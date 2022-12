Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano torna a Palazzo Wanny di Firenze: questa volta c'è Il Bisonte

Vero Volley Milano attesa dopodomani, domenica 18 dicembre, alle ore 17:00 (diretta volleyballworld.tv), dalla trasferta di Firenze con Il Bisonte, per la dodicesima giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-23. Dopo la maratona persa al tie-break contro Novara, domenica scorsa all'Arena, la formazione di Gaspari punta a riprendere prontamente il positivo cammino che l'ha vista sorridere, tra Italia ed Europa, ben 10 volte su 12 uscite. Ad incidere negativamente sul risultato che Orro e compagne hanno rimediato contro le piemontesi (prima stop casalingo dell'annata sportiva, il primo in assoluto è arrivato in Veneto contro Conegliano) la partenza poco convincente nei primi due set. Le lombarde sono poi apparse rigenerate dal terzo gioco, con l'ingresso di Larson (esordio stagionale con la maglia milanese per la statunitense) a dare solidità in fase di ricezione, permettendo una maggiore fluidità di manovra. A due giornate dal giro di boa, anche in chiave piazzamento per i Quarti di Finale di Coppa Italia (si gioca in gara secca in casa delle migliori classificate, con Final Four all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 28 e 29 gennaio) le milanesi hanno 7 punti da recuperare alla capolista Conegliano (che ha giocato una gara in più), uno alla seconda Scandicci, ma devono anche guardarsi le spalle da Novara, quarta con un punto in meno.

Tutto ancora possibile quindi per Milano, che oltre ai positivi numeri di squadra (miglior muro del campionato finora con 135 punti e una media di 3.05 a set), si gode anche il dato che dice che, a parità di giornate, ha gli stessi punti della scorsa stagione ma con una vittoria e un set vinto in più. L'obiettivo delle rosa è quindi quello di ritrovare continuità e sorrisi, consapevoli che vincere permetterebbe di approcciare con maggiore fiducia ed entusiasmo la trasferta romena di Blaj (seconda giornata della Pool B della CEV Champions League, fissata mercoledì 21 dicembre, alle 18.00 ore italiane, diretta discovery+.it) ma anche l'ultimo turno di andata, in programma tra le mura amiche, lunedì 26 dicembre, alle ore 17.00, contro Busto Arsizio.



L'AVVERSARIA | IL BISONTE FIRENZE

Il Bisonte Firenze è ottava in classifica e in piena volata Coppa Italia. Ha vinto quattro gare perdendone sette. Viene dalla sconfitta casalinga con Casalmaggiore due settimane fa, ha infatti riposato la scorsa settimana avendo anticipato la gara a Conegliano (persa 3-1) permettendo alle venete di preparare il Mondiale per Club che si sta disputando ad Antalya in Turchia. In casa ha vinto solo due partite: Pinerolo 3-0 (30 ottobre) e Perugia 3-1 (27 novembre), perdendo al tie-break contro Busto Arsizio e Cuneo e 1-3 contro Casalmaggiore. È stato confermato alla guida tecnica Massimo Bellano e con lui nove elementi, in entrata la statunitense Rhamat Alhassan da Chieri, la belga Britt Herbots da Novara, Gaia Guiducci da Perugia, Anna Adelusi dal Club Italia, Dayana Kosareva da Vallefoglia e Silvia Lotti dal Sant'Elia. Nell'ultima gara giocata, Bellano ha schierato in avvio Cambi al palleggio con Nwakalor in diagonale, Alhassan (poi Graziani) e Sylves al centro, Herbots e Knollema (poi Kosareva) di banda, Panetoni libero, utilizzando con i cambi tutto l'organico.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici Orro, Camera

Centrali Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi Parrocchiale, Negretti

Allenatore Gaspari

ROSTER COMPLETO – IL BISONTE FIRENZE

Palleggiatrici Cambi, Guiducci

Centrali Alhassan, Sylves, Graziani

Schiacciatrici Nwakalor, Herbots, Lotti, van Gestel, Knollema, Adelusi, Enweonwu, Kosareva

Liberi Panetoni, Lapini

Allenatore Bellano

PRECEDENTI

16, di cui 11 in A1 (bilancio di 7 vinte per Milano e 4 per Firenze), e 5 in A2, con 9 vittorie Vero Volley Milano e 7 Firenze.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Il Bisonte Firenze-Vero Volley Monza 3-2 (26-24, 15-25, 25-22, 23-25, 16-14)

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Beatrice Parrocchiale dal 2014 al 2019

Sonia Candi nel 2018-19

PER FIRENZE

Nessuna

CURIOSITA’

Su cinque gare di A1 giocate a Firenze, Milano ha vinto due volte (2016/2017, 2020/2021). Su tre sconfitte subite dalle lombarde in Toscana, due sono state al quinto set (l'ultima la passata stagione).

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Raphaela Folie 16 punti ai 100 (Milano).

In Regular Season: Myriam Sylla 3 gare a 200 (Milano); Edina Begic 12 punti a 800 (Milano); Terry Enweonwu 2 ace ai 50 (Firenze); Magdalena Stysiak 7 muri ai 100 (Milano). In tutto il campionato compresi i playoff: Raphaela Folia 1 gare ai 300; Jovana Stevanovic 1 punto ai 2500, Myriam Sylla 1 muro ai 300 (Milano).

LE DICHIARAZIONI - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Arriva una partita molto delicata, perché Firenze ha giocatrici di caratura internazionale e ha una ottima panchina. Siamo reduci da una sconfitta che brucia e che ci deve far riflettere sull'approccio alla gara, per questo andremo in Toscana con l'obiettivo di iniziare il confronto in modo più aggressivo rispetto a quanto accaduto contro Novara. In campionato vogliamo raggiungere il miglior piazzamento possibile in classifica e dipende solo da noi: questo ci motiva ad essere focalizzati solo sul nostro obiettivo. In mezzo ci sarà una partita di Champions League da affrontare al massimo, visto che per noi è prioritario passare il girone da primi. Dobbiamo pensare una gara alla volta, quindi testa a Firenze poi penseremo a Blaj".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023 (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

12a giornata di andata

Sabato 17 dicembre ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domenica 18 dicembre ore 17.00

Il Bisonte Firenze – Vero Volley Milano

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 18 dicembre ore 20.00 diretta Sky Sport Arena

E-Work Busto Arsizio – Cuneo Granda S.Bernardo

Domenica 18 dicembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri

Lunedì 19 dicembre ore 20.00

Wash4Green Pinerolo – Trasportipesanti Casalmaggiore

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 26 (8 – 3); VERO VOLLEY MILANO 25 (9 – 2); Igor Gorgonzola Novara 24 (9 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 21 (7 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 18 (6 – 5); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 7); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 6); E-Work Busto Arsizio 12 (4 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 7); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 9); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 4 (1 – 10).