Serie A1 femminile, Vero Volley Milano in Piemonte per incontrare la Wash4Green Pinerolo

La Vero Volley Milano inizia il nuovo anno con una trasferta. Dopodomani, domenica 8 gennaio, alle ore 17:00 (diretta volleyballworld.tv), le milanesi saranno al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per sfidare le padrone di casa della Wash4Green Pinerolo per la quattordicesima giornata della stagione regolare, la prima del girone di ritorno, della Serie A1 femminile 2022-23.



Chiuso il 2022 con un successo da favola contro Busto Arsizio, superata 3-0 con una performance di qualità e grande intensità, Orro e compagne sono pronte a tuffarsi in un gennaio pieno d'impegni che la vedrà impegnate su tre fronti: oltre alle tre partite di campionato (dopo Pinerolo ci saranno le sfide contro Casalmaggiore in casa e Bergamo fuori), le rosa scenderanno in campo in tre gare di CEV Champions League, affrontando nell'ordine Le Cannet, Blaj, all'Allianz Cloud di Milano il 18 gennaio, ed il Dnipro. Non sarà finita qui, perché la Vero Volley sarà poi tra le protagoniste dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, che proporrà alle rosa un nuovo incontro casalingo all'Arena con Casalmaggiore, il 25 gennaio, per l'ingresso alle Final Four della coppa nazionale fissate all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 28 e 29 gennaio. Il filotto di tre vittorie (a Firenze 0-3, in Romania, a Blaj, in Champions League 1-3 e con Busto Arsizio 3-0), arrivato dopo la sconfitta al tie-break contro Novara, la seconda della stagione sportiva dopo quella contro Conegliano in Veneto, sprona la prima squadra femminile del Vero Volley ad inseguire il poker per portare a casa punti utili a non perdere contatto con la vetta (Conegliano è lontana soli quattro punti) e tenere altissimo il morale.

L'AVVERSARIA

La Wash4Green Pinerolo è tredicesima in classifica e in piena lotta salvezza. Ha vinto solo due gare, a Macerata e con Casalmaggiore, entrambe al tie-break. Le piemontesi, reduci dalla sconfitta per 3-1 a Chieri, hanno conquistato lo scorso anno il campionato di Serie A2. Dopo aver confermato il tecnico Michele Marchiaro e sei pedine, oltre a promuovere in prima squadra altre due atlete dalle giovanili, la formazione pinerolese ha acquistato la polacca Martyna Grajber dall'Lks Lodz (POl), Adelina Ungureanu da Busto Arsizio, Sofia Renieri da Olbia, Ilenia Moro da Trento, Laura Bortoli da Montecchio e a dicembre la statunitense Rainelle Jones dall'Università del Maryland (Usa). Nell'ultima gara contro Chieri, Michele Marchiaro ha schierato Prandi al palleggio e Zago sua opposta, Gray e Akrari al centro, Ungureanu e Grajber schiacciatrici, Moro libero.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – WASH4GREEN PINEROLO

Palleggiatrici: Prandi, Bortoli

Centrali: Rainelle Jones, Gray, Akrari

Schiacciatrici: Grajber, Carletti, Renieri, Bussoli, Zago, Ungureanu

Liberi: Gueli, Moro

Allenatore: Michele Marchiaro

PRECEDENTI

1, in A1, con una vittoria Milano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano-Pinerolo 3-1 (25-16, 25-17, 27-29, 25-13) - 1a giornata di andata Serie A1 femminile 22/23, 22 ottobre 2022, Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

nessuna

PER PINEROLO

Valentina Zago, a Milano nel 2015-16 (Serie A2)

Anna Gray, a Milano nel 2013-14 (Serie A2)

CURIOSITA’

Valentina Zago è stata tra le protagoniste della promozione della Vero Volley Milano nella massima categoria nella stagione 2015-2016 (vittoria in Finale contro Trentino).

Su tredici giornate giocate, Milano ha vinto 11 partite e perse 2, mentre Pinerolo ha fatto esattamente il contrario, vincendone 2 e perdendone 11.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Anna Davyskiba 12 ai 100 punti, Jovana Stevanovic 14 punti ai 100 (Milano); Federica Carletti 6 ai 150 punti, Anna Gray e Martyna Grajber 5 ai 100 punti (Pinerolo).

In Regular Season: Edina Begic 2 punti a 800 (Milano); Adelina Ungureanu 3 ai 50 ace (Pinerolo); Magdalena Stysiak 3 muri ai 100 (Milano).

In tutto il campionato compresi i playoff: Raphaela Folie 24 ai 2000 punti, Anna Davyskiba 2 punti ai 400 (Milano); Valentina Zago 15 ai 600 punti (Pinerolo); Adelina Ungureanu 2 ai 50 ace (Pinerolo); Edina Begic 2 ai 100 muri.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Vogliamo iniziare bene sapendo che di fronte a noi avremo 33 giorni in cui giocheremo e viaggeremo tanto e ci alleneremo poco. Dopo una piccola pausa meritata, soprattutto per chi ha avuto una estate intensa, l'obiettivo è di ripartire concentrati, perché ci aspetta un inizio di 2023 molto impegnativo. La gara di andata contro Pinerolo? Ha poco senso parlarne. Lato nostro ci eravamo riunite da tre giorni e anche loro credo fossero in costruzione. L'obiettivo allora era essere concreti, mentre ora dobbiamo fare un passo in avanti: a partire dalla gestione delle risorse fisiche e tecniche per arrivare al meglio agli appuntamenti che contano. Pinerolo ha un campo ostico che ha fatto molte vittime e noi cercheremo di fare la nostra gara per cominciare il girone di ritorno al 100%".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

1a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Venerdì 6 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Trasportipesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 7 gennaio ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 7 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 8 gennaio ore 17.00

Wash4green Pinerolo – VERO VOLLEY MILANO

E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 8 gennaio ore 19.30

Cuneo Granda S.Bernardo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 35 (12 – 1); Savino Del Bene Scandicci 32 (10 – 3); Vero Volley Milano 31 (11 – 2); Igor Gorgonzola Novara 28 (10 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 27 (9 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 22 (7 – 6); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 7); Cuneo Granda S.Bernardo 15 (6 – 7); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 15 (5 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 9); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 11); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 11); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 11).