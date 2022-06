Finali Nazionali U17M: la Vero Volley Banco BPM centra un prezioso Bronzo

La Vero Volley Banco BPM Monza è la terza squadra più forte d’Italia. Grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta questa mattina al Palasport di Concorezzo, contro l’Itas Trentino, i monzesi chiudono con felicità ed entusiasmo l’esperienza alle Finali Nazionali Under 17 maschili 2022. I sentimenti che accompagnano la formazione guidata da Mauro Marchetti sul terzo gradino del podio dell’appuntamento di categoria più importante dell’anno, andato in scena tra Monza, Agrate Brianza, Concorezzo e Brugherio, sono di grande soddisfazione condita da qualche piccolo rimpianto per la Semifinale persa tra le mura amiche dell’Arena di Monza ieri sera contro i Diavoli Rosa Powervolley Brugherio, poi campioni d'Italia grazie alla vittoria in Finale su Treviso per 3-0. Del resto il cammino intrapreso da Magliano e compagni nella competizione è stato straordinario: le sette vittorie consecutive, tra Girone di Qualificazione (chiuso con i successi su Bolzano, Pordenone e Ortona), Girone Finale (superato con i sorrisi su Castellana Grotte, Modena e Genova) e quarto di finale, vinto contro Roma, ne sono la prova concreta. Perché i monzesi non hanno solo vinto ma anche fatto divertire, esprimendo una pallavolo frizzante ed ordinata, fatta di grande intensità al servizio, grande precisione in attacco e solidità a muro, con il centrale Gioele Adeola Taiwo che è stato premiato come migliore nel suo ruolo della manifestazione.

VIDEO "Dopo un anno di lavoro impegnativo questo è il minimo che potevo aspettarmi - ha dichiarato Gioele Adeola Taiwo, centrale Vero Volley Banco BPM -. Ci siamo allenati tanto e bene: ringrazio per questo la squadra e lo staff per avermi messo nelle condizioni di vincerlo. Essere premiato come miglior centrale era un sogno che avevo fin da bambino: essere riuscito a realizzarlo è fantastico. Grazie a tutti, davvero".

VIDEO "Probabilmente tre mesi sarebbe stato impensabile arrivare qui - ha affermato l'allenatore della Vero Volley Banco BPM, Mauro Marchetti -. Ieri eravamo ad un punto dal portare al tie-break una squadra che fino ad un mese fa era fuori portata e che oggi ha dimostrato, in Finale, di essere fuori categoria. Siamo orgogliosi di questo Bronzo anche se c'è un pizzico di amarezza per aver giocato forse la gara più bella della manifestazione ieri in Semifinale. Abbiamo un parco atleti interessante, pieno di giocatori di valore e crediamo nel lavoro quotidiano. Il prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio di quest'anno".

VIDEO "E' stata una grande esperienza, ancora più bella perché vissuta perlopiù nella nostra casa, l'Arena di Monza - ha commentato il responsabile del settore giovanile maschile del Consorzio Vero Volley, Mauro Rech -. Non ci dimenticheremo di certo di questo cammino stupendo, interrotto con qualche rimpianto proprio sul più bello, ovvero ad un passo dalla Finale, contro gli stessi avversari che ci hanno soffiato il titolo provinciale e regionale. Devo comunque dire bravi ai ragazzi, soprattutto per come hanno reagito questa mattina nella finale per il Bronzo contro Trento, e allo staff, per il prezioso lavoro fatto durante la stagione. La medaglia conquistata è un grande traguardo che meritano tutti".



FINALI NAZIONALI GIOVANILI 2022 – U17 MASCHILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

31 maggio – ore 10.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – STS DLF Bolzano 3-0 (25-11, 25-9, 25-14)

31 maggio – ore 15.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – APM Prata di Pordenone 3-0 (25-10, 25-12, 25-16)

1 giugno – ore 10.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – Sieco Impavida Ortona 3-0 (25-16, 25-19, 25-13)



FASE FINALE – GIRONE H

2 giugno – ore 17.00

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – Matervolley Castellana Grotte 3-1 (25-13, 19-25, 25-17, 25-16)

3 giugno – ore 10.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – Emmeti Clima Modena Volley 3-0 (25-15, 25-21, 25-18)

3 giugno – ore 15.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – Colombo Genova 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)



FASE FINALE – QUARTI DI FINALE

4 giugno, ore 10.30

Palasport di Brugherio

Vero Volley Banco BPM – Fenice Pallavolo Roma 3-1 (22-25, 25-22, 25-13, 25-22)



SEMIFINALE

4 giugno, ore 17.00

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – Diavoli Rosa Powervolley Brugherio 1-3 (27-25, 20-25, 15-25, 24-26)



FINALE 3°/4° POSTO

5 giugno, ore 9.00-

Palasport di Concorezzo

Vero Volley Banco BPM – Itas Trentino 3-1 (24-26, 25-17, 25-16, 25-20)



