Volley A1 femminile, le atlete della Vero Volley Monza avanti ai mondiali

I campionati mondiali di pallavolo femminile non sono ancora entrati nel vivo ma hanno già emesso dei verdetti significativi che riguardano da vicino la Vero Volley Monza guidata da Marco Gaspari. Tutte le atlete partecipanti alla competizione iridata hanno ottenuto il pass per la seconda fase, che ora consta di due pool separata di otto squadre ciascuna.

IL REGOLAMENTO - Si affrontano ora le squadre che non si sono incontrate nella prima fase (all'Italia toccheranno il Brasile, il Giappone, l’Argentina e la Cina) e le prime quattro classificate accederanno ai quarti di finale. Qui la formula prevede il confronto tra le squadre dello stesso raggruppamento (prima contro quarta classificata e seconda contro terza). Le vincenti si sfidano nelle semifinali e poi in finale (per aggiornamenti in tempo reale su risultati è classifiche è possibile consultare il seguente link: https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/women-worldchampionship-2022/).

CINQUE SU CINQUE - Tutte le giocatrici rosablù dunque hanno passato il primo girone. Vediamo chi sono: Orro e Sylla (Italia), Martin (Belgio), Stevanovic (Serbia) ed infine Stysiak (Polonia). Un record, che testimonia in maniera evidente il lavoro positivo svolto da questa società negli anni passati e che è proiettata verso un futuro importante.