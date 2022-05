La Vero Volley Monza guarda già al futuro: stabilite le date della campagna abbonamenti

Sulla scia dell'entusiasmo per i risultati ottenuti sia dalla squadra maschile (Cev Cup) che femminile (una finale combattutissima con Conegliano terminata con un onorevolissimo secondo posto) la Vero Volley Monza guarda già al futuro e fissa le date della campagna abbonamenti per la prossima stagione, che si presenterà densa di appuntamenti. Oltre ai match del campionato di A1 ci sarà spazio ancora una volta per la Champions Femminile.

Ma vediamo di seguito le tappe nel dettaglio:

dal 7 giugno al 24 giugno: periodo di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2021/2022;

dal 28 giugno al 22 luglio: primo periodo di campagna aperto a tutti i tifosi;

dal 6 settembre al 23 ottobre: secondo periodo di campagna aperto a tutti i tifosi.

La società inoltre fa sapere che tutte le informazioni su prezzi, novità e modalità di acquisto saranno comunicate prima dell’inizio del periodo di prelazione. Si ricorda che per tutti gli iscritti al Vero Volley Club sarà riservata la tariffa ridotta del listino, oltre che molte altre iniziative come Netty Social, sconti sul merchandising, su Volleyball World TV e sul Bar Paste.