Mercoledì da leoni per la Vero Volley Monza: all'Arena arriva Mulhouse per la CEV Champions League

La città di Monza è pronta ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, la CEV Champions League. La massima competizione per club sbarca nella città brianzola grazie al Consorzio Vero Volley, che domani, mercoledì 8 dicembre, alle ore 19.30, sarà in campo, all'Arena di Monza, con la sua squadra femminile, contro le campionesse di Francia dell'ASPTT Mulhouse, per il secondo match della fase a gironi (Pool B) del torneo (diretta Discovery +).

Dopo aver tenuto testa alle vice campionesse d'Europa del VakifBank Istanbul lo scorso 24 novembre in Turchia, in un confronto terminato 3-1 per le padrone di casa ma affrontato con qualità e generosità dalle rosablù, Monza insegue il primo sorriso nella competizione sfidando la formazione francese allenata dall'italiano Francois Salvagni. Forti del positivo periodo che stanno attraversando in campionato, dove hanno ottenuto cinque successi consecutivi (Scandicci, Roma, Casalmaggiore, Cuneo e Firenze), Danesi e compagne cercheranno di dare continuità al buon momento, puntando ad aggiudicarsi quello che sulla carta è uno degli scontri diretti per il secondo posto nel girone. Sbloccarsi contro Mulhouse, ripartendo dalla performance devastante espressa contro Firenze nell'ultima sfida italiana, impreziosita da un muro-difesa da applausi, sarebbe importante anche in vista del terzo match della Pool, il secondo casalingo di fila, contro le finlandesi di Salo mercoledì 21 dicembre alle ore 19.00.

Prima però c'è l'ASPTT Mulhouse, fresco leader nel campionato francese grazie al successo ottenuto in tre set sull'AIX Venelles domenica. Le francesi, spinte dalla precisa regia di Viggars e da volti noti del campionato italiano come Coneo e Drewniok, vogliono il bis in Champions League dopo aver piazzato la prima perla contro le finlandesi in casa, in rimonta, per 3-1.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – ASPTT MULHOUSE VB

Palleggiatrici VIGGARS, KASTNER

Centrali VAN AVERMAET, LAMPROUSI, OLINGA-ANDELA

Schiacciatrici VANJAK, DREWNIOK, NOVAKOVIC, HAAK, CONEO

Liberi JAEGY, SOLDNER

Allenatore SALVAGNI



PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Primo confronto casalingo in CEV Champions League per la Vero Volley Monza.

Per le monzesi é il secondo confronto europeo contro una squadra francese. Il primo risale alla stagione 2018-2019, in CEV Challenge Cup, quando Monza batté in Semifinale il Volero Le Cannet (successo in Francia 3-2 e vittoria in Italia al golden set per le lombarde, poi vincitrici della coppa in finale contro l'Aydin).

L'unica sconfitta casalinga della Vero Volley in Europa risale alla sfida contro le russe di Kazan, stagione 2019-2020 in CEV Cup, per 3-1.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "E' una sfida fondamentale per il passaggio del turno, visto che il regolamento della Champions League prevede l'accesso ai quarti delle prime classificate dei cinque gironi e le tre migliori seconde. Sappiamo che ci giochiamo da subito le nostre opportunità con il Mulhouse e le finlandesi del Salo. Sarà quindi importante affrontare questa seconda partita, la prima casalinga, nel migliore dei modi, con la spinta del nostro pubblico; lo abbiamo visto contro Novara, Conegliano e Firenze domenica quanto è importante il loro sostegno. Dovremo approcciare la sfida nel migliore dei modi, consapevoli che, seppur loro non partano con i favori del pronostico nel girone, sono allenate da un ottimo tecnico italiano e sono le campionesse di Francia e prime in classifica anche in questa stagione".

VIDEO - Katarina Lazovic (Vero Volley Monza): “Ci aspettiamo una gara dura. Non solo perché sappiamo che Mulhouse è una squadra ben organizzata, ma anche perché siamo consapevoli che le squadre francesi lottano fino alla fine, sempre. Per vincere questa gara dovremo quindi dare il 100%, affidandoci alla nostra motivazione e alla voglia di esprimere la miglior pallavolo possibile. Aspettiamo questa sfida da tanto tempo, dopo delle ottime uscite in campionato. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Dario Allevi (Sindaco di Monza): "Per la prima volta la Champions League arriva a Monza. In campo le ragazze del Vero Volley affronteranno le campionesse di Francia del Mulhouse. Un’occasione imperdibile per la nostra città e per la Brianza di assistere dal vivo ad una sfida di altissimo livello. Tutto questo grazie alle capacità organizzative e alle competenze messe in campo in questi anni dal Consorzio Vero Volley, una realtà che ha sempre dimostrato di sapere guardare avanti, anticipando i cambiamenti, innovando i modelli di organizzazione e alzando sempre di più l’asticella del livello tecnico delle squadre. Adesso tocca ai tifosi: l’8 dicembre andiamo all’Arena di Monza e facciamo sentire tutta la nostra passione e la nostra energia al capitano Anna Danesi e alle sue compagne".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA 3-1

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA)

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN)

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR)

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA

CLASSIFICA POOL B CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - ASPTT Mulhouse 1g | 1v | 3p

2 - Vakifbank Istanbul 1g | 1v | 3p

3 - Vero Volley Monza 1g | 0v | 0p

4 - LP Salo 1g | 0v | 0p

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. Le SuperFinals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.

PROMO COPPE EUROPEE VERO VOLLEY MONZA

