Finali Nazionali U17M: i padroni di casa della Vero Volley Banco BPM pronti all'esordio

La Vero Volley Banco BPM si prepara all'esordio alle Finali Nazionali Under 17 maschili, in programma da domani, martedì 31 maggio, a domenica, 5 giugno, a Monza, Concorezzo, Agrate Brianza e Brugherio. La squadra guidata da Mauro Marchetti, vice campione regionale di categoria dopo la sconfitta subita 3-0 contro i Diavoli Rosa, partirà dal Girone A della fase di qualificazione.



Il primo ostacolo dei monzesi sarà, domani, martedì 31 maggio, alle ore 10.30, sul campo di casa dell'Arena di Monza, la STS DLF Bolzano. I ragazzi del Consorzio Vero Volley affronteranno poi i friulani dell'APM Prata di Pordenone, alle ore 15.30, incontrando mercoledì 1 giugno, alle ore 10.30, sempre nell'impianto di Viale Stucchi, la Sieco Impavida Ortona. La prima classificata del girone si qualificherà alla Fase Finale, composta dalle 16 squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il Titolo di Campione d’Italia di categoria.



“Siamo felici e motivati a dare il massimo nell'appuntamento più importante della stagione – ha commentato il responsabile del settore giovanile maschile del Consorzio Vero Volley, Mauro Rech -. Questa edizione ha poi un sapore speciale, visto che si disputerà anche nella nostra casa, l'Arena di Monza, e questo non può che essere per noi motivo d'orgoglio. La speranza è che, oltre ad avere seguito, essendo sul nostro territorio, i nostri ragazzi possano esprimere tutte le loro qualità. Sappiamo che il livello sarà alto, con un girone di qualificazione che avrà squadre di primissimo piano, ma noi dovremo pensare gara dopo gara, concentrandoci su ogni singola palla senza pensare troppo al cammino. Siamo consapevoli di aver costruito una squadra buona, capace di lavorare bene e di crescere tanto in questi mesi. Siamo quindi carichi, concentrati e fiduciosi di affrontare al meglio questa importante manifestazione”.



FINALI NAZIONALI GIOVANILI 2022 – U17 MASCHILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

31 maggio – ore 10.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – STS DLF Bolzano

31 maggio – ore 15.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – APM Prata di Pordenone

1 giugno – ore 10.30

Arena di Monza

Vero Volley Banco BPM – Sieco Impavida Ortona





