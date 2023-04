Playoff A1 femminile, la Vero Volley Milano ci mette l'orgoglio e torna a sperare nella finale: Scandicci ko 3-1 in gara due

La Vero Volley Milano, per molti la principale antagonista di Conegliano nella lotta scudetto, era ad un bivio: o vinceva gara due o la stagione si sarebbe conclusa anzitempo. Missione compiuta con grinta e carattere: la Savino Del Bene Scandicci, salita in Brianza con tutte le buone intenzioni del caso, nulla ha potuto ed è dovuta tornare a casa con un 3-1 piuttosto eloquente (25-22, 23-25, 25-22, 25-21), che rimanda ogni tipo di verdetto alla "bella" in programma mercoledì 3 marzo in quel di Firenze.

A decidere la partita è stato il muro, vincente in ben 17 occasioni (7 di Folie), ma anche gli altri fondamentali, come la ricezione ed il servizio, non hanno certo sfigurato.

Gioiscono dunque i 4000 spettatori dell'Arena, che ora attenderanno con trepidazione l'ultimo atto di questa equilibratissima sfida. Chi vincerà affronterà la Prosecco Doc Imoco Conegliano campionessa in carica, già promossa alla finalissima dopo aver chiuso in due sole partite la semifinale contro Novara.

LA PARTITA - Gaspari manda in campo Orro-Thompson, Folie e Stevanovic al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.

Milano ha l'assoluta esigenza di fare risultato e parte a razzo con il muro di Sylla (5-1); Stefanovic sbaglia la fast e permette alle toscane di riavvicinarsi (6-4). Tentativo rispedito al mittente poichè Larson mura Washington (10-5). Risponde Belien alla stessa maniera (13-10). Scandicci combatte nella parte centrale del primo set, ma deve subire l'ace di Thompson (23-18). Muro di Stevanovic e quattro set point per le rosa (24-20); Washington e Antropova, quest'ultima dai nove metri, ne annullano due (24-22) ma non il terzo, sfruttato da Larson (25-22).

Scandicci non ci sta a recitare il ruolo di sparring partner e riparte bene nella seconda frazione con un attacco vincente di Antropova (6-10). Pietrini, in una delle ultime esibizioni con la maglia biancoblù (andrà in Russia), vuole mettersi in evidenza e segna l'ace del 6-12. Si registra l'infortunio alla caviglia di Antropova che a lungo termine condizionerà non poco la sua squadra; non subito perchè Di Iulio mura per l'8-16. Stevanovic dimezza con un mani out (15-19), l'inizio di una rimonta che culminerà con il 21-20 di Larson. Controsorpasso ospite con due punti di fila di Zhu Ting (22-23), Antropova, nel frattempo rientrata dopo essersi prestata alle cure mediche, è protagonista del 23-25 finale.

Si riparte con un terzo set giocato punto a punto fino al break firmato Stysiak - Folie (15-13). Quest'ultima mura su Alberti portando Milano sul 18-14 rendendo vano il time out ospite. Sylla trova il mani out del 21-16 e il match sembra indirizzato; Zhu è l'ultima ad arrendersi e si torna sul 22-20. Di Iulio rende la rimonta una possibilità concreta (22-21), spazzata via grazie all'apporto di Larson, che chiude sul 25-22.

La Savino Del Bene non intende gettare la spugna e parte bene nel quarto set con l'ace di Pietrini (2-6). La Vero Volley però riesce a recuperare terreno e riaccuffare la parità (14-14). Entrano Mingardi e Yao Di, ma Begic trova il 19-17. Thompson amplia la forbice (21-17). Scandicci non si arrende e torna sotto con il 22-20 siglato da Washington, le rosa restano lucide e si aggiudicano il confronto con il 25-21 conclusivo di Thompson.

DICHIARAZIONI POST GARA

Edina Begic (Vero Volley Milano): “Sono felicissima per questa vittoria. Abbiamo lottato su ogni punto e vinto 3-1 contro una Scandicci molto ben organizzata. Tecnicamente credo che il nostro muro-difesa abbia fatto la differenza. Siamo state inoltre molto brave a non lasciarle scappare nei momenti che contavano e questo ha fatto la differenza. A Firenze dovremo replicare questa prestazione: possiamo dire la nostra anche lì e andare avanti".