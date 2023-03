Champions, la Vero Volley Milano non contiene il VakifBank: l'andata dei quarti è delle turche

VakifBank ISTANBUL - Vero Volley MILANO 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

VakifBank ISTANBUL: Ozbay 1, Ogbogu 9, Egonu 21, Braga Guimaraes 18, Bajema 9, Gunes 7, Aykac (L). Non entrate: Akman, Gulubay, Karutasu, Acar (L), Cebecioglu, Daalderop, Akbay. All. Guidetti.

Vero Volley MILANO: Folie 7, Orro 1, Thompson 13, Stevanovic 2, Sylla 6, Larson 2, Parrocchiale (L), Rettke 1, Candi, Davyskiba 4. Non entrate: Stysiak, Allard, Begic, Negretti (L). All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Mirko JANKOVIC, Eldar ZULFUGAROV

Durata set: 21', 23', 21'. Tot. 65'

VakifBank ISTANBUL: battute vincenti 1, battute sbagliate 14, muri 10, errori 18, attacco 64%

Vero Volley MILANO: battute vincenti 1, battute sbagliate 5, muri 3 , errori 10, attacco 37%

MVP: Paola Egonu (VakifBank Istanbul)

Impianto: VakifBank Spor Sarayi di Istanbul

Spettatori: 2570

ISTANBUL (TUR), 15 MARZO 2023 – Serata amara per la Vero Volley Milano in Turchia, dove nell'andata dei Quarti di Finale della CEV Champions League 2023 a fare festa sono le padrone di casa del VakifBank Istanbul 3-0. Una gara quasi a senso unico per la formazione di Gaspari, incapace di contenere la veemenza offensiva delle campionesse d'Europa in carica, cedendo il primo dei due confronti che mette in palio il pass per la Semifinale della massima competizione continentale per club. A fare la differenza per Gabi e compagne non solo la maggiore efficacia nella correlazione muro-difesa (10 muri, di cui 4 proprio della schiacciatrice e capitana) e al servizio, con i turni in battuta della regista Ozbay e dell'opposto Egonu (MVP del match) a fare la differenza. A parte l'avvio di match, giocato punto e con le milanesi avanti grazie alle giocate di Sylla e Thompson (tra le migliori delle sue), il resto è tutto di marca della squadra di casa, capace di risalire con pazienza nel primo set e di gestire fin dall'inizio il secondo e terzo. Tra meno di una settimana, all'Allianz Cloud di Milano (martedì 21 marzo, ore 20.00), è fissato il ritorno. Chi passa il turno (Milano deve vincere 3-0 o 3-1 per giocarsi tutto al golden-set) affronta la vincente tra Conegliano e Fenerbahce, domani in campo.



LE DICHIARAZIONI

Jordan Thompson (schiacciatrice Vero Volley Milano): “Ci sono tante cose che stasera avremmo potuto fare meglio, a partire dall'atteggiamento che abbiamo avuto nel momento di difficoltà. Sapevamo che il VakifBank è una grande squadra, ma dobbiamo rimanere in partita con maggiore attenzione quando le cose non vanno. Dovremo cercare di essere più aggressive e lottare con generosità se vogliamo giocarci certe gare. Ora dovremo ripartire con carattere e determinazione, perché già sabato ci aspetta una sfida non semplice contro Cuneo. Giocata questa gara penseremo al ritorno contro il VakifBank di martedì".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari sceglie Orro in regia, Thompson opposta, Folie e Rettke al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Guidetti risponde con Ozbay-Egonu, Ogbogu e Gunes centrali, Gabi e Bajema schiacciatrici, Aykac libero. Break Vero Volley Milano con Thompson a segno con l’ace dopo due lampi di Sylla, 5-2. Il turno in battuta di Egonu, però, agevola la fase break delle turche, con Bajema che pareggia i conti (5-5) aprendo una fase di punto a punto fino al 9-9. Bajema ed Egonu schiacciano per le turche, Folie per Milano, capace di approfittare di qualche errore dai nove metri delle padrone di casa per tenere salda la parità (12-12). Più tre VakifBank grazie al muro di Ogbogu su Stevanovic e al mani e fuori di Gabi: 16-13 e Gaspari chiama time-out. Le turche difendono e attaccano benissimo, con Milano che fatica a trovare efficacia in fase offensiva complice il devastante turno in battuta di Ozbay. Nonostante il time-out chiamato da Gaspari sul 20-15 per le padrone di casa, il VakifBank schiaccia sul pedale dell’acceleratore con Egonu (muro su Thompson) e Gabi (due muri su Larson), portandosi sul 23-15. L’errore in battuta di Davyskiba, entrata per il turno dai nove metri, regala il parziale ad Istanbul, 25-18.

SECONDO SET

Stessi interpreti di inizio primo gioco ed equilibrio iniziale (3-3). E’ ancora una volta la squadra di casa a portarsi avanti con Gabi, il muro di Ogbogu su Larson e qualche disattenzione delle italiane, 8-4, e Gaspari inserisce Davyskiba al posto dell’americana. La bielorussa, insieme a Folie, sul turno dai nove metri di Orro, riavvicinano la Vero Volley (8-7), ma Egonu risponde a Thompson per l’11-8 del VakifBank. Milano torna a meno uno (13-12), facendosi sentire con le fiammate di Sylla, ma l’errore di Davyskiba ed il lampo di Bajema, dopo delle ottime difese della squadra turca, valgono il 16-12 Istanbul e Gaspari chiama time-out. Alla ripresa del gioco continua il momento sì della formazione di casa, impeccabile nella correlazione muro-difesa e in attacco, 22-17 (Gabi). Folie interrompe il filotto del VakifBank (23-18), ma un lampo a testa di Egonu e Gunes, intervallati da un lungolinea favoloso di Thompson, regalano anche il secondo parziale alle turche, 25-19.

TERZO SET

Inizia un nuovo set, ma le atlete in campo, a parte Davyskiba confermata per Larson, e l’andamento rimangono uguali: VakifBank che spinge in battuta, non perdona in attacco ed è super nella correlazione muro-difesa, 6-2. Il turno dai nove metri di Bajema agevola la fuga delle turche, che volano sull’8-3 e costringono Gaspari a fermare il gioco. Milano tenta di aggrapparsi a rari errori delle avversarie per tentare di accorciare il gap (10-6), ma l’assolo di Gabi dopo l’errore di Stevanovic in fast consolida l’allungo delle turche, 12-5. Dentro Rettke per Stevanovic: l’americana si prende il muro dalla connazionale Bajema, con Ogbogu che non sbaglia dal centro (15-9). Thompson è l’unica che tenta di dare una scossa alle sue, con una diagonale a segno ed un turno dai nove metri che agevola la slash di Rettke, 18-12. Davyskiba e Folie (slash) suonano la carica per la Vero Volley, 22-17, ma il vantaggio conquistato permette alle padrone di casa di gestire con lucidità e chiudere il set, 25-17, e la gara di andata dei Quarti di Finale, 3-0.