Champions, Vero Volley Milano ad Istanbul per sfidare il VakifBank nell'andata dei quarti

Si riaccendono le luci della CEV Champions League 2023 per la Vero Volley Milano, arrivata ieri ad Istanbul e pronta a giocare domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 19.30 (17.30 italiane - diretta Discovery+), sul campo del Vak?fbank Spor Saray?, contro il VakifBank Istanbul per la gara di andata dei Quarti di Finale della massima competizione continentale per club. Dopo aver battuto Chieri in Piemonte 3-0 sabato, nell'anticipo della nona giornata di ritorno della Serie A1 femminile (Larson MVP), Orro e compagne arrivano all'appuntamento contro le campionesse d'Europa in carica con il morale alto.

Conquistato il primo posto nella Pool B, grazie al successo nell'ultima partita sulle francesi del Le Cannet l'8 febbraio all'Allianz Cloud di Milano per 3-1, le rosa ambiscono, alla seconda stagione di fila in Champions League, a migliorare il cammino della passata stagione interrotto proprio ai Quarti di Finale per mano delle connazionali di Conegliano. Per farlo, Milano è consapevole di dover esprimere la sua pallavolo migliore, fatta di un servizio super (Orro, Larson, Sylla protagoniste in questo fondamentale nell'ultima uscita di campionato) e una correlazione muro-difesa solida (Folie e Stevanovic molto positive finora), utile ad agevolare la fase break e a portarsi a casa un risultato prezioso in vista del ritorno, fissato martedì 21 marzo (tra una settimana esatta), alle ore 20.00, all'Allianz Cloud di Milano. Chi passa il turno, affronta la vincente di Conegliano vs Fenerbahce.

LE AVVERSARIE | VAKIFBANK ISTANBUL

Il Vakifbank Istanbul è una delle formazioni più titolate del mondo. Ha vinto 5 Champions League, 1 Top Team Cup, 1 Challenge Cup e 4 Mondiali; oltre a 12 scudetti, 8 coppe di Turchia e 4 Supercoppe. In campionato è seconda dietro all'imbattuta Eczacibasi con un bilancio di 16 vittorie e 3 sconfitte (3-0 due volte dall'Eczacibasi e una dal Fenerbahce). Il Vakifbank ha chiuso il proprio girone di Champions al secondo posto dietro Novara, avendo perso in casa con le tedesche del Potsdam al tie-break e con Novara in quattro set in Italia. Ha superato con un doppio 3-0 le polacche dell'Lks Lodz negli ottavi. È campione uscente grazie al 3-1 nella finale di Lubiana con Conegliano, mentre nel Mondiale di Ankara giocato a dicembre, Conegliano si è imposta per 3-1. Il tecnico è dal 2008-09 il modenese Giovanni Guidetti, ha come bandiera dal 2019 la brasiliana Gabi e da questa stagione Paola Egonu, ci sono anche due statunitensi la centrale Chiaka Ogbogu (ex Conegliano) e la schiacciatrice Kara Bajema (ex Casalmaggiore), oltre all'olandese Nika Daalderop (ex Firenze e Novara), le altre atlete provengono dalla Turchia. Nell'ultima gara di campionato vinta a Bursa con il Nilufer 0-3, Giovanni Guidetti ha schierato Ozbay al palleggio e Carutasu opposta, Akman e Ogbogu centrali, Gabi e Bajema di banda, Aykac libero, mentre nell'ultima gara di Champions con l'Lks Lods (dove non ci sono vincoli con le straniere): le diagonali Gulibay-Egonu (nel terzo set a qualificazione avvenuta Ozbay-Karutasu), Gunes (Akbay)-Ogbogu, Gabi (Cebecioglu)-Bajema e Aykac (Acar).

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, ALLARD

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VAKIFBANK ISTANBUL

Palleggiatrici: ÖZBAY, ÇALISKAN, GÜLÜBAY

Centrali: AKMAN, OGBOGU, PASA, GÜNES, AKBAY

Schiacciatrici: EGONU, GABI, KARUTASU, BAJEMA, CEBECIOGLU, DAALDEROP

Liberi: AYKAÇ, ACAR

Allenatore: GUIDETTI

PRECEDENTI

2, con due vittorie VakifBank

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley vs VakifBank Istanbul 1-3 (25-21, 17-25, 17-25, 12-25), 3 febbraio 2022 - Pool B CEV Champions League 2022 - Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Milano ha vinto ad Istanbul la CEV Cup 2021 (vittoria in Finale contro il Galatasaray)

Orro e compagne hanno già incontrato il VakifBank Istanbul in Champions League, perdendo 3-1 in Turchia e 3-1 in Italia le gare del girone della passata stagione (poi VakifBank campione grazie alla vittoria in Finale contro Conegliano).



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Arriviamo a questo appuntamento importantissimo con tanto entusiasmo, dopo la bella vittoria su Chieri, e tanta voglia di giocarci con serenità questa sfida contro il VakifBank. Siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo mettere il massimo per centrare una storica Semifinale di Champions League. Non sarà semplice giocare qui ad Istanbul, ma se esprimiamo la nostra pallavolo, con aggressività in battuta e ordine nel muro-difesa, possiamo dare molto fastidio alla squadra turca, giocandoci tutto il 21 marzo, in casa, a Milano. Il VakifBank ha cambiato qualcosa in più rispetto agli anni passati, ma continua ad essere, nonostante una stagione non brillantissima, una delle squadre più forti d’Europa e del mondo. Dobbiamo giocare come sappiamo e approfittare di eventuali loro cali, altrimenti diventa complicato”.

