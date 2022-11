Serie A1 femminile, Vero Volley Milano attesa da Conegliano per il big match dell'ottava giornata

Super sfida per la Vero Volley Milano che dopodomani, domenica 20 novembre, alle ore 17:00 (diretta Sky Sport Arena | volleyballworld.tv), sarà di scena al Palaverde di Villorba, contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, per l'ottava giornata di andata della stagione regolare.



Sette vittorie di fila, l'ultima firmata in Toscana contro Scandicci per 3-2, al termine di un match per cuori forti, hanno regalato alle rosa la seconda posizione in classifica e la terza vittoria consecutiva esterna al quinto set, su altrettante uscite. Successo a parte, le caratteristiche vincenti della Vero Volley dopo le prime sette giornate sono il carattere, la tenacia e la determinazione. Quando la palla scotta Milano non si spaventa, tirando fuori la lucidità e la forza delle grandi squadre. E' successo a Cremona, poi a Perugia ed in ultimo a Firenze dove, dopo aver annullato una palla match alla Savino Del Bene nel quarto parziale, Orro e compagne hanno conquistato il gioco ai vantaggi e poi il confronto dopo il tie-break. Quello contro Conegliano, che al momento come Milano è imbattuta ma è davanti alle rosa in graduatoria per aver firmato due vittorie in più da tre punti, sarà certamente un confronto tutto da vivere. Le venete, che hanno giocato una gara in più (anticipo e vittoria nella nona giornata di andata a Novara per 3-0) e sono reduci dal successo piemontese per 3-0 contro Pinerolo, sono una squadra quasi del tutto rinnovata. Confermata Wolosz in regia, De Kruijf al centro, Plummer schiacciatrice e De Gennaro libero, la Prosecco Doc ha scommesso sul talento dell'opposta Haak, delle schiacciatrici Robinson, Gray e dell'ex milanese Gennari, oltre alla freschezza ed efficacia dei centrali Squarcini e Lubian.

Intanto crescono le statistiche positive della Vero Volley: terzo posto nei punti (486, prima Conegliano con 555 che ha però una gara giocata in più), secondo negli ace (38, prima Novara con 49 che come le venete ha già anticipato una sfida) e primo nei muri (83, seconda Conegliano con 78). La top scorer milanese è Thompson (MVP contro Scandicci, autrice finora di 118 punti, quarto posto in graduatoria generale, prima Karakurt di Novara con 152), la top ace è Davyskiba (9 battute vincenti, quinto posto, prima Antropova di Scandicci con 16) e la top blocker è Folie (15 muri vincenti, 15esimo posto, prima Gray di Pinerolo con 22 muri). Proprio su quest'ultimo dato va aggiunto che sono ben 5 le atlete di Milano che hanno raggiunto la doppia cifra nei muri (oltre a Folie, sono 13 di Orro, 10 di Stevanovic, 11 di Sylla e 11 di Thompson), risultato possibile anche grazie alla battuta, finora tra le armi più efficaci della squadra lombarda.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, CARRARO

Centrali SQUARCINI, DE KRUIJF, LUBIAN, FURLAN

Schiacciatrici PLUMMER, ROBINSON, GENNARI, GRAY, HAAK

Liberi DE GENNARO, PERICATI

Allenatore SANTARELLI

PRECEDENTI

24, di cui 22 in Serie A1 e 2 in CEV Champions League, con 3 vittorie Vero Volley Milano e 21 Conegliano

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza vs Conegliano 2-3 (Gara 4 Finale Scudetto, 10 maggio 2022 - Arena di Monza, Serie A1 femminile 2021-2022).

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Raphaela Folie, a Conegliano dal 2016 al 2022

Myriam Sylla, a Conegliano dal 2018 al 2022

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Milano nel 2019-2020

Federica Squarcini, a Milano dal 2019 al 2021

Alessia Gennari, a Milano nel 2021-2022

CURIOSITA’

Di fronte le due finaliste Scudetto della passata stagione.

La passata stagione Milano e Conegliano si sono incontrate per ben 8 volte: 2 in regular season, 4 nei Play Off Scudetto e 2 in CEV Champions League, con un bilancio di 3 vittorie Milano e 4 Conegliano.

Sempre la passata stagione, su 8 confronti giocati, per ben quattro volte si è dovuto ricorrere al tie-break per stabilire un vincitore (5a giornata di andata, Gara 1, Gara 2 e Gara 4 di Finale Scudetto).

Folie e Sylla, ora a Milano, con Conegliano hanno vinto tutte le competizioni top italiane e continentali (Scudetto, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana).

Federica Squarcini, ora a Conegliano, ha vinto con la Vero Volley una CEV Cup nel 2021.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "E' vero, a Scandicci abbiamo fatto una ottima partita dal punto di vista dell'intensità e del carattere, dimostrando ancora una volta di saper stare in gara e reagire anche quando siamo sotto, ma gli errori fatti nel primo set sono cose da evitare. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista e crescere, come è giusto che sia. Ora affrontiamo una Conegliano che ha cambiato tanto ma ha anche mantenuto la stessa mentalità ed idea di gioco che le hanno permesso di dominare in Italia e non solo negli ultimi anni. Hanno la stessa fame, anzi. Con qualche innesto giovane in posto quattro e nel ruolo di opposto è cresciuta tanto. E' una squadra capace di cambiare la sua fisionomia durante il match, come noi, ma dovremo fare qualcosa in più in difesa, perché la loro qualità in attacco è alta".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023

8a GIORNATA

Sabato 19 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

TrasportiPesanti Casalmaggiore - Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 20 novembre ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze

E-Work Busto Arsizio - Wash4Green Pinerolo

Reale Mutua Fenera Chieri - Savino Del Bene Scandicci

Cuneo Granda S.Bernardo - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Volley Bergamo 1991 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domenica 20 novembre ore 17.00 diretta Sky Sport Arena

Prosecco Doc Imoco Conegliano - VERO VOLLEY MILANO



LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 23 (8 - 0); VERO VOLLEY MILANO 18 (7 - 0); Reale Mutua Fenera Chieri 18 (6 - 1); Igor Gorgonzola Novara 16 (6 - 2); Savino Del Bene Scandicci 16 (5 - 2); Il Bisonte Firenze 11 (3 - 4); Volley Bergamo 1991 10 (3 - 4); Cuneo Granda S.Bernardo 8 (3 - 4); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 - 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 8 (2 - 5); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 6 (2 - 5); E-Work Busto Arsizio 3 (1 - 6); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 - 6); Wash4green Pinerolo 2 (0 - 7).