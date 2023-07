Pallavolo femminile, l'EuroVolley Tour torna a Monza: il 10 luglio doppio appuntamento con un workshop e il "Volley Talk"

Doppio evento all'orizzonte nell'arco di una giornata. Lunedì 10 luglio l'Eurovolley Tour torna a Monza per due nuove tappe del percorso di avvicinamento ai Campionati Europei di pallavolo femminile, che dal 16 al 19 agosto saranno ospitati dall'Arena di Monza.

In particolare, alle 11 il Teatro Binario 7 a Monza (via Filippo Turati, civico 8) ospiterà il workshop "L'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi", una tavola rotonda nel corso della quale ospiti del mondo dello sport e delle istituzioni tratteranno il tema delle ricadute positive che le manifestazioni sportive di alto livello possono avere sul territorio. Diversi gli interventi in programma moderati da Maurizio Trezzi: a prendere la parola tra i relatori saranno Simone Rasetti (direttore Sport e Grandi Eventi della Regione Lombardia), il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni e l'assessore allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti, Piero Cezza (presidente comitato regionale Lombardia della Fipav), Roberto Ghiretti (docente Master Sport), Aldo Fumagalli per il Consorzio Vero Volley, il presidente del CONI Lombardia Marco Riva e il professor Andrea Boaretto, docente del Politecnico di Milano.

Sempre lunedì 10 luglio, ma alle ore 21, presso lo Spazio Rosmini di via Antonio Rosmini 72 a Monza, andrà in scena "Volley Talk - Storia della maglia azzurra, dalla sua nascita ai trionfi recenti", un affascinante viaggio nella storia delle nazionali di pallavolo condotto dal giornalista Massimo Salmaso, con la partecipazione di grandi campioni del passato azzurro come Paola Cardullo, Simona Rinieri, Rachele Sangiuliano e Paolo Cozzi. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

In questa prima fase sono disponibili online gli abbonamenti per assistere a tutte le 4 giornate di gara all'Arena di Monza, al prezzo di 60 euro per la categoria 2 e 120 euro per la categoria 1. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente sul sito di Ticketone (https://www.ticketone.it/event/cev-eurovolley-2023-women-monza-palaiper-17013215/) .Allo stesso indirizzo è possibile acquistare inoltre i biglietti per la gara inaugurale di Verona e gli abbonamenti per le fasi successive a Torino e Firenze; successivamente saranno messi in vendita anche i biglietti per le singole partite.

Questo il programma completo della tappa di Monza:

Mercoledì 16 agosto: ore 18 Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21 Bulgaria-Croazia.

Giovedì 17 agosto: ore 18 Bosnia Erzegovina-Bulgaria, ore 21 Romania-Croazia.

Venerdì 18 agosto: ore 18 Bosnia Erzegovina-Croazia, ore 21 Italia-Svizzera.

Sabato 19 agosto: ore 18 Romania-Svizzera, ore 21 Bulgaria-Italia.