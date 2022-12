Serie A1 femminile, Vero Volley Milano in trasferta a Cuneo per la decima giornata di andata

Vero Volley Milano in trasferta in Piemonte, precisamente a Cuneo, dove domenica 4 dicembre, alle ore 17:00 (diretta volleyballworld.tv), al Palazzetto dello Sport di Cuneo, sfiderà le padrone di casa della Cuneo Granda S. Bernardo per la decima giornata della stagione regolare della Serie A1 femminile 2022-23.

Abbracciata l'americana Jordan Larson, a disposizione dai prossimi giorni di Marco Gaspari e del suo staff (sicuramente per la prima sfida di CEV Champions League, fissata mercoledì 7 dicembre, alle ore 20.00, all'Arena di Monza, contro le ucraine del Dnipro), le milanesi approcciano la gara contro le cuneesi con la migliore posizione nella storia della società dopo nove giornate di regular season. Non era mai successo nelle sei stagioni precedenti, infatti, che le lombarde fossero così in alto in gradutoria (il precedente best era stato il terzo posto del 21-22). Il record riguarda anche i punti conquistati, 21 (contro i 19 del 2021-22), e soprattutto le vittorie (8 contro le 6 della precedente stagione), grazie ai 25 set conquistati (contro i 23) e gli 11 persi (contro i 13), superando quota 2 (2,273) nel quoziente set (contro i 1.769). Il ritorno al successo per 3-1 contro Chieri, dopo la sconfitta esterna contro Conegliano, ha riportato il sorriso in casa delle rosa, motivate a centrare la quinta vittoria esterna su sei uscite. Del resto, anche i numeri stastici confermano il buon momento di Orro e compagne: migliori a muro di tutto il campionato con 113 punti (20 finali nella vittoria contro Chieri) davanti a Conegliano e Firenze, a quota 95, seconde negli ace, con 46 battute vincenti insieme a Casalmaggiore e Conegliano e precedute soltanto da Novara con 56, quinte in ricezione, con il 35% di positività con Novara che guida con il 40,7%, e seste in attacco, con il 39.6%; Conegliano è prima con il 47.4%. Guardando le statistiche complessive delle singole, Jordan Thompson è la top scorer di Milano, quarta con 153 punti messi a segno dietro a Isabelle Haak (Conegliano) 192. Anna Davyskiba è la top ace, decima al servizio con 9 ace, in testa Ebrar Karakurt (Novara) con 18. Raphaela Folie è la best blocker, decima con 22 punti, guida la coppia composta da Linda Nwakalor (Perugia) e Anna Gray (Pinerolo) con 28.

CUNEO GRANDA SAN BERNARDO

E' una Cuneo rinnovata quella che ha visto l'arrivo del tecnico Emanuele Zanini, alla sua prima stagione nel femminile dopo una lunga carriera nel maschile (Montichiari, Ferrara, Innsbruck, Santa Croce, Perugia, Verona, Modena, Monza, Bratislava, Beauvais Oise, Zawiercie, Siena, Resovia e lo scorso anno a Ravenna, oltre alle nazionali di Slovacchia, Turchia e Croazia). Con lui sono arrivate la statunitense Danielle Drews dal Police (Pol), l'olandese Kim Klein Lankhorst dall'Arnhem (Ned), Agnese Cecconello da Roma, Lara Caravello da Conegliano, l'ungherese Greta Szakmary e l'olandese Anna Hall dall'Aydin (Tur), Francesca Magazza da Montecchio e Bintu Diop da Perugia. Le piemontesi, reduci da quattro vittorie consecutive, sono ottave in classifica grazie a cinque gare vinte e quattro perse. Dopo la sconfitta con Conegliano (1-3), Cuneo ha espugnato al tiebreak il campo di Firenze e superato in casa Macerata (3-0) e Perugia (3-2) per tornare con il bottino pieno da Pinerolo (0-3). In quest'ultima gara il tecnico Emanuele Zanini, ha schierato Signorile al palleggio e Drews opposta, Cecconello e Hall centrali, Szakmary e Kuznetsova (nominata Mvp con 18 punti) schiacciatrici, Caravello libero.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – CUNEO GRANDA S. BERNARDO

Palleggiatrici SIGNORILE, KLEIN LANKHORST

Centrali CECCONELLO, BASSO, HALL, CARUSO

Schiacciatrici KUZNETSOVA, DREWS, SZAKMARY, GICQUEL, MAGAZZA, DIOP

Liberi CARAVELLO, GAY

Allenatore ZANINI

PRECEDENTI

9, di cui 8 in Serie A1 e uno in Supercoppa, con 6 vittorie Vero Volley Milano e 3 Cuneo

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (9° giornata di ritorno di Serie A1 femminile 2021-22)

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Sonia Candi, a Cuneo dal 2019 al 2021

PER CUNEO

Nessuno

CURIOSITA’

L’ultimo precedente tra le due squadre (9 totali) è inerente al 5 marzo scorso in Brianza, per la 9a giornata di ritorno della Serie A1 femminile 21-22, con una splendida vittoria per 3-0 della squadra di Gaspari, che in quell’occasione aveva brindato all’esordio di Jordan Larson, arrivata ieri dagli Stati Uniti e aggregata al gruppo da oggi.

Milano ha vinto due volte a Cuneo, sempre al tie-break.



A CACCIA DI RECORD

Nella stagione 2022/2023 regular season: Magdalena Stysiak 3 punti ai 100, Myriam Sylla 6 punti ai 100 (Vero Volley Milano); Sofya Kuznetsova 2 punti ai 150 (Cuneo).

In Regular Season: Magdalena Stysiak 3 punti ai 1000, Anna Davyskiba 3 punti ai 300 (Vero Volley Milano); Noemi Signorile 12 punti ai 300 (Cuneo). Alessia Orro 2 ace ai 100 e 2 muri ai 150 (Vero Volley Milano). In tutto il campionato compresi i playoff: Jovana Stevanovic 1 punto ai 2500 (Vero Volley Milano); Miriam Sylla 17 muri ai 300, Edina Begic 2 muri ai 100

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Concludiamo l'anno solare con un ciclo di partite impegnative. La prima è fra poco, contro una Cuneo reduce da cinque vittorie consecutive, capace di dare filo da torcere a Conegliano nella più vecchia sconfitta subita. Avendo ritrovato tante pedine assenti ad inizio campionato, le piemontesi sono ancora di più un avversario temibile. Sarà quindi fondamentale approcciare la gara con la solita insistenza nel muro-difesa, cercando di mettere un pizzico di efficacia in più nella fase side-out. Il miglior posizionamento della nostra storia in A1 dopo nove giornate? Sono bei numeri statistici, lontani però dal nostro lavoro. Noi dobbiamo solo pensare una gara alla volta, perché vincere aiuta a vincere. In questo campionato ci sono tante squadre agguerrite e siamo felici di esserci ripresi bene dopo la sconfitta Conegliano, battendo un avversario ostico come Chieri. Vogliamo dare continuità alla serie di vittorie, ma pensiamo un match alla volta: ora c'è Cuneo, poi la Champions League e successivamente Novara".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023

10a GIORNATA

Sabato 3 dicembre ore 21.00

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 4 dicembre ore 15.30 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Wash4green Pinerolo

Domenica 4 dicembre ore 17.00

E-Work Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cuneo Granda S.Bernardo – VERO VOLLEY MILANO

Il Bisonte Firenze – Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 4 dicembre ore 20.00 diretta Sky Sport Arena

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci



LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 0); Vero Volley Milano 21 (8 – 1); Savino Del Bene Scandicci 20 (6 – 3); Igor Gorgonzola Novara 19 (7 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 18 (6 – 3); Volley Bergamo 1991 14 (4 – 5); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 6); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 13 (4 – 5); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9 (3 – 6); E-Work Busto Arsizio 8 (3 – 6); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 7); Cbf Balducci Hr Macerata 5 (2 – 8); Wash4green Pinerolo 2 (0 – 9).



