Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano torna nelle Marche per incontrare Vallefoglia

Seconda trasferta consecutiva nelle Marche per la Vero Volley Milano di Marco Gaspari, attesa dopodomani, domenica 19 febbraio, alle ore 18.00, al Pala Carneroli di Urbino, dalle padrone di casa della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, per il sesto turno di ritorno della Serie A1 femminile 2022/2023. Orro e compagne, reduci dalla bella vittoria in tre set centrata sabato scorso a Macerata, puntano a dare continuità al buon momento per non perdere terreno con le prime posizioni della graduatoria in vista dei prossimi due big match che le attendono: contro Scandicci, seconda della classe, domenica prossima all'Arena, ed il 5 marzo, all'Allianz Cloud di Milano, contro la capolista Conegliano.

Obiettivo vittoria quindi per la Vero Volley, concentrata a replicare il trionfo dell'andata (3-0 con Orro MVP) e tenere alto il morale. Le milanesi, terze con 42 punti, a sette di distanza dalle venete, a tre dalle toscane, e mai così in alto nella loro storia nella massima serie dopo diciotto giornate (lo scorso anno, stagione dei record, avevano un punto in più ma erano quarte come nel 2020-21), inseguono il 15esimo successo stagionale nella massima serie, l'ottavo lontano dalla Lombardia, dopo il lungo tour de force che le aveva viste in campo 12 volte in 42 giorni con un bilancio di 8 vinte e 4 perse, tre delle quali al tie-break. Ma l'intento delle ragazze guidate da Marco Gaspari, che con l'infortunio di Camera schiereranno come seconda palleggiatrice la giovane Mancastroppa, è anche quello di affinare sempre di più il gioco in vista delle partite in CEV Champions League, dove saranno in campo nei Quarti di Finale contro la vincente del Play Off (Ottavi di Finale) tra le polacche dell'Lks Lodz di Alessandro Chiappini e Valentina Diouf e le turche del Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti e Paola Egonu.



L'AVVERSARIA | MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

La Megabox Ondulati Savio Vallefoglia è decima con 7 successi e 11 sconfitte, l'ultima rimediata domenica da Busto Arsizio 3-0. In casa le marchigiane hanno vinto cinque gare (vittoria due settimane fa contro Pinerolo 3-1) perdendone quattro. Dopo il nono posto dello scorso anno, all'esordio in Serie A1, in estate il club di Vallefoglia ha operato una vera e propria rivoluzione confermando solo due atlete: Kosheleva e Mancini. La guida tecnica è stata affidata ad Andrea Manfrici (in arrivo da Roma), con lui sono arrivate le statunitensi Micha Hancock da Novara e Andrea Drews (a dicembre) dal JT (Jpn), la serba Maja Aleksic da Le Cannet (Fra), la spagnola Raquel Lazaro (a gennaio) dall'Usc (Usa), le italiane Vittoria Piani, Eleonora Furlan, Beatrice Berti (Trento), Sofia D'Odorico da Novara, Imma Sirressi da Perugia, Valeria Papa dal Potsdam (Ger) e Emma Barbero dal Club Italia. Nell'ultima gara persa 3-0 a Busto Arsizio, Andrea Mafrici ha schierato Hancock al palleggio e Drews opposta, Aleksic e Mancini centrali, Kosheleva e D'Odorico schiacciatrici, Sirressi libero.



ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera, Mancastroppa

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – MEGABOX ONDULATI SAVIO VALLEFOGLIA

Palleggiatrici: Hancock, Lazaro Castellanos

Centrali: Furlan, Aleksic, Mancini, Berti

Schiacciatrici: Piani, Drews, D'Odorico, Papa, Kosheleva

Liberi: Sirressi, Barbero

Allenatore: Andrea Mafrici

PRECEDENTI

3, con 3 vittorie Milano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Savio Vallefoglia 3-0 - 6a giornata di andata Serie A1 femminile 22-23, 12 novembre 2022 - Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

nessuna

PER VALLEFOGLIA

Micha Hancock, a Milano dal 2017 al 2019

CURIOSITA’

Micha Hancock ha vinto una Challenge Cup con la maglia della Vero Volley: stagione 2018-2019 (doppio successo nel confronto con le turche dell'Aydin).

Se prendiamo la media set della somma degli errori in battuta e in attacco, notiamo che tre delle quattro squadre di vertice sono le più fallose: Milano 5.5, Novara 5.34 e Conegliano 5.21, mentre Scandicci e la meno fallosa di tutte con il 4.34.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 Regular Season: Jordan Thompson 7 ai 200 punti, Myriam Sylla 2 ai 150 punti, Anna Davyskiba 15 ai 150 punti (Milano), Maja Aleksic 7 ai 150 punti, Vittoria Piani 10 ai 150 punti (Vallefoglia); Maja Aleksic 7 ai 50 muri (Vallefoglia).

In Regular Season: Raphaela Folie 1 alle 250 gare (Milano); Raphaela Folie 2 ai 1600 punti (Milano), Micha Hancock 8 ai 600 punti (Vallefoglia).

In tutto il campionato compresi i playoff: Eleonora Furlan 1 alle 100 gare (Vallefoglia); Jovana Stevanovic 3 ai 200 ace, Alessia Orro 1 ai 130 ace (Milano). Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano); Beatrice Berti 3 ai 300 muri, Tatiana Kosheleva 3 ai 50 muri (Vallefoglia).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Seconda trasferta consecutiva nelle Marche per noi. Affronteremo un avversario costruito con ambizioni importanti e dotato di un roster di qualità che ha vinto tanto con le rispettive nazionali. Siamo reduci da una settimana standard di allenamento in cui abbiamo lavorato bene per arrivare alla sfida contro Vallefoglia con un livello di gioco più alto rispetto a Macerata. La squadra sta giocando a correnti alternate. Dobbiamo lavorare per far sì che queste pause siano almeno ridotte perché l'errore fa parte del gioco ma perseverare nel farlo può diventare un danno a fine partita. In queste quattro settimane piene di allenamento, senza partite infrasettimanali, potremo lavorare sotto questo punto di vista con serenità

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

6a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Sabato 18 febbraio ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 18 febbraio ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Wash4green Pinerolo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 19 febbraio ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Vero Volley Milano

Savino Del Bene Scandicci – Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 19 febbraio ore 19.30 (diretta Sky Sport)

E-Work Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991

Martedì 21 febbraio ore 19.00

Cuneo Granda S.Bernardo – Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 49 (17 – 1); Savino Del Bene Scandicci 45 (14 – 4); VERO VOLLEY MILANO 42 (14 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 9); Volley Bergamo 1991 28 (9 – 9); E-Work Busto Arsizio 25 (8 – 10); Il Bisonte Firenze 24 (8 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 11); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 16); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 16).