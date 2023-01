Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano attende Casalmaggiore nel posticipo del secondo turno di ritorno

La Vero Volley Milano torna in campo nella Serie A1 femminile e lo fa sfidando domani, domenica 15 gennaio, alle ore 18.30 (diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv), la Trasportipesanti Casalmaggiore, all'Arena di Monza, nella seconda giornata di ritorno della stagione regolare.

Orro e compagne arrivano al primo dei due appuntamenti in programma contro le casalasche (il secondo è previsto il 25 gennaio per la gara secca dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa che vale il biglietto per le Final Four di Casalecchio di Reno del 28 e 29 gennaio) con tanta voglia di confermare il buon cammino in campionato (tre successi di fila) e archiviare lo stop rimediato al tie-break contro Le Cannet nel giovedì di Champions League. Per farlo, però, le rosa dovranno esprimere il servizio efficace fatto vedere in questo avvio di stagione, utile ad agevolare la correlazione muro-difesa: fondamentale che vale il primo posto a livello di muri in campionato (161, seconda Pinerolo con 152). Ancora senza Sylla, per lei riposo precauzionale per il recupero per la botta rimediata al polso destro, Gaspari potrà però contare su tutte le altre atlete del suo roster, apparse ispiratissime contro Pinerolo, meno in Champions League complice una ottima prova del Volero. Milano vuole tornare a vincere anche e soprattutto per alzare il morale in vista del prossimo incontro nella coppa europea contro le campionesse di Romania dell'Alba Blaj, fissato all'Allianz Cloud di Milano, mercoledì 18 gennaio, alle ore 20.00.

L'AVVERSARIA | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

La TrasportiPesanti Casalmaggiore è sesta in classifica, dietro di sei punti da Chieri e inseguita da Bergamo con tre lunghezze, ed è reduce dalla sconfitta casalinga per 3-2 contro Chieri. Ha un bilancio di sette gare vinte e altrettante perse: fuori casa ha ottenuto tre successi (Cuneo, Vallefoglia e Firenze). In estate la formazione casalasca è cambiata molto, con le sole Malual, Braga e Mangani ad essere confermate. Sono arrivate le statunitensi Lauren Carlini dal Thy Istanbul (TUR ) e Alexandra Frantti, Elena Perinelli e Chiara De Bortoli da Chieri, l'olandese Juliet Lohuis dallo Stoccarda (GER), la bulgara Emiliya Dimitrova dal Ptt Spor Ankara (TUR), Francesca Scola da Pesaro, Rebecca Piva da Brescia, Laura Melandri da Perugia, Benedetta Sartori dalla Futura Busto oltre al tecnico Andrea Pistola da Cuneo. Nell'ultima gara con Chieri, Pistola ha schierato Carlini al palleggio con Malual in diagonale, Melandri e Lohuis al centro, Frantti e Perinelli di banda, De Bortoli libero.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici: Carlini, Scola

Centrali: Lohuis, Melandri, Sartori

Schiacciatrici: Perinelli, Piva, Frantti, Malual, Braga, Dimitrova, Mangani

Liberi: De Bortoli,

Allenatore: Andrea Pistola

PRECEDENTI

13, 10 vittorie di Milano e 3 di Casalmaggiore

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Trasportipesanti Casalmaggiore - Vero Volley Milano 2-3 (25-27, 21-25, 25-21, 26-24, 10-15) - 26 ottobre 2022, Pala Radi di Cremona - 2a giornata di andata Serie A1 femminile 2022-2023

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Letizia Camera, a Casalmaggiore nel 2019-20 e nel 2013-14

Jovana Stevanovic, a Casalmaggiore dal 2013 al 2018

Marco Gaspari, a Casalmaggiore dal 2018 al 2020

PER CASALMAGGIORE

Laura Melandri, a Milano nel 2018-19

CURIOSITA’

Jovana Stevanovic, ora a Milano, ha vinto con Casalmaggiore uno Scudetto (2014-2015), una Supercoppa Italiana (2015) e la CEV Champions League 2016 (in cui è stata nominata anche miglior centrale della competizione).

Laura Melandri, ora a Casalmaggiore, ha vinto con la Vero Volley Milano una CEV Challenge Cup nella stagione 2018-2019.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022/2023 in Regular Season: Jovana Stevanovic 14 ai 100 punti (Milano); Juliet Lohuis 4 a 50 muri (Casalmaggiore). Sonia Candi 1 a 150 gare giocate (Milano); Edina Begic 2 punti a 800 (Milano); Elena Perinelli 1 a 50 ace (Casalmaggiore); Magdalena Stysiak 3 ai 100 muri (Milano).

In tutto il campionato compresi i Play Off: Raphaela Folie 24 ai 2000 punti, Sonia Candi 11 ai 900 punti (Milano), Ellen Braga 12 ai 300 punti (Casalmaggiore); Alessia Orro 4 ai 130 ace (Milano); Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Contro Casalmaggiore ci aspetta una gara importante sotto due punti di vista: dare continuità alle vittorie in campionato per rimanere tra le posizioni di testa e prepararci allo scontro diretto dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa che verrà dopo, sempre contro le casalasche. Arriviamo da una brutta sconfitta in Champions League e dobbiamo risollevarci subito. Questo mese va così: si gioca tanto e dobbiamo resettare le vittorie e imparare dalle sconfitte per migliorare. Casalmaggiore ha un roster di tutto rispetto: giocano bene a pallavolo e Carlini in regia sta velocizzando il gioco. Avendo perso contro una squadra fisica come Le Cannet dovremo essere più abili nella gestione dei colpi e dai nove metri, così da impedire a Carlini di sviluppare le trame con facilità".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

2a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Sabato 14 gennaio ore 19.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Cuneo Granda S.Bernardo

Sabato 14 gennaio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Pinerolo

Sabato 14 gennaio ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 8 gennaio ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

Prosecco Doc Imoco Conegliano – E-Work Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991

Domenica 8 gennaio ore 18.30 (diretta Sky Sport Arena)

VERO VOLLEY MILANO – Trasportipesanti Casalmaggiore

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38 (13 – 1); Savino Del Bene Scandicci 35 (11 – 3); Vero Volley Milano 34 (12 – 2); Igor Gorgonzola Novara 31 (11 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 23 (7 – 7); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 8); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 12); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 12).