Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano torna in campo: sabato all'Arena arriva Cuneo

Prosegue la "fase calda" della stagione per la Vero Volley Milano, che domani, sabato 18 marzo, alle ore 20.00 (diretta volleyballworld.tv) ospita all'Arena di Monza la Cuneo Granda San Bernardo, nel match sponsor Tea Consulting, per la decima giornata di ritorno della stagione regolare della Serie A1 femminile 2022-23. Orro e compagne, vincenti la scorsa settimana in Piemonte contro Chieri per 3-0, vogliono dare continuità al buon momento in campionato dopo la sconfitta rimediata ad Istanbul contro il VakifBank Istanbul nella gara di andata dei Quarti di Finale della CEV Champions League 2023 (ritorno fissato martedì 21 marzo all'Allianz Cloud di Milano, ore 20.00).

Per portarsi a casa la vittoria numero diciassette della stagione in Serie A1, l'ottava casalinga, utile a consolidare la terza posizione in classifica, le rosa proveranno a replicare la performance espressa una settimana fa a Chieri, determinata nella correlazione muro-difesa ed efficace in attacco. Milano, a quattro giornate dal termine della stagione regolare, oltre a rincorrere le squadre che la precedono (Conegliano a 60 punti e Scandicci a 56) deve guardarsi le spalle proprio dalle chieresi e da Novara, prossima avversaria domenica fuori casa.

Intanto nelle statistiche di squadra le lombarde rimangono le migliori a muro in campionato con 246 punti (con la migliore media set di 2.89), davanti a Pinerolo 241 (2.74); in battuta sono terze con 107 ace (media 1.26, ma con 254 errori), al comando c'è Conegliano con 117 (1.5 e 265), come in ricezione (36.2% di positività, guida Conegliano 38.2%), mentre in attacco sono quarte con il 41.1%, con Conegliano prima con il 46.1%. A livello individuale, Jordan Thompson è la bomber delle lombarde, 16ma marcatrice del campionato con 257 punti messi a segno, al comando c'è Ebrar Karakurt (Novara) con 438, Alessia Orro è la top ace, 12ma in graduatoria generale con 17 ace, in testa Ekaterina Antropova (Scandicci) con 38, Raphaela Folie è la best blocker, 14ma con 46 punti, guida la coppia composta da Bozana Butigan (Bergamo) e Anna Gray (Pinerolo) con 77.



L'AVVERSARIA | CUNEO GRANDA SAN BERNARDO

E' una Granda San Bernardo Cuneo molto diversa rispetto all'andata quella che arriva in Lombardia, a partire dal tecnico Massimo Bellano che ha sostituito Emanuele Zanini. In estate sono arrivate la statunitense Danielle Drews da Police (Pol), l'olandese Kim Klein Lankhorst dall'Arnhem (Ned), Agnese Cecconello da Roma, Lara Caravello da Conegliano, l'ungherese Greta Szakmary e l'olandese Anna Hall da Aydin (Tur), Francesca Magazza da Montecchio e Binto Diop da Perugia. Cuneo, decima in classifica grazie a 9 gare vinte e 13 perse, è reduce da tre vittorie consecutive. Dopo la sconfitta al tie-break con Firenze, la Cuneo Granda San Bernardo ha superato Macerata (0-3), Perugia (2-3) e Pinerolo (3-1). In quest'ultima gara il tecnico Massimo Bellano ha schierato Signorile al palleggio e Gicquel opposta, Cecconello (dal quarto set Caruso) e Hall centrali, Szakmary e Drews schiacciatrici, Caravello libero.



ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – CUNEO GRANDA SAN BERNARDO

Palleggiatrici: Signorile, Klein Lankhorst, Agrifoglio

Centrali: Cecconello, Basso, Hall, Caruso

Schiacciatrici: Kuznetsova, Drews, Szakmary, Gicquel, Magazza, Diop

Liberi: Caravello, Gay

Allenatore: Massimo Bellano

PRECEDENTI

10, 9 volte in campionato con 6-3 per Milano e una volta in Supercoppa vinta dalle lombarde.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Cuneo Granda San Bernardo - Vero Volley Milano 0-3 (19-25, 19-25, 22-25) - 10a giornata di andata Serie A1 femminile 2022-23, 4 dicembre 2022 - Palazzo dello Sport di Cuneo

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Sonia Candi, a Cuneo dal 2019 al 2021

PER CUNEO

Nessuno



CURIOSITA’

All'andata Milano espugnò il palazzetto di Cuneo con una bella prova corale impreziosita dalle giocate dell'MVP Alessia Orro, capace di servire con precisione le sue bocche da fuoco (Stysiak, Rettke e Sylla, tutte e tre in doppia cifra).

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 (stagione regolare): Magdalena Stysiak 12 ai 250 punti, Myriam Sylla 17 ai 200 punti (Milano); Sofia Kuznetsova 14 ai 350 punti, Greta Szamary 9 ai 300 punti (Cuneo). Raphaela Folie 4 ai 50 muri, Jovana Stevanovic 1 ai 40 muri (Milano); Agnese Cecconello 3 ai 50 muri (Cuneo).

Nelle stagioni regolari: Myriam Sylla 17 ai 1800 punti (Milano); Alessia Orro 2 ai 500 punti (Milano); Noemi Signorile 1 ai 300 punti, Greta Szamary 9 ai 300 punti (Cuneo).

In tutto il campionato compresi i playoff: Raphaela Folie 5 ai 600 muri 2 ai 200 ace, Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Più che voltare pagina dobbiamo metterla da parte. Ora è tempo di pensare al campionato, perché contro Cuneo abbiamo bisogno di tre punti per tenere lontane Chieri e Novara e consolidare il terzo posto. Puntiamo a ritrovare l'ordine e la lucidità fatta vedere contro le chieresi lo scorso weekend dopo la sconfitta rimediata contro il VakifBank. Cosa non ha funzionato in Turchia? Dopo aver approcciato bene la gara ci siamo persi, soprattutto su una rotazione. Loro hanno giocato una ottima partita, soprattutto in attacco e al servizio, mettendo in difficoltà il nostro cambio palla, e noi non siamo riusciti a fare lo stesso. Con attaccanti come Gabi ed Egonu, che fanno parte della squadra campione d'Europa in carica, è difficile rimanere in partita se non batti bene. Non possiamo permetterci inoltre di smettere di lottare e di crederci, perché parliamo comunque di un quarto di finale di Champions League".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

10a giornata di ritorno

Sabato 18 marzo ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 18 marzo ore 20.00

Vero Volley Milano – Cuneo Granda S.Bernardo

Sabato 18 marzo ore 20.30 (diretta RaiSport)

Trasportipesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

Domenica 19 marzo ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata – E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Wash4green Pinerolo – Volley Bergamo 1991

Domenica 19 marzo ore 20.30 (diretta Sky Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60 (21 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 4); Vero Volley Milano 49 (16 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 35 (11 – 11); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 12); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 13); Cuneo Granda S.Bernardo 26 (9 – 13); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 19); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 20).