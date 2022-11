Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano ospita Vallefoglia nel saturday night della sesta giornata

Altro sabato sera all'Arena per la Vero Volley Milano, che domani, 12 novembre, alle ore 20:30, scende in campo contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per la sesta giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-2023.



La squadra di Gaspari arriva al confronto con le marchigiane con cinque giorni pieni di allenamento sulle gambe, in quella che è stata la prima settimana senza turni infrasettimanali. Le milanesi hanno quindi avuto la possibilità di focalizzarsi sulla tecnica di squadra ed individuale, dopo le cinque vittorie firmate su cinque uscite, l'ultima ottenuta proprio davanti al pubblico amico sabato scorso contro Macerata. Nonostante il massiccio turnover, le rosa hanno dimostrato che la determinazione e la lucidità nei momenti chiave delle sfide appartiene al loro dna. Tra le note positive per le lombarde, anche il ritorno in campo di Beatrice Parrocchiale, schierata da giocatrice per rinforzare la seconda linea e autrice di buona performance. I numeri, intanto, continuano a parlare di una Milano in crescita: terza nei punti realizzati (343, prima Conegliano con 407), quarte negli ace (25, prima Novara con 39) e prime nei muri (59, seconda Conegliano con 55). A livello individuale la bomber di Milano è Jordan Thompson (81 punti, quarta in graduatoria, prima Haak di Conegliano con 120), l’ace-woman è Magdalena Stysiak (7 battute vincenti, quarta in classifica, prima Antropova di Scandicci con 12) e la best blocker è Raphaela Folie (10 personali, nona nel ranking generale, prima Lohuis di Casalmaggiore con 15).

Dall'altra parte della rete le milanesi troveranno una Vallefoglia in fiducia. La squadra allenata da Andrea Mafrici è infatti reduce da due vittorie consecutive (terza in 5 partite), ottenute in Piemonte contro Pinerolo, per 3-1, e in casa, contro Busto Arsizio, per 3-0.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

Palleggiatrici HANCOCK, CARRARO

Centrali ALEKSIC, MARTINELLI, MANCINI, BERTI

Schiacciatrici PIANI, D'ODORICO, PAPA, KOSHELEVA, LUTZ

Liberi SIRRESSI, BARBERO

Allenatore MAFRICI

PRECEDENTI

2, in Serie A1, con 2 vittorie Vero Volley Milano

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano vs Vallefoglia 3-0 (12a giornata di ritorno, Serie A1 femminile 2021-2022).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna

PER VALLEFOGLIA

Micha Hancock, a Milano dal 2017 al 2019

Giulia Carraro, a Milano nel 2020-2021

CURIOSITA’

Hancock e Carraro, ora registe di Vallefoglia, oltre ad aver indossato la casacca della Vero Volley nella loro carriera, hanno vinto anche un trofeo continentale. La prima, ha alzato la CEV Challenge Cup 2019, la seconda la CEV Cup 2021.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Finalmente abbiamo avuto una settimana piena dove abbiamo potuto lavorare sulle individualità e sulla tattica di gruppo. Sappiamo che Vallefoglia è un avversario temibile, antipasto di un altro tour de force di appuntamenti. Tra la prima e la seconda stagione le marchigiane hanno avuto una crescita esponenziale: a certificarlo c'è il mercato che hanno fatto, con l'innesto in regia di Hancock, la conferma di Kosheleva dopo l'infortunio e l'arrivo di una giovane interessante come Aleksic, oltre a D'Odorico, Piani e Sirressi. Sono una squadra giovane, ma con una mentalità vincente. L'attenzione deve essere alta perché verranno qui per portare a casa il risultato".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023

6a GIORNATA

Sabato 12 novembre ore 20.30

VERO VOLLEY MILANO - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Sabato 12 novembre ore 21.00 diretta Rai Sport + HD

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 13 novembre ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Trasportipesanti Casalmaggiore

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Wash4green Pinerolo

Volley Bergamo 1991 - E-Work Busto Arsizio

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci

Domenica 13 novembre ore 19.30 diretta Sky Sport Arena

Il Bisonte Firenze - Cuneo Granda S.Bernardo



LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 17 (6 - 0); Igor Gorgonzola Novara 14 (5 - 1); Vero Volley Milano 13 (5 - 0); Reale Mutua Fenera Chieri 12 (4 - 1); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 - 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 - 2); Il Bisonte Firenze 7 (2 - 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 - 3); Volley Bergamo 1991 4 (1 - 4); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 - 4); Cuneo Granda S.Bernardo 3 (1 - 4); E-Work Busto Arsizio 3 (1 - 4); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 - 4); Wash4green Pinerolo 1 (0 - 5).