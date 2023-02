Serie A1 femminile, la regista canadese Averie Allard è della Vero Volley Milano

Il Consorzio Vero Volley è lieto di accogliere la palleggiatrice Averie Allard. Classe '99, la nuova regista della Vero Volley Milano, che completa il reparto insieme ad Alessia Orro dopo l'infortunio occorso a Letizia Camera (per lei stagione finita), sarà a disposizione del tecnico Marco Gaspari nelle prossime settimane.



Allard, anche atleta della nazionale canadese con la quale ha disputato la Pan American Cup Final Six dello scorso anno, è reduce dal terzo posto conquistato con la squadra universitaria dello Saskatchewan, le "Huskies", a livello nazionale. Per lei sarà quindi la prima esperienza assoluta lontano dal suo paese di nascita, arricchita dalla partecipazione alla Serie A1 femminile e alla CEV Champions League 2023, competizione che vedrà Milano in campo nei Quarti di Finale contro la vincente tra le turche del VakifBank Istanbul e polacche del ?KS Commercecon ?ÓD? (ieri vittoria per 3-0 in Polonia della formazione di Istanbul nel match di andata dei Play Off/Ottavi di Finale).

LE DICHIARAZIONI - VIDEO #WELCOME 22-23

Averie Allard (palleggiatrice Vero Volley Milano): "Sono felicissima di entrare a far parte della Vero Volley Milano fino alla fine della stagione. La Serie A1 è uno dei campionati più belli del mondo e giocarlo per me è un sogno che si avvera. Ho sentito grandi cose sul Vero Volley: una società seria, ambiziosa e farne parte sarà fantastico. Spero di portare energia e dare un contributo alla compagne, garantendo lo spirito competitivo che mi appartiene. Non vedo l'ora di arrivare, conoscere il gruppo e lo staff e vivere questa nuova esperienza a Milano".

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): "Accogliamo Averie con felicità e soddisfazione, consapevoli che ha talento ed è motivata per questa prima esperienza italiana. La speranza è che si possa integrare al meglio nel gruppo e che possa supportarci in questo importante momento della stagione dopo l'infortunio che ha costretto Camera a chiudere anticipatamente l'annata sportiva. Non vediamo l'ora di vederla all'opera in campo".

LA SCHEDA

Averie Allard

Nata a Winnipeg, MB (CAN)

Il 21 aprile 1999

Ruolo palleggiatrice

Altezza 182 cm

Numero 6

CARRIERA

2017-2023 Saskatchewan University (UNI)

2022-2023 VERO VOLLEY MILANO (ITA)