Champions League, per la Vero Volley Milano esordio stagionale casalingo con le ucraine del Dnipro

La Vero Volley Milano è pronta per l'esordio stagionale nella CEV Champions League 2023. Domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 20:00 (diretta Discovery+), all'Arena di Monza, Orro e compagne ospiteranno la formazione ucraina dell'SC Prometey Dnipro per la prima giornata della Pool B.



Prende il via davanti al pubblico di casa la seconda avventura consecutiva delle rosa nella massima competizione continentale per club, dopo il bel cammino della passata stagione chiuso con l'eliminazione ai quarti di finale per mano di Conegliano. Le milanesi, inserite nel girone insieme alle francesi del Volero Le Cannet e alle romene del Cs Volei Alba BLAJ (prossimo avversario in esterna il 21 dicembre), puntano a mantenere l'imbattibilità casalinga stagionale ed il trend positivo delle ultime uscite, il cui bilancio parla di 5 vittorie su altrettante uscite in casa e 9 totali su 10 gare giocate. Correlazione muro-difesa da urlo e servizio efficace hanno finora contraddistinto il gioco della Vero Volley, i cui numeri raccontano di un avvio di stagione da record. Non era mai successo nelle sei stagioni precedenti in A1, infatti, che dopo dieci giornate di campionato le lombarde fossero seconde in classifica, con la migliore precedente annata sportiva che è stata la scorsa, con il terzo posto. Record anche di punti conquistati, 24 (contro i 22 del 2021-22) e soprattutto le vittorie, 9 contro le 7 della precedente: questo anche grazie ai 28 set conquistati (contro i 26) e gli 11 persi (contro i 13) superando quota 2 (2,545) nel quoziente set (contro i 2).

SC PROMETEY DNIPRO

Il Prometey Dnipro, complice la guerra che affligge il suo paese, sta disputando il campionato della Repubblica Ceca, sfruttando il campo di casa di Kutna Hora, dove è al momento seconda a tre punti dalla capolista Prostejov ma con una gara in meno. Per il Dnipro è la quinta partecipazione nelle coppe europee: nel 2019-20 in Challenge fu eliminata ai sedicesimi dalle tedesche del Dresdner con un doppio 3-0. Nel 2020-21 in Coppa Cev è stata eliminata ai sedicesimi dalle rumene del Targoviste vincendo un

solo set in casa. Nel 2021-22 ha centrato la qualificazione alla Champions eliminando prima le slovene del Calcit Kamnik con un doppio 3-1 e poi le svizzere del Neuchatel perdendo un set; nel girone ha poi chiuso all’ultimo posto con nessuna vittoria dietro alle polacche del Rzeszow, alle russe del Kaliningrad e al Dresdner.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SC PROMETEY DNIPRO

Palleggiatrici HUSEINOVA, VELYKOKON, JONJEV

Centrali DORSMAN, VELIKONJA, MAIEVSKA, DANCHAK

Schiacciatrici MILENKO, SAVARD, ARTYSHUK, KHOBER, ZHARKOVA

Liberi NIEMTSEVA, KARASOVA

Allenatore PETKOV

PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

E' la seconda stagione consecutiva in CEV Champions League per la Vero Volley Milano, dopo la passata chiusa con l'eliminazione ai Quarti di Finale per mano di Conegliano.

In casa Milano ha giocato 4 gare totali in CEV Champions League, con un bilancio di 2 vittorie (Mulhouse and Salo nel girone 21-22) e 2 sconfitte (VakifBank nella pool e Conegliano ai quarti).

In campionato Milano è al momento imbattuta in casa: l'unica sconfitta stagionale delle rosa è esterna, per 3-1, contro Conegliano.

La miglior realizzatrice di Milano finora è Jordan Thompson (165 punti). Anna Davyskiba è l'ace-woman (9 punti) e Raphaela Folie la best blocker (23).

Contro Dnipro, Jordan Larson farà il suo debutto stagionale con Milano.

Sarà il secondo confronto assoluto per Milano con una squadra ucraina: il primo è stato contro la Orbita ZNU Zodush ZAPORIZHZHYA nei Sedicesimi di Finale della Cev Cup 2020.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Innanzitutto siamo contenti di iniziare questa competizione che è stato un forte obiettivo lo scorso anno. Dnipro è un avversario che non conosciamo molto: per noi sarà importante focalizzarci sul nostro gioco, mettendo un tassello in più sulla fase side-out come abbiamo fatto domenica. Il reparto in battuta e cambio palla sarà fondamentale per noi".

VIDEO - Magdalena Stysiak (Vero Volley Milano): "E' molto importante giocare per noi in casa le prime gare di Champions League. Speriamo di vincere e di essere soddisfatti dopo la gara. Il fatto che giochiamo in campionato con il Mikasa sarà di aiuto. Dobbiamo essere concentrate sul nostro gioco, visto che conosciamo poco del Dnipro. Giocando la Champions League, però, la squadra ucraina sarà certamente ben organizzata".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 - CALENDARIO COMPLETO QUI

POOL B

Vero Volley MILANO - SC "Prometey" DNIPRO 07/12 ore 20.00

Volero LE CANNET - CS Volei Alba BLAJ 07/12 ore 20.00

