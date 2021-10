Le prime squadre del Consorzio Vero Volley si presentano: “The Show is Back”

La stagione 2021/2022 del Consorzio Vero Volley è stata ufficialmente presentata oggi, nel corso di una conferenza presso l’Arena di Monza che ha visto gli interventi di Alessandra Marzari (presidente del Consorzio), Fabrizio De Mola (Brand Leader ALLSIX), Gianpaolo Martire (responsabile Marketing di Vero Volley), Dario Allevi e Andrea Arbizzoni (sindaco e assessore allo sport del Comune di Monza), Piero Cezza (presidente Fipav Lombardia), Massimo Sala (presidente comitato Fipav Milano-Monza-Lecco) oltre che la partecipazione degli organici delle prime squadre di Vero Volley al gran completo e di diversi altri ospiti e autorità.



A fare da cerimoniere all’evento è stato il giornalista Marco Fantasia, volto noto di Rai Sport e tra le più importanti voci del volley a livello internazionale. Lo spettacolo, quindi, è pronto a tornare con la Serie A1 femminile di pallavolo, la SuperLega maschile, il Consorzio Vero Volley e nella sua “casa”, l’Arena di Monza, con le porte aperte per riprendere ad accogliere sugli spalti anche i tifosi e gli appassionati. Già dal prossimo weekend, tra il 9 e il 10 ottobre, le prime squadre della struttura di Monza saranno protagoniste nella prima giornata dei rispettivi campionati: per le ragazze di coach Marco Gaspari il debutto è fissato a Busto Arsizio sabato alle 20:30, mentre i ragazzi di Massimo Eccheli esordiranno domenica in casa, contro Modena, alle 18.00, con diretta Rai Sport + HD di entrambe le sfide. Nella seconda giornata, invece, prevista domenica 17 ottobre, le parti si invertiranno con le donne in casa contro Chieri, alle ore 17.00, ed i maschi in trasferta a Milano, alle 18.00.



CLICCA QUI PER LA CLIP DELL'EVENTO CON LE INTERVISTE



LE DICHIARAZIONI DELL'EVENTO

Alessandra Marzari (presidente Consorzio Vero Volley): "Siamo un gruppo importante e i risultati, dal punto di vista sportivo, si sono visti. La nostra crescita è stata sempre costante. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, sia sportivi sia non sportivi. Durante il lockdown abbiamo compreso appieno chi siamo e dove vogliamo andare. La nostra realtà è legata al benessere fisico, portatrice di valori, di innovazione e di responsabilità e inclusione sociale, non è legata solamente all'attività agonistica".

Fabrizio De Mola (Brand Leader ALLSIX): "Come Decathlon stiamo ampliando sempre di più i numeri sia degli store che dei collaboratori. Al momento abbiamo più di 80 discipline sportive, alcune delle quali con un proprio brand dedicato. Volendo sviluppare il brand sulla pallavolo la nostra prima scelta è stato il Consorzio Vero Volley, con cui stiamo sviluppando una partnership innovativa. Vogliamo modernizzare il volley e renderlo cool. Riguardo le nuove maglie da gara, invece, il lavoro di sinergia tra ALLSIX, Decathlon Italia e Vero Volley ha portato un grande risultato, unico nel suo genere e innovativo.

Dario Allevi (Sindaco di Monza): "Questa amministrazione sta puntando molto sullo sport. Abbiamo la fortuna di avere questo straordinario Consorzio nella nostra città, governato da una donna con i "superpoteri" come Alessandra Marzari. La speranza di quest'anno è rivivere le stesse emozioni dello scorso anno, ma con gli spalti gremiti, sperando di arrivare a una capienza vicina al 100%".

Piero Cezza (presidente Fipav Lombardia): "Sono stati anni difficili, ma in cui abbiamo raggiunto traguardi nazionali e internazionali molto gratificanti. Abbiamo perso qualche società, ma come attività siamo sempre andati avanti".

Massimo Sala (presidente comitato Fipav Milano-Monza-Lecco): "In Lombardia siamo stati tra i primi a ripartire dopo il lockdown. Abbiamo ottenuto grandissimi risultati a livello territoriale, regionale e nazionale; i primi numeri di questa nuova stagione sono molto positivi, siamo quasi a livello pre-pandemia. Le società hanno risposto molto bene, pur avendo attraversato tante difficoltà".



SERIE A1 FEMMINILE e CHAMPIONS LEAGUE

Se recitare da protagonista a livello nazionale e internazionale è ormai una bella abitudine, per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley la prossima stagione sarà quella dell’esordio assoluto sui campi della Champions League: la massima competizione continentale che vedrà Monza sfidare VakifBank Istanbul (Turchia), Mulhouse (Francia) e Salo (Finlandia) nella Pool B della manifestazione. Per quanto riguarda la Serie A1 le rosablù, con una formazione fortemente rinnovata e composta da ben quattro ori azzurri dell’ultimo Campionato Europeo, non possono che puntare ai massimi livelli con ambizione. In cabina di regia, agli ordini di Marco Gaspari, alla confermatissima Alessia Orro, migliore palleggiatrice della rassegna continentale, si è affiancata la promettente Jennifer Boldini. Al centro svetterà ancora Anna Danesi, miglior centrale dell’Europeo, insieme a Katerina Zakchaiou e Sonia Candi, la prima best blocker dell’ultimo campionato italiano e la seconda volto noto monzese della promozione nella massima serie, e la giovane ma già esperta Gaia Moretto. Confermata la solida Lise Van Hecke, in posto 2 è arrivata anche la talentuosa schiacciatrice polacca Magdalena Stysiak, mentre in banda, insieme all’estrosa bielorussa Anna Davyskiba, ci saranno interpreti di primissimo livello come l’azzurra Alessia Gennari, le serbe Brankica Mihajlovic, migliore schiacciatrice dell’Olimpiade di Rio 2016, e Katarina Lazovic, fresco argento all’ultimo Europeo. Come liberi, a vestire la maglia personalizzata da Banco BPM saranno sempre il libero della nazionale Beatrice Parrocchiale e l’efficace Beatrice Negretti.

SUPERLEGA MASCHILE e CEV CUP

Ambizione ed entusiasmo. Ecco i sentimenti che accompagnano la Vero Volley Monza all'ottava stagione consecutiva nell'olimpo del volley nazionale: la SuperLega Credem Banca. Dopo una annata sportiva da record, con lo straordinario quarto posto raggiunto in regular season e l'accesso per la prima volta nella storia alla Semifinale Scudetto, persa in tre gare contro Perugia, i rossoblù guidati dal confermato tecnico Massimo Eccheli puntano con generosità ad una importante conferma tra le big del campionato. All'inserimento di innesti di qualità come il bomber tedesco Grozer come opposto ed i nazionali bulgari Grozdanov e Karyagin, rispettivamente centrale e schiacciatore, Monza ha saputo confermare i talentuosi Dzavoronok e Davyskiba nel reparto dei martelli, gli esperti Orduna e Calligaro come palleggiatori, il fresco vincitore dell'oro europeo Galassi ed il capitano delle ultime tre stagioni Beretta tra i centrali, oltre al talentuoso libero azzurro Federici. A completamento di un roster rodato e ben affiatato, il club brianzolo ha scelto di puntare su giovani di prospettiva come Comparoni e Mitrasinovic, centrale della Nazionale Under 21 Campione del Mondo il primo e opposto di quella croata il secondo, Galliani e Gaggini, schiacciatore e libero prodotti del proprio vivaio, per offrire al suo staff ulteriori scelte durante il lungo e sfidante cammino, impreziosito dagli esordi in CEV Cup, la seconda esperienza europea della storia brianzola, e nella Supercoppa Italiana, in programma con la Final Four di Civitanova Marche il 23 e 24 ottobre 2021.



SUPEREROI E... SUPERMAGLIE

Un’altra delle grandi novità presentate nel corso della conferenza del Consorzio riguarda le nuove divise delle prime squadre di Vero Volley, realizzate in collaborazione con il partner, non solo tecnico ma anche nel settore della ricerca e sviluppo, ALLSIX. Il brand di Decathlon specializzato nel campo della pallavolo, per il suo ingresso in grande stile ad alto livello nel volley italiano non solo vestirà le due formazioni di Serie A di Monza e il settore giovanile della struttura, ma lo farà con un progetto unico e innovativo che mette al centro l’idea degli atleti come autentici supereroi moderni. Le “supermaglie” di ALLSIX sono state svelate proprio nel corso della presentazione di oggi: così, se un mantello stilizzato e una grafica appariscente, un po’ al “neon" e molto moderna nelle sue forme, andranno a vestire gli atleti con una divisa che richiama le eccezionali capacità che gli appartengono, sempre nell’ottica di uno sport che diventa un vero spettacolo per tutti, il pubblico è già stato chiamato e verrà ancora coinvolto nella definizione di quelli che saranno i superpoteri che caratterizzeranno ciascuno dei giocatori e la loro inedita maglia, lanciata al grido di “incredibile ma Vero”.

CLICCA QUI PER LA CLIP DI LANCIO DELLE NUOVE MAGLIE VERO VOLLEY MONZA

TICKETING e LIVE EXPERIENCE

Come si è capito le emozioni della stagione 2021/2022 saranno tante, tantissime e uniche perché Monza, grazie al Consorzio Vero Volley, farà parte per un’altra annata sportiva dell’élite del volley, riaprendo anche le porte della sua Arena agli appassionati, seppure con una capienza ancora ridotta a causa delle restrizioni legate alle misure di contenimento del Covid-19. Per accedere allo spettacolo della massima pallavolo nazionale ed europea le possibilità di acquisto dei tagliandi è aperta sul sito vivaticket.it e su verovolley.com.

L’Arena di Monza si ripresenterà agli appassionati ancora una volta rinnovata, con un sistema integrato di intrattenimento ed esperienza nel nuovo, grande “cubo” interattivo a led sospeso al centro dell’impianto, per possibilità di coinvolgimento dal vivo tutte da scoprire e vivere per il pubblico che, finalmente, tornerà ad animare e scaldare gli spalti. Ma il Consorzio ha, in ogni caso, pensato a un mondo di vantaggi e di esclusive anche per i suoi fans a casa, con l’iscrizione gratuita alla piattaforma digitale del Vero Volley Club, porta di accesso a offerte e servizi dedicati, tra cui l’innovativa proposta di Netty, il social network del Consorzio Vero Volley per vivere le gare e il dietro le quinte delle sfide con statistiche, immagini, video e altri contenuti in tempo reale, oltre che con la possibilità di usufruire di promozioni e commentare in diretta il gioco sul campo e l’esperienza “live” in Arena. Senza dimenticare l'opportunità di accedere a vantaggi anche per quanto riguarda l’acquisto di abbonamenti con la nuova piattaforma di Volleyball World TV, per seguire le squadre del Consorzio e tutta la pallavolo del mondo… pure lontano dall’Arena di Monza!