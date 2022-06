Finali Nazionali U16F: la Vero Volley Delicatesse è la quinta squadra d'Italia di categoria

La Vero Volley Delicatesse Monza chiude al 5° posto le Finali Nazionali Under 16 2022 di Roma. Grazie al successo per 3-0 contro la Scuola di Pallavolo Anderlini Modena, ottenuto questa mattina al Pala ToLive, la squadra guidata da Angelo Robbiati ha terminato con un bel sorriso la partecipazione all'"evento principe" della stagione.



Per Monza un cammino nella competizione di grande qualità: tre vittorie per 3-0 nel Girone di Qualificazione (Neugries, Avolio e Dannunziana Deuci) e due in quello Finale (Cutrofiano e Arzano), superato da seconde della classe, che hanno regalato alle rosablù il pass per i Quarti di Finale. Ad eliminare la formazione del Consorzio Vero Volley dalla corsa per il tricolore, al termine di un tie-break al cardiopalma, sono state le venete di Conegliano. La Vero Volley Delicatesse non ha però mollato, vincendo sia la Semifinale dal 5° all'8° posto ieri, contro Venezia, che la Finale 5°/6° posto oggi, appunto contro le modenesi.

“Chiudiamo questa avventura alle Finali Nazionali Under 16 con un ottimo quinto posto, che certifica la nostra presenza tra le big di categoria a livello nazionale, una settimana dopo lo stesso risultato centrato nella categoria Under 18 – ha commentato l’allenatore della Vero Volley Delicatesse, Angelo Robbiati -. E’ vero, c’è qualche rammarico per il quarto di finale perso contro Conegliano, dove eravamo davvero ad un passo dal pareggiare i conti nel finale di tie-break, ma siamo stati molto bravi a reagire nelle due sfide successive, soprattutto quella odierna contro Modena, tra le candidate al titolo alla vigilia, superata in tre set con una prestazione di qualità. Voglio dire brave a tutte le ragazze: questo è un gruppo che negli ultimi due anni è cresciuto tanto, lavorando di squadra prima di tutto e con grande costanza. Abbiamo conquistato il titolo territoriale e chiuso la graduatoria di questo appuntamento nazionale come prima formazione della Lombardia. Merito della squadra, dello staff e della nostra realtà, il Vero Volley, sempre pronta e disponibile a metterci nelle migliori condizioni per svolgere il nostro lavoro al meglio”.



FINALI NAZIONALI GIOVANILI 2022 – U16 FEMMINILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

31 maggio – ore 10.30

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse – Volley Neugries 3-0 (25-11, 25-7, 25-15)

31 maggio – ore 16.00

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse – Scuola Volley Avolio 3-0 (25-8, 27-7, 25-9)

1 giugno – ore 10.30

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse – Dannunziana Deuci 3-0 (25-13, 25-10, 25-10)



FASE FINALE – GIRONE E

2 giugno – ore 17.00

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse – Visette Volley 0-3 (20-25, 21-25, 19-25)

3 giugno– ore 10.30

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-0 (25-12, 25-21, 25-15)

3 giugno – ore 15.30

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse – Arzano Volley 3-2 (25-17, 25-21, 25-27, 19-25, 15-10)



FASE FINALE – QUARTI DI FINALE

4 giugno, ore 10.30

Pala ToLive di Roma

Vero Volley Delicatesse – Valentino Ricci Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-18, 20-25, 25-22, 20-25, 11-25)



FINALE 5°/8° POSTO

4 giugno, ore 17.30

Pala Tellene di Roma

Vero Volley Delicatesse – Sinergy Volley Venezia 3-0 (25-13, 25-17, 28-26)



FINALE 5°/6° POSTO

5 giugno, ore 9.00

Pala ToLive di Roma

Vero Volley Delicatesse – Scuola di Pallavolo Anderlini Modena 3-0 (25-20, 25-11, 25-21)



