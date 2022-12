Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano attende Novara nel super match dell'11a giornata

E' tempo di super match per la Vero Volley Milano, in campo dopodomani, domenica 11 dicembre, alle ore 18.00 (diretta Sky Sport Arena), tra le mura amiche dell'Arena di Monza, contro la Igor Gorgonzola Novara, per l'11a giornata di andata della Serie A1 femminile 2022/2023. Dopo la gioia per il successo all'esordio stagionale in CEV Champions League contro le ucraine del Dnipro, con un convincente 3-0, la formazione di Marco Gaspari sfida l'avversaria delle ultime due semifinali Scudetto, con l'obiettivo di dare continuità all'imbattibilità casalinga e alla corsa per la vetta della graduatoria. Tra le file milanesi ci sarà finalmente anche Jordan Larson: l'americana ha svolto le prime sedute tecniche con la squadra e sarà quindi schierabile per la prima apparizione dell'annata sportiva in maglia rosa. Le milanesi, che in campionato hanno inanellato due vittorie consecutive rispettivamente contro Cuneo e Chieri dopo lo stop di Conegliano, unico finora rimediato tra Italia ed Europa, stanno facendo registrare il miglior inizio di stagione di sempre nella massima serie. Non era mai successo nelle precedenti sei stagioni in A1, infatti, che dopo dieci giornate di campionato le lombarde fossero seconde in classifica (il miglior precedente risultato è inerente alla stagione passata con il terzo posto). Prosegue di conseguenza anche il record di punti conquistati, 24 contro i 22 del 2021-22, e soprattutto di vittorie, 9 contro le 7 della precedente. Tutto questo grazie anche ai 28 set conquistati (contro i 26) e gli 11 persi (contro i 13).



Nelle statistiche di squadra di quest'anno Orro e compagne sono le migliori a muro, con 125 punti davanti a Conegliano 104 (che ha giocato due gare in più). Negli ace invece Milano è al quinto posto con 47 battute vincenti, al comando c'è proprio Novara con 61. La ricezione fa registrare il sesto posto con il 33,8% di positività, con Novara che guida con il 40,7%, mentre l'attacco la quarta posizione con il 39.7%: comanda Conegliano con il 46.7%. Guardando le statistiche complessive delle singole, Jordan Thompson rimane la quarta marcatrice del torneo con 165 punti messi a segno dietro alla coppia composta da Ebrar Karakurt (Novara) e Isabelle Haak (Conegliano) con 192. Anna Davyskiba è quattordicesima al servizio con 9 ace, in testa Ebrar Karakurt (Novara) con 18, mentre nei muri Raphaela Folie rimane decima con 23 punti, guida Bozana Butigan (Bergamo) con 32.



IGOR GORGONZOLA NOVARA

L'Igor Gorgonzola Novara ha cambiato otto pedine in estate del suo roster. Sono arrivate la statunintense Adams dall'Eczacibasi Istanbul (Tur), la cubana Kenia Carcaces da Pesaro, la spagnola Lucia Varela dal Gran Canaria (Esp), Julia Ituma dal Club Italia, Martina Cantoni da Chieri, Giulia Bresciani da Macerata, Gaia Giovannini da Cuneo e Anna Danesi da Monza. Ha iniziato la stagione con cinque vittorie (con Macerata, a Pinerolo, con Scandicci, a Busto e con Bergamo) per poi subire lo 0-3 da Chieri, tornare alla vittoria a Casalmaggiore al tiebreak e con Firenze 3-0 per poi essere sconfitto 0-3 in casa da Conegliano e sabato espugnare il campo di Perugia 1-3. Martedì ha fatto il suo esordio in Champions superando 3-1 le tedesche del Potsdam, Lavarini ha schierato Battistoni in regia dato l'infortunio di Poulter e Karakurt opposta, Chirichella e Danesi centrali, Bosetti e Carcaces schiacciatrici, Fersino libero.



ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – IGOR GORGONZOLA NOVARA

Palleggiatrici BATTISTONI, CANTONI, POULTER

Centrali CHIRICHELLA, DANESI, VALERA, BONIFACIO

Schiacciatrici ADAMS, GIOVANNINI, BOSETTI, CARACARES, ITUMA, KARAKURT

Liberi BRESCIANI, FERSINO

Allenatore LAVARINI

PRECEDENTI

18, di cui 11 in regular season, 5 nei Play Off Scudetto e 2 in Coppa Italia, con 8 vittorie Vero Volley Milano e 10 Novara

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Milano 2-3 (Gara 3 - Semifinale Play Off Scudetto 2021/2022)



LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Anna Danesi dal 2019 al 2022

PER NOVARA

Letizia Camera dal 2017 al 2019

Sonia Candi nel 2012-13, Serie A2



CURIOSITA’

Nelle ultime due stagioni Milano vs Novara è stata la Semifinale Scudetto: le piemontesi hanno raggiunto la Finale nel 20/21, vincendo sia Gara 1 che Gara 2, Milano nel 21/22, espugnando il Pala Igor di Novara in Gara 3.

Anna Danesi, ora a Novara, è stata la capitana della Vero Volley Milano la passata stagione.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Ebrar Karakurt 8 punti ai 200, Cristina Chirichella 19 punti ai 100.

In Regular Season: Anna Davyskiba 3 punti ai 300 (Vero Volley Milano). Alessia Orro 2 ace ai 100 e Cristina Chirichella 8 ace ai 100 (Novara); Kenia Caraces 7 muri ai 100 (Novara). In tutto il campionato compresi i playoff: Raphaela Folia 2 gare ai 300. Jovana Stevanovic 1 punto ai 2500 Jovana Stevanovic 10 muri ai 200. Miriam Sylla 17 muri ai 300, Edina Begic 2 muri ai 100 (Vero Volley Milano); Caterina Bosetti 11 muri ai 300 (Novara).

LE DICHIARAZIONI - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Contro Novara ci aspetta una partita molto complicata. E' vero che loro hanno avuto defezioni importanti durante il cammino, prima con Danesi e Adams e ora con Poulter, ma hanno sempre dimostrato di saper sopperire alle difficoltà portando a casa il risultato. Basta guardare l'ultima uscita contro Perugia, dove sotto nel quarto set hanno recuperato e vinto. Da parte nostra c'è voglia di dare continuità all'imbattibilità casalinga stagionale e soprattutto di tenerle lontane per provare a raggiungere il miglior posizionamento possibile in regular season. Larson? Farà parte della partita perché ha iniziato a lavorare con il gruppo. Sta bene, anche se ha bisogno di recuperare il ritmo gara. E' una atleta di una qualità eccelsa e sarà una delle 14".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023 (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

11a giornata di andata

Sabato 10 dicembre, ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD)

Reale Mutua Fenera Chieri – Volley Bergamo 1991

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – Cuneo Granda S.Bernardo

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Cbf Balducci Hr Macerata – Wash4green Pinerolo

Domenica 11 dicembre, ore 18.00 (diretta Sky Sport Arena)

VERO VOLLEY MILANO – Igor Gorgonzola Novara

Trasportipesanti Casalmaggiore – E-Work Busto Arsizio

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); VERO VOLLEY MILANO 24 (9 – 1); Savino Del Bene Scandicci 23 (7 – 3); Igor Gorgonzola Novara 22 (8 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 21 (7 – 3); Volley Bergamo 1991 17 (5 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 16 (5 – 5); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 7); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 5); E-Work Busto Arsizio 11 (4 – 6); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9 (3 – 7); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 8); Cbf Balducci Hr Macerata 5 (2 – 9); Wash4green Pinerolo 2 (0 – 10).

VERO VOLLEY SOSTIENE VILLA MIRABELLINO COME LUOGO DEL FAI

I “Luoghi del Cuore” è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI, il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. Lascia il tuo voto per Villa Mirabellino all’Arena di Monza, al desk dedicato all’ingresso; i volontari del FAI e della Croce Rossa Italiana ti aspettano per raccogliere le firme e aiutare Villa Mirabellino a scalare la classifica del censimento “FAI – I Luoghi del Cuore”.