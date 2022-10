Mercato ancora attivo per la Pallavolo Concorezzo che si assicura Martina Stucchi

L’ASD Pallavolo Concorezzo è lieta di annunciare di aver acquisito, per la stagione 2022-23, le prestazioni sportive del libero Martina Stucchi. Classe 2004, la giocatrice cresce pallavolisticamente nelle giovanili della Picco Lecco fino alla categoria Under 16. Conclusa l'avventura lecchese, la decisione di cambiare provincia e aderire al progetto Lemen Volley. Con la società bergamasca ha giocato 4 stagioni tra giovanili e Prima Divisione, poi è riuscita ad entrare a far parte del team B1 della Lemen Chorus guidata dal coach Atanas Malinov.

Sempre con questa formazione ha ottenuto la soddisfazione di vincere il trofeo provinciale e regionale per la categoria Under 19. Per la formazione brianzola, dunque, c’è un nuovo libero che sa come si vince e che vuole di certo ritagliarsi nuove e importanti gratificazioni dal punto di vista sportivo.