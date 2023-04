Play Off Scudetto, Vero Volley Milano in trasferta a Casalmaggiore a caccia della Semifinale Scudetto

Trasferta a Cremona per la Vero Volley Milano di Marco Gaspari, attesa domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 20.00 (diretta volleyballworld.tv), dalla Trasportipesanti Casalmaggiore, al Pala Radi, per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Serie A1 femminile 22/23.

Vinta Gara 1 al tie-break, al termine di un confronto equilibrato e a tratti spettacolare, Orro e compagne puntano a sfruttare la prima occasione disponibile per archiviare la Serie contro le casalasche e volare in Semifinale Scudetto. Incontro di Coppa Italia a parte, vinto da Milano 3-0 in casa, la quarta sfida stagionale contro Casalmaggiore si è rivelata ancora una volta ostica, trattandosi del terzo tie-break giocato su quattro confronti. Dopo una partenza spedita nel primo set, poi vinto grazie ad una fuga nella fase finale guidata da Stysiak, Davyskiba e Folie, la Vero Volley ha ceduto alle giocate di Frantti e Dimitrova nel secondo, rialzandosi con carattere in un terzo parziale ancora una volta molto combattuto. Nel quarto set Casalmaggiore ha alzato il livello della correlazione muro-difesa con Carlini (prolifica anche al servizio) e Lohuis (miglior muro del campionato), iniziando a pungere in fase offensiva anche con gli attacchi mancini di Perinelli. La mossa di Gaspari di inserire Rettke al posto di Stevanovic, però, si è rivelata vincente nel tie-break, con l'americana protagonista assoluta (MVP con 7 punti, 88% in attacco) nel successo finale delle sue.

Nelle sue precedenti esperienze ai Play Off Scudetto, Milano è andata a Gara 3 nei Quarti di Finale per due volte su sei partecipazioni (stagione 18/19 contro Busto Arsizio e 20/21 contro Chieri). In altre due occasioni le rosa sono state eliminate (stagione 16/17 agli Ottavi e nel 17/18 ai Quarti, in entrambi i casi da Busto Arsizio).

L'AVVERSARIA | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

La Trasportipesanti Casalmaggiore ha chiuso la stagione regolare al sesto posto con un bilancio di 12 gare vinte e 14 perse. Fuori casa ha centrato cinque successi: Cuneo, Firenze, Macerata, di cui due, contro Vallefoglia e Milano, al tie-break. Il roster di Casalmaggiore è cambiato molto rispetto alla passata stagione: alle confermate Malual, Braga (poi svincolata a gennaio) e Mangani si sono aggiunte le statunitensi Lauren Carlini dal Thy Istanbul (Tur) di Abbondanza e Alexandra Frantti da Chieri, l'olandese Juliet Lohuis dallo Stoccarda (Ger), la bulgara Emiliya Dimitrova dal Ptt Spor Ankara (Tur), Francesca Scola da Pesaro, Elena Perinelli e Chiara De Bortoli da Chieri, Rebecca Piva da Brescia, Laura Melandri da Perugia, Benedetta Sartori dalla Futura Busto oltre al tecnico Andrea Pistola da Cuneo. A fine gennaio è arrivata la statunitense Courtney Buzzerio dalla Pittsburgh University (Usa). Nell'ultima gara a Bergamo, Pistola ha schierato Carlini al palleggio con Dimitrova in diagonale, Melandri e Lohuis al centro, Perinelli e Frantti di banda, De Bortoli libero.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, ALLARD

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore Marco GASPARI

ROSTER COMPLETO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici: CARLINI, SCOLA

Centrali: LOHUIS, MELANDRI, SARTORI

Schiacciatrici: PERINELLI, PIVA, FRANTTI, BUZZERIO, MALUAL, DIMITROVA, MANGANI

Liberi: DE BORTOLI

Allenatore: Andrea PISTOLA

PRECEDENTI

16, di cui 14 nella stagione regolare (bilancio di 10 vinte per Milano e 4 per Casalmaggiore), 1 in Coppa Italia e 1 nei Play Off Scudetto, entrambi vinti da Milano, per un bilancio totale di 12 vittorie Milano e 4 Casalmaggiore.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2, Gara 1 - Quarti di Finale dei Play Off Scudetto 16 aprile 2023, Arena di Monza (MVP Rettke)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO A CREMONA: Trasportipesanti Casalmaggiore - Vero Volley Milano 2-3, 2a giornata di andata Serie A1 femminile - 26 ottobre 2022, Pala Radi di Cremona (MVP Stysiak)

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Letizia Camera a Casalmaggiore nella stagione 2013-14 e 2019-2020

Jovana Stevanovic, a Casamaggiore dal 2013-18

Marco Gaspari, a Casalmaggiore dal 2018-20

PER CASALMAGGIORE

Laura Melandri, a Milano nel 2018-19

CURIOSITA’

Nelle ultime tre stagioni Milano aveva affrontato la sesta Chieri sia nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto che nei Quarti di Finale della Coppa Italia. Questa volta è successa la stessa cosa con Casalmaggiore, sfidata già nella coppa nazionale e ora nell'atto finale del campionato.

Laura Melandri, ora a Casalmaggiore, ha vinto con Milano una CEV Challenge Cup 2019.

Jovana Stevanovic, ora a Milano, ha vinto con Casalmaggiore uno Scudetto, una CEV Champions League e una Supercoppa Italiana.

Raphaela Folie è la giocatrice che ha giocato di più i Play Off Scudetto italiani (12) di tutto il roster milanese. In tutto il campionato la centrale delle rosa è dietro solo a De Gennaro 16 e Merlo 15.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23: Raphaela Folie 3 ai 200 punti, Anna Davyskiba 10 ai 200 punti (Milano), Alexandra Frantti 3 ai 400 punti, Emiliya Dimitrova 1 ai 300 punti, Elena Perinelli 15 ai 200 punti (Casalmaggiore).

In tutti i campionati, compresi i Play Off: Magdalena Stysiak 3 ai 100 ace; Jovana Stevanovic 7 agli 800 muri, Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "E' stato importante aver iniziato i Play Off con una vittoria, nonostante la nostra performance non sia stata brillante e sia stata condita da troppi errori. Abbiamo affrontato il tie-break con tanta determinazione, visto che Casalmaggiore ci ha lasciato un solo errore diretto. Bene cosi quindi e testa alla prossima con la consapevolezza che loro questa stagione ci hanno dato filo da torcere e che vorranno fare bene davanti al loro pubblico. Dobbiamo migliorare due cose rispetto a Gara 1: battere meglio e fare meno errori. Il muro ha funzionato, nonostante una battuta deficitaria. Quindi se alziamo il livello del servizio, la nostra correlazione muro-difesa ci darà grandi risultati".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

PLAY OFF SCUDETTO

GARA 2

Martedì 18 aprile, ore 20.30

E-Work Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano (0-1 nella Serie)

Mercoledì 19 aprile, ore 20.00

Trasportipesanti Casalmaggiore - VERO VOLLEY MILANO (0-1 nella Serie)

Volley Bergamo 1991 - Savino Del Bene Scandicci (0-1 nella Serie)

Ore 20.30

(recupero Gara 1) Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara

EV. GARA 3 (22/23 aprile)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA STAGIONE REGOLARE

Prosecco Doc Imoco Conegliano 72 (25 – 1); Savino Del Bene Scandicci 63 (21 – 5); VERO VOLLEY MILANO 61 (20 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 54 (18 – 8); Igor Gorgonzola Novara 51 (19 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 14); Volley Bergamo 1991 37 (12 – 14); E-Work Busto Arsizio 36 (12 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 30 (11 – 15); Il Bisonte Firenze 30 (9 – 17); Cuneo Granda S.Bernardo 28 (9 – 17); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 20); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 21); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 23).