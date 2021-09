La Vero Volley Monza batte Scandicci e vola in finale al Trofeo McDonald's 2021 di Imola

Vero Volley Monza – Savino del Bene Scandicci 3-1 (25-23, 25-21, 18-25, 26-24)

Vero Volley Monza: Gennari 2, Candi 11, Orro 3, Lazovi? 12, Danesi 6, Stysiak 13; Parrocchiale (L), Boldini, Van Hecke 14, Davyskiba 13, Moretto, . Ne. Mihajlovi?, Zakchaiou, Negretti (L). All. Gaspari

Savino del Bene Scandicci: Orthmann 12, Bartolini 2, Lippmann 10, Pietrini 8, Alberti 4, Malinov 3; Napodano (L), Angeloni, Silva Correa 3, Zilio Pereira Natalia 11, Antropova 2, Ne. Lubian. All. Barbolini



Durata set: 26′, 27', 25’, 29’ ; tot: 1h47'



NOTE



Vero Volley Monza: battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 13, errori 38, attacco 45%

Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 6, battute sbagliate 11, muri 4, errori 20, attacco 38%



Impianto: Pala Ruggi di Imola



Spettatori: 377



IMOLA, 25 SETTEMBRE 2021 – La Vero Volley Monza inizia col piede giusto l'avventura nella 2a edizione del Trofeo McDonalds's di Imola. Sul campo del Pala Ruggi di Imola Danesi e compagne battono 3-1 la Savino Del Bene Scandicci, blindando il pass per la finale dove affronteranno una tra Conegliano e Firenze, ora in campo. Determinazione nei momenti chiave del match, una prova corale di qualità e una solida correlazione muro-difesa (13 muri di squadra) hanno permesso alla squadra di Marco Gaspari di risolvere a proprio favore l'equilibrato confronto con le toscane. Ad un primo gioco tirato fino alla metà ma alla fine ben interpretato dalle monzesi nel finale grazie alle accelerazioni di Van Hecke e Stysiak, le rosablù hanno dato continuità nel secondo, con una super Candi a muro (6 personali a fine gara) e le buone conclusioni di Davyskiba, Gennari e Danesi a risultare determinanti per portarsi sul 2-0. Dal terzo in poi reazione decisa di Scandicci, prima capace di vincere il gioco con le invenzioni di Natalia Pereira ed Orthmann e poi brava, dopo un inizio di quarto comandato da Monza grazie ai turni al servizio di Davyskiba e Orro, a passare in vantaggio nella metà complice qualche errore delle lombarde e le giocate di Lippmann. Nel finale, però, ancora Monza più lucida e concreta, prima in grado di ricucire lo svantaggio con Lazovic (23-23) e poi di chiudere il match con Van Hecke, 26-24. Domani, domenica 26 settembre, al termine della finale per il bronzo, la prima squadra rosa del Consorzio Vero Volley, campione in carica nella manifestazione dopo il trionfo del 2019, proverà a centrare il bis.



IL PROGRAMMA DELLA 2A EDIZIONE DEL TROFEO MC DONALDS 2021

Pala Ruggi di Imola

SEMIFINALI

Sabato 25 settembre, ore 16.30

Vero Volley Monza - Savino Del Bene Scandicci 3-0

A seguire

Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze

FINALI

Domenica 26 settembre, ore 16.00

3°/4° posto

A seguire