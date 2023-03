Serie A1 femminile, Vero Volley sbanca Novara: Milano si impone 3-1

Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Milano 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 21-25)



Igor Gorgonzola Novara: Cambi 2, Adams 3, Bresciani, Battistoni 1, Bosetti 11, Chirichella 7, Danesi 9, Carcaces 10, Ituma, Karakurt 18, Fersino (L). N.E. Giovannini, Varela Gomez, Bonifacio. All. Lavarini.

Vero Volley Milano: Stysiak 25, Folie 9, Orro 3, Thompson 3, Stefanovic 8, Sylla 11, Davyskiba, Larson 11, Candi, Rettke, Parrocchiale (L), Negretti (L). N.E. Begic, Allard. All. Gaspari



Note

Arbitri: Ilaria Vagni, Stefano Caretti

Durata set: 27′, 33′, 31′, 26′. Tot. 1h57′

Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 3, battute sbagliate 5, muri 9, errori 22, attacco 39%

Vero Volley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 11, muri 9, errori 26, attacco 40%

MVP: Magdalena Stysiak (Vero Volley Milano)

Impianto: PalaIgor di Monza

Spettatori: 3700



MONZA, 26 MARZO 2023 – La terza contro la quarta della classe, Milano contro Novara sul campo del PalaIgor: era questa la sfida di oggi. Un match di alta classifica, con un valore sempre più importante per la gerarchia della regular season a solo tre giornate dal termine e la prospettiva aperta sui play-off.

Nel primo set sono le padrone di casa a sorprendere Vero Volley, con un allungo che spacca la frazione dopo il 10 e 5 muri punto che valgono il 25-17 finale. La seconda frazione vede la pronta reazione di Milano, che prima sale sul 4-8, poi, tiene sempre la testa avanti (5-11, 14-18, 16-20) per andare a chiudere 20-25 e impattare il conto dei set: 1-1. Anche nel terzo parziale Milano, dopo il 5-5, vola: 6-10, 9-14, 14-20, prima di una volata finale che porta al primo set point sul 18-24. Il primo tempo che chiude la frazione arriva alla quarta palla: 21-25, e per Vero Volley è 1-2 nel conto totale. Nel quarto set le ospiti non si distraggono e, dopo un inizio punto a punto fino a quota 11, Vero Volley accelera per non voltarsi più indietro: 11-13, 12-17, 16-21 per, poi, firmare il 21-25 e il finale di 1-3.

Dopo un inizio in salita, le ragazze di Gaspari sono state brave a ritrovarsi e a non concedere più spazio alle ambizioni di Novara, trovando sempre dei break importanti e la continuità per portarli fino in fondo.

Adesso Milano è attesa dalla sfida con Firenze, sabato, prima di andare a chiudere la regular season in quel di Busto Arsizio. Poi, sarà… play-off time!



LE DICHIARAZIONI

Jovana Stevanovic (centrale, Vero Volley Milano): “Sappiamo che è molto difficile giocare qui a Novara: hanno cominciato la partita in maniera importante e noi non siamo riuscite subito a seguire il loro ritmo. All’inizio hanno difeso più di noi e abbiamo fatto fatica anche a muro. Dopo è stato importante essere riuscite a riprenderci e siamo cresciute sia nel muro-difesa che con un servizio più aggressivo per riuscire a vincere questa gara come squadra”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Milano affronta la sfida con Orro-Thompson, Larson-Sylla, Folie-Stefanovic e Parrocchiale come libero. Novara risponde con Battistoni in diagonale con Karakurt, Carcaces e Bosetti, Chirichella con Danesi, libero Fersino. Il primo servizio è per Battistoni e il muro regala l’1-0 per le padrone di casa. Milano va a segno la prima volta con Thompson per il 2-1, che diventa 2-2 di nuovo con l’americana. Le padrone di casa provano un nuovo allungo (5-3), Milano lo ricuce sul 6-6 con l’ace di Stefanovic. Il primo vantaggio per le ospiti è sul 6-7 con Larson. Si va avanti punto a punto fino al +3 di Novara (13-10): la panchina di Milano ferma il gioco per la prima volta. Il muro dell’Igor blocca ancora l’attacco della Vero Volley e il vantaggio aumenta: 15-10. Sul 19-14, Gaspari spende il suo secondo time-out. Novara sale sul +6 e arriva per prima a 20 (a 14), poi, 21-14. Neanche gli ingressi nel finale di Davyskiba e Stysiak ribaltano l’inerzia (22-14, 23-15), con il parziale che scivola via verso il 25-17 e l’1-0 per Novara (con 5 muri punto per le locali e il 29% in attacco per Milano).

SECONDO SET

Tra la prima e la seconda frazione la toccante intitolazione con la standing ovation di tutto il palazzetto di un settore del PalaIgor al “Grande Puffo”, Sara Anzanello, campionessa mondiale con la Nazionale ed ex giocatrice della stessa Novara, poi, si ricomincia. Milano, che riparte con Stysiak in campo, allunga più volte sul +2 (2-4, 3-5, 4-6), quindi, sale a +4: 4-8. E’ time-out per coach Lavarini. Le ospiti crescono e vanno sul +6 (5-11), ma l’Igor risponde: sul 8-11 è time-out anche per Gaspari. Novara ritorna a -2 (11-13), poi, -1: 12-13. Le ospiti “strappano” ancora, e sul 14-18 c’è la seconda interruzione volontaria per la panchina di casa. Milano arriva davanti a quota 20 (contro 16), ma Novara si riavvicina nuovamente, 20-21, che ritorna a essere un +4 per Vero Volley al primo set point: 20-24. Una magia di Parrocchiale in difesa e il fallo di seconda linea in attacco delle locali sembrano segnare il 20-25, ma il video-check annulla tutto. Però, è solo per un attimo: mani-out di Stysiak e arriva la parità nel conto dei set (1-1). Ricezione e attacco di Vero Volley salgono, rispettivamente, al 61% e al 34%.

TERZO SET

Novara accelera: 2-0 e 4-1, prima di un doppio “numero” di Sylla per il 4-3. Milano mette la freccia e sorpassa, 4-5, ma le locali pareggiano a 5. Ace di Stefanovic ed è 6-10, con un time-out per Lavarini. Sul 9-14 è +5 per Vero Volley, ma sul 11-14 è la panchina ospite a interrompere la sfida. Orro continua a variare efficacemente le sue attaccanti e Stysiak di forza riporta Milano a +4 (12-16), che ritorna a essere +5 sul 14-19: c’è il secondo time-out per Novara, ma anche il 14-20 con il muro di Milano. Un doppio “block” di Folie avvicina sempre di più Vero Volley alla meta (17-23), con la difesa delle ospiti che non vuole più lasciare niente. Sul 18-24 arriva il primo set point per le ragazze in rosa, ma Milano deve aspettare il quarto pallone per chiudere il parziale, 21-25, con un primo tempo davanti ancora di Folie (per Milano ci sono 4 ace, per Novara un attacco che scende sotto il 30%, al 29).

QUARTO SET

L’inizio del terzo set segue il trend dei due parziali precedenti, con Milano che prova in fretta ad andare via: +2 sullo 0-2, 1-3 e 2-4. Novara impatta a quota 4, quindi, si va avanti punto a punto con le ospiti sempre sopra di uno fino alla parità a 11, prima di un nuovo doppio vantaggio di Milano, che trova Larson da posto 4: 11-13. Lavarini interrompe il gioco. Ma la Vero Volley non rallenta e sale fino al +5, sul 12-17. Le ospiti sono le prime ad arrivare a quota 20, contro 16, che diventa subito 16-21, con il secondo time-out per la panchina dell’Igor. Novara si avvicina, fino al 19-21, e Gaspari ferma a sua volta il match con il primo dei suoi time-out. Serve una diagonale di Stysiak per smuovere il punteggio, 20-22, mentre una palla out delle locali segna il 20-23. Con Larson arriva il primo match point: 20-24. Milano chiude alla seconda palla con un pallonetto di Stysiak: è 1-3 (21-25). Alla fine i punti di Stysiak sono 25, con il 55% in attacco. Per le ospiti ci sono anche 8 ace, la ricezione al 53% e l’attacco al 40%. Per le padrone di casa Karakurt si ferma a 18, con la ricezione al 47% e l’attacco al 39%.