Vero Volley Monza, Brankica Mihajlovic ai saluti

Il campionato della Vero Volley è in pausa, visto che domenica il big match di Novara è saltato (come tante altre partite), e alla ripresa la squadra rosablù si presenterà senza una giocatrice. Si tratta di Brankica Mihajlivic, che oggi ha rescisso il contratto in essere ed emigrerà a breve verso altre destinazioni.

Ad annunciarlo è la stessa società brianzola con la seguente nota di stampa:

"Il Consorzio Vero Volley comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Brankica Mihajlovic.

La schiacciatrice serba classe 1991 ha collezionato 5 presenze con la maglia monzese tra Serie A1 femminile e CEV Champions League, contribuendo, proprio in quest'ultima competizione, alla vittoria della sua squadra nella terza partita della Pool B contro le finlandesi di Salo.

La Società ringrazia Brankica Mihajlovic per il lavoro svolto e le augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera pallavolistica".