Finali Nazionali U18F: la Vero Volley Torneria Colombo batte Chions e chiude quinta

La Vero Volley Torneria Colombo Monza di Angelo Robbiati termina al quinto posto a livello italiano l'esperienza alle Finali Nazionali Under 18 femminili 2022 di Verona. Per le monzesi, arrivate in Veneto da campionesse di Lombardia, c'è l'unico rimpianto di aver macchiato il loro cammino perfetto con la sconfitta per 3-0 subita nei Quarti di Finale contro la Fusion Volley.



Approdate al torneo senza passare dalla Fase di Qualificazione ma direttamente a quella Finale, approcciata con una vittoria per 3-1 contro l'Agil Volley e proseguita con il successo in tre set su Senigallia e ancora per 3-1 sulla Normac Volley Plan, è stato proprio lo stop contro le venete ad interrompere il sogno della formazione del Consorzio Vero Volley di entrare tra le prime quattro d'Italia. Le ragazze guidate da Angelo Robbiati non hanno però perso la motivazione e la giusta attenzione nella Semifinale dal 5° all'8° posto, vinta 3-1 contro In Volley Piemonte Fiorentini, ed in quella per il 5°/6° posto contro Chions Fiume Volley, superata 3-1 questa mattina sul campo del Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona.

"Chiudiamo il percorso fatto con questa squadra in maniera ottima, ovvero con un quinto posto nazionale e le vittorie nella Finale territoriale prima e regionale poi - ha dichiarato l'allenatore della Vero Volley Torneria Colombo Monza, Angelo Robbiati -. Rimane certamente un piccolo rammarico per la sconfitta subita ai Quarti di Finale, dove abbiamo ceduto due set ai vantaggi, con qualche demerito nostro, e nel terzo non siamo riusciti a rimanere attaccati all'avversario. Il cammino intrapreso nelle Finali Nazionali però è stato in crescendo e le cinque partite vinte su sei ne sono la concreta dimostrazione. Devo dire brave alle ragazze, capaci di creare, insieme allo staff, un gruppo unito e sempre motivato a reagire alle difficoltà con maturità. Sono ragazze che negli ultimi due mesi hanno raggiunto la salvezza in Serie B, hanno dato il massimo in allenamento e per questo non posso che essere felice di averle allenate. Grazie anche a tutto lo staff per come ha collaborato attivamente, a Valentina Centenero, al Consorzio Vero Volley e al presidente Alessandra Marzari che hanno permesso tutto questo. Sono contento di aver rappresentato una realtà come quella del Vero Volley, grazie al quale possiamo raggiungere questi risultati. Speriamo di fare sempre meglio".



FINALI NAZIONALI GIOVANILI – U18 FEMMINILE

FASE FINALE – GIRONE E

26 maggio – ore 17.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – Agil Volley SSD 3-1 (12-25, 27-25, 25-13, 25-22)

27 maggio – ore 9.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – US Pallavolo Senigallia 3-0 (25-22, 25-17, 25-9)

27 maggio – ore 17.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – Normac Volley Plan 3-1 (25-21, 30-28, 22-25, 25-13)



FASE FINALE – QUARTI DI FINALE

28 maggio – ore 11.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – Fusion Team Volley 0-3 (23-25, 24-26, 18-25)

FASE FINALE – SEMIFINALI 5°/8° POSTO

28 maggio – ore 17.00

Palazzetto dello Sport Ponti sul Mincio

Vero Volley Torneria Colombo Monza– In Volley Piemonte Fiorentini 3-1 (24-26, 25-15, 25-22, 25-10)

FASE FINALE – SEMIFINALI 5°/6° POSTO

29 maggio – ore 9.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – Chions Fiume Volley ASD 3-1 (25-15, 25-22, 20-25, 25-18)



TUTTI I RISULTATI ED IL PROGRAMMA A QUESTO LINK

https://www.finalivolleycrai.it/finali-nazionali-volley-under-18-femminile-2022