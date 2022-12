Champions, Vero Volley Milano a Blaj per incontrare il CS Volei Alba

Seconda sfida stagionale europea per la Vero Volley Milano, che domani, mercoledì 21 dicembre, alle 18.00 ora italiana (diretta Discovery+), è di scena in Romania, a Blaj, contro le padrone di casa della CS Volei Alba, per la seconda giornata della Pool B della CEV Champions League 2023.



La bella vittoria in tre set contro le ucraine del Dnipro, ottenuta mercoledì 7 dicembre davanti al pubblico amico dell'Arena, ha regalato i primi tre punti in graduatoria alla formazione di Marco Gaspari, reduce nel campionato italiano dalla fresca vittoria contro Firenze in Toscana per 3-0. Il roster lungo, ha permesso al tecnico milanese di variare spesso le sue interpreti, cosa che non ha minimamente inficiato sulla qualità del gioco espresso e dei risultati raggiunti e che potrebbe accadere anche nel match contro le campionesse in carica di Romania, avversario da non sottovalutare dato che ancora imbattuto, dopo nove giornate di campionato, ed ha vinto nel fine settimana il big match contro il Targoviste per 3-0. Non sarà della trasferta Thompson, tenuta a riposo precauzionale dopo un pallonata rimediata in allenamento. Per il resto, Milano potrà contare su tutte le pedine del suo roster e sul suo momento sì. A parte la sconfitta casalinga contro Novara due domeniche fa, al tie-break (seconda dell'anno dopo quella contro Conegliano in Veneto), infatti, con l'inserimento di Larson (possibile esordio europeo dell'annata sportiva con la maglia rosa proprio contro il Blaj) la Vero Volley ha dato ulteriore solidità alla secoda linea, incrementando la sua efficienza in attacco sia dal lato (Stysiak on fire contro Firenze) che dal centro (positive più che mai le performance di Folie e Stevanovic, anche a muro). Chiaramente anche Orro ha avuto la possibilità di smistare con maggiore precisione il pallone, permettendo così a tutte le sue attaccanti di andare a bersaglio. Le lombarde cercheranno di affidarsi anche al loro servizio, arma determinante sia in campionato che in coppa per la costruzione di break, aspetto decisivo nella gara inaugurale contro le ucraine.

CS VOLEI ALBA BLAJ

Il CS Volei Alba Blaj è uno dei club più rappresentativi di Romania. Oltre ad essersi laureata campione nazionale per ben sei volte (2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2022), l'Alba Blaj ha anche vinto 4 coppe di Romania (2017, 2019, 2021 e 2022) e 1 Supercoppa di Romania (2021). Nella sua storia, la squadra allenata da Ljubicic ha anche raggiunto per tre volte una finale europea: nella stagione 2017-2018 proprio nella CEV Champions League (sconfitta in finale dal VakifBank) e nel 2018-2019 in CEV Cup (sconfitta contro Busto Arsizio).

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – CS VOLEI ALBA BLAJ

Palleggiatrici AXINTE, MIRKOVIC

Centrali FALES, KOCÌC, IOAN

Schiacciatrici DIMITROVA, MICLAUS, MILENKOVIC, RUSSU, KOSSANYIOVA, CIRKOVIC

Liberi COJOCARU, ISPAS

Allenatore LJUBICIC

PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

E' la seconda stagione consecutiva in CEV Champions League per la Vero Volley Milano, dopo la passata chiusa con l'eliminazione ai Quarti di Finale per mano di Conegliano.

In casa Milano ha giocato 4 gare totali in CEV Champions League, con un bilancio di 2 vittorie (Mulhouse and Salo nel girone 21-22) e 2 sconfitte (VakifBank nella pool e Conegliano ai quarti).

In campionato Milano è reduce dalla vittoria esterna per 3-0 contro Firenze, la quinta su sei uscite lontano da casa.

La miglior realizzatrice di Milano finora è Jordan Thompson (165 punti). Anna Davyskiba è l'ace-woman (9 punti) e Raphaela Folie la best blocker (23).

Contro Blaj, Jordan Larson farà il suo debutto stagionale in CEV Champions League con Milano.

Sarà il primo confronto assoluto per Milano con una squadra romena.

Milenkovic e Mirkovic hanno avuto esperienze nel campionato italiano: la prima con Scandicci, dal 2018 al 2020, la seconda a Bergamo, nel 2019/2020.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Ci troviamo ad affrontare la seconda gara della nostra Pool con il solito obiettivo: raggiungere il primato nel girone, sapendo che per farlo dovremo passare attraverso gare insidiose, come quella contro il Blaj. L'Alba è una squadra di livello internazionale: tra di loro ci sono atlete di esperienza come Mirkovic e Milenkovic, entrambe con un passato italiano, che dobbiamo conoscere. Per noi sarà fondamentale essere attenti sul nostro gioco, facendo attenzione alla qualità della formazione romena".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 - CALENDARIO COMPLETO QUI

POOL B

1a giornata

Mercoledì 7 dicembre, ore 20.00

Vero Volley MILANO - SC "Prometey" DNIPRO 3-0

Volero LE CANNET - CS Volei Alba BLAJ 3-2

2a giornata

Martedì 20 dicembre, ore 18.00

SC "Prometey" DNIPRO - Volero LE CANNET

Mercoledì 21 dicembre, ore 18.00

CS Volei Alba BLAJ - Vero Volley MILANO (diretta Discovery+, commento Monari-Cozzi)

3a giornata

Martedì 10 gennaio, ore 18.00

SC "Prometey" DNIPRO - CS Volei Alba BLAJ

Giovedì 12 gennaio, ore 20.00

Volero LE CANNET - Vero Volley MILANO