissimi fan, appassionati e semplici curiosi si sono avvicinati per scattare una foto con il trofeo, chiedere informazioni sulla manifestazione, ricevere simpatici gadget e partecipare a un divertente quiz con domande di cultura generale e pallavolistica.

Il prossimo appuntamento con l'EuroVolley Tour a Monza è fissato per lunedì 10 luglio, quando in città si svolgeranno altri due eventi da non perdere: un workshop dedicato all'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi e un Volley Talk sulla storia della nazionale azzurra, dalla nascita fino ai trionfi degli ultimi anni.

La tappa di Monza dei Campionati Europei femminili si svolgerà dal 16 al 19 agosto all'Arena di Monza, dove si disputeranno 8 gare della Pool B, uno dei 4 gironi della fase iniziale della manifestazione. L'Italia sarà in campo venerdì 18 agosto contro la Svizzera e sabato 19 contro la Bulgaria; gli altri incontri vedranno protagoniste anche le nazionali di Romania, Bosnia Erzegovina e Croazia.

La tappa di Monza dei Campionati Europei di Pallavolo femminile è organizzata da CEV e Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione del Comitato Regionale della Lombardia e del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco della Fipav, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Monza.