Volley A1 femminile, Vero Volley Milano in partenza per la Toscana: domani il match contro Scandicci

Turno infrasettimanale tutto da vivere per la Vero Volley Milano, che domani, mercoledì 16 novembre, alle ore 20:30 (diretta Rai Sport + HD), sarà impegnata sul taraflex del Palazzo Wanny di Firenze, per affrontare la Savino Del Bene Scandicci, per la settima giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-2023.



Sei vittorie consecutive, le ultime due ottenute davanti al pubblico amico contro Macerata e Vallefoglia, entrambe per 3-0, hanno permesso a Orro e compagne di tenere alto l'entusiasmo in vista di questa lunga ed impegnativa settimana che la vedrà confrontarsi contro due squadre costrute con le loro stesse ambizioni. Al match di domani contro le toscane, seguirà infatti quello di domenica pomeriggio a Conegliano contro l'Imoco: due, veri e propri banchi di prova per le rosa in questo avvio di Serie A1. Milano però ha dimostrato di aver fatto degli importanti passi in avanti dal punto di vista dell'amalgama di gioco e della qualità della sua pallavolo. Con le performance espressa contro Vallefoglia sabato sera, infatti, le lombarde hanno tirato fuori tutto il meglio del loro repertorio: muro solido, difesa precisa, con Parrocchiale rientrata pienamente a disposizione del gruppo e protagonista di una bella performance alla prima uscita stagionale da titolare, e un attacco devastante, reso possibile anche dalla giornata di grazia dell'MVP Orro e della precisa ricezione di Sylla, Stysiak e Begic, quest'ultima entrata in alcuni frangenti di gara per dare manforte alla seconda linea.

Scandicci anche è in fiducia. Tre vittorie consecutive, l'ultima firmata nelle Marche per 3-0 contro la CBF Balducci HR Macerata, hanno regalato punti e morale alla squadra allenata da Massimo Barbolini, a pari punti con la terza Chieri. I successi delle toscane in totale sono cinque, di cui due in casa dove hanno battuto in tre set Vallefoglia e Casalmaggiore.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici MALINOV, DI IULIO

Centrali ALBERTI, BELIEN, GUIDI, WASHINGTON

Schiacciatrici SOROKAITE, ZHU TING, PIETRINI, MINGARDI, SHCERBAN, ANGELONI, ANTROPOVA

Liberi MERLO, GAMBA, CASTILLO

Allenatore BARBOLINI

PRECEDENTI

18, 16 in Serie A1 e 2 in A2, con 8 vittorie Vero Volley Milano e 10 Scandicci (1 a testa in A2)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza vs Scandicci 3-0 (6a giornata di ritorno, Serie A1 femminile 2021-2022, 12 febbraio 2022 - Arena di Monza).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Letizia Camera, a Scandicci dal 2020 al 2022

Jovana Stevanovic, a Scandicci dal 2018 al 2020

Magdalena Stysiak, a Scandicci dal 2019 al 2021

PER SCANDICCI

Isabella Di Iulio, a Milano nel 2019-2020

CURIOSITA’

Nelle ultime cinque sfide giocate tra i due club, la Vero Volley ha sempre vinto.

L'ultimo successo di Milano a Scandicci è stato per 3-1 il 7 novembre 2021 (6a giornata di andata 21/22).

L'ultimo successo di Scandicci contro le milanesi è invece datato 2 settembre 2020 (3-1 nella gara unica dei Quarti di Finale della Supercoppa Italiana 20/21).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Scandicci è un avversario nuovo, costruito per vincere. Come noi hanno cambiato gran parte della struttura portante ed inserito giocatrici di qualità. Dovremo stare attenti anche al reparto delle schiacciatrici e opposte che, Zhu a parte, della quale conosciamo le qualità, può variare a gara in corsa mantenendo la stessa efficacia. Siamo qui per giocare le partite difficili e di conseguenza cercheremo di replicare l’approccio visto contro Vallefoglia. Punteremo ad una partita aggressiva in difesa e a muro. Lavorando in palestra, cosa che ci serve in questo momento, dovremo migliorare la fase side-out”.

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023

7° GIORNATA

Mercoledì 16 novembre ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Savino Del Bene Scandicci - VERO VOLLEY MILANO

Mercoledì 16 novembre ore 20.30 (VWTV)

Wash4green Pinerolo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Trasportipesanti Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Volley Bergamo 1991

Cuneo Granda S.Bernardo - Cbf Balducci Hr Macerata

E-Work Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri

Mercoledì 16 novembre ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze



LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 20 (7 - 0); Vero Volley Milano 16 (6 - 0); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5 - 1); Savino Del Bene Scandicci 15 (5 - 1); Igor Gorgonzola Novara 14 (5 - 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 - 3); Il Bisonte Firenze 8 (2 - 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 - 4); Volley Bergamo 1991 7 (2 - 4); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 6 (2 - 4); Cuneo Granda S.Bernardo 5 (2 - 4); E-Work Busto Arsizio 3 (1 - 5); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 - 5); Wash4green Pinerolo 2 (0 - 6).