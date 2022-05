Finali Nazionali U16F: la Vero Volley Delicatesse vola nella Capitale

Le Finali Nazionali Under 16 femminili sbarcano a Roma e la Vero Volley Delicatesse Monza di Angelo Robbiati è tra le protagoniste. Le ragazze del Consorzio Vero Volley, vice campionesse regionali di categoria, complice la sconfitta subita contro Visette 3-0, partiranno dalla Fase di Qualificazione.



Le avversarie della Vero Volley Delicatesse saranno, nel Girone A, Volley Neugries (Alto Adige), Scuola Volley Avolio (Calabria) e Dannunziana Deuci (Abruzzo). Le monzesi sfideranno le altoatesine nella gara d'esordio della manifestazione in programma domani, martedì 31 maggio, alle ore 10.30, sul campo del Pala Fonte di Roma. Le lombarde affronteranno successivamente, sempre nello stesso impianto di gioco, la formazione calabrese, alle ore 17.00, e quella abruzzese, mercoledì 1 giugno, alle 17.00. La prima del girone vola alla Fase Finale, composta da 16 squadre, per proseguire la corsa verso il Titolo di Campione d’Italia della categoria.



“E’ sempre bello ed emozionante essere tra i protagonisti dell’appuntamento più importante della stagione – ha dichiarato Valentina Centenero, responsabile del settore giovanile femminile del Consorzio Vero Volley -. Le Finali Nazionali sono un momento di crescita, condivisione e ricco di spunti utili a migliorarsi. La speranza è di concludere la nostra esperienza domenica, visto che abbiamo lavorato tanto in questa stagione, consapevoli che di fronte a noi troveremo, a partire dal girone di qualificazione, avversari di livello. Il nostro è un gruppo che, quasi interamente, avrà l'occasione di ripetere un'altra avventura alle Finali Nazionali, dopo il passaggio delle categorie da dispari a pari. E' un grande privilegio e un onore rappresentare il Consorzio Vero Volley in queste Finali".

FINALI NAZIONALI GIOVANILI 2022 – U16 FEMMINILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

31 maggio – ore 10.30

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse - Volley Neugries

31 maggio – ore 17.00

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse - Scuola Volley Avolio

1 giugno – ore 10.30

Pala Fonte, Roma

Vero Volley Delicatesse - Dannunziana Deuci



TUTTI I RISULTATI ED IL PROGRAMMA A QUESTO LINK

https://www.finalivolleycrai.it/pagina.aspx?PId=15440