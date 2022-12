Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano sfiora la rimonta ma si ferma sul più bello: vince Novara 3-2

Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25, 16-25, 25-22, 25-19, 11-15)

Vero Volley Milano: Sylla 15, Stevanovic 1, Orro 7, Stysiak 18, Folie 8, Thompson 3, Parrocchiale (L), Rettke 10, Larson 7, Davyskiba 3, Negretti (L), Candi, Begic. Non entrate: Camera. All. Gaspari.

Igor Gorgonzola Novara: Bosetti 14, Danesi 8, Karakurt 28, Carcaces 18, Chirichella 9, Battistoni 2, Fersino (L), Bresciani, Giovannini, Ituma. Non entrate: Bonifacio, Adams (L), Varela Gomez, Sassolini. All. Lavarini.

NOTE

Arbitri: Lot Dominga, Curto Giuseppe

Spettatori: 3003

Durata set: 25', 22', 29', 27', 19'. Tot. 2h16'

Vero Volley Milano: battute vincenti 3, battute sbagliate 14, muri 9, errori 27, attacco 43%

Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 7, battute sbagliate 12, muri 10, errori 24, attacco 45%

MVP: Karakurt (Igor Gorgonzola Novara)

Impianto: Arena di Monza



MONZA, 11 DICEMBRE 2022 – Prima sconfitta casalinga della stagione per la Vero Volley Milano. All'Arena di Monza, nel match di cartello dell'11a giornata, Orro e compagne fermano la loro corsa vincente contro la Igor Gorgonzola Novara, brava ad approcciare con maggiore lucidità e qualità la sfida contro le lombarde. Milano fatica ad incidere con i suoi punti di forza, ovvero servizio e correlazione muro-difesa, mancando in qualche occasione anche la possibilità di mettere palla a terra. Thompson fatica a passare, le ospiti approfittano della poca incisività delle rosa e rispondono con le accelerazioni di Karakurt (MVP, anche 4 ace per lei), Bosetti ed i turni in battuta di Battistoni per limitare le offensive milanesi. Gaspari inserisce Larson, alla prima uscita stagionale con la maglia della Vero Volley, Rettke per Stevanovic e Stysiak per Thompson. Le nuove soluzioni, dal terzo gioco in poi, permettono alle padrone di casa di ritrovare efficacia: Stysiak è scatenata in attacco, Rettke fa la voce grossa a muro e Sylla e Folie, in aggiunta a qualche guizzo di Larson, fanno segnare la rimonta che vale la parità. L'Arena di Monza si scalda, come in una gara di Play Off e ci crede fino alla fine. Decisivo è però il nuovo avvio deciso della Igor Gorgonzola, che riprende a macinare punti in avvio di quinto set, con i muri di Chirichella e qualche errore di Milano, fondamentali per segnare il sentiero della vittoria. A due giornate dal termine del girone di andata, Milano, terza in graduatoria, ancora davanti a Novara, ha ora l'occasione di rifarsi prontamente domenica prossima in Toscana contro Firenze, per poi chiudere il giro di boa in giorno di Santo Stefano contro Busto Arsizio.



LE DICHIARAZIONI

Myriam Sylla (Vero Volley Milano): “Abbiamo approcciato questa gara in modo sbagliato. Potevamo scendere in campo con un atteggiamento molto più determinato. Loro hanno fatto la loro gara, quello che avevamo studiato. Siamo arrivate troppo tardi e forse nel quinto set non avevamo gli elementi per portare a casa la partita. C'è sicuramente da riflettere su quello che stasera non ha funzionato".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro in regia, Thompson opposto, Folie e Stevanovic centrali, Sylla e Stysiak schiacciatrici e Parrocchiale libero. Lavarini sceglie Battistoni-Karakurt, Danesi e Chirichella centrali, Bosetti e Carcaces in banda, Fersino libero. Break Vero Volley Milano con Stysiak e Orro (ace), 3-1, ma Novara pareggia i conti subito con Karakurt, 3-3, aprendo un punto a punto serrato fino al 7-7. Sylla e Thompson schiacciano per Milano, Karakurt e Bosetti per Novara e l’equilibrio continua a regnare (8-8). Mini fuga novarese con Karakurt e Carcaces, 12-10, e Gaspari inserisce Larson per Stysiak, chiamando time-out dopo l’invasione di Sylla, 13-10. Prosegue il buon momento delle ospiti, con le accelerazioni di Bosetti e Carcaces ed il buon turno in battuta di Battistoni a creare grattacapi a Milano, 17-13. Larson imbecca bene Sylla, in grado di accorciare, poi arrivano due errori piemontesi e la giocata di Folie a coincidere con il meno due Vero Volley ed il time-out Lavarini, 19-17. Due errori consecutivi delle rosa e l’ace di Karakurt coincidono con l’allungo della Igor Gorgonzola, 23-17, ma Stysiak schiaccia bene e tiene in corsa le sue (23-18). Carcaces segna il set-point Novara, Giovannini spara a rete ma Davyskiba fa lo stesso e Novara vince il primo set, 25-19.

SECONDO SET

In campo le dodici di inizio gara. Break Novara con Carcaces, Danesi e un errore Vero Volley, 3-0. Sylla accorcia le distanze, ma Karakurt e Carcaces (muro su Thompson) le riallungano: 5-2 delle ospiti. Dentro Davyskiba per Thompson, brava a murare Bosetti per il 6-4. Continua il buon momento delle piemontesi con Carcaces e Bosetti, 10-5, con Milano che tenta la reazione con due lampi di Stysiak, 10-7. La polacca spara out dopo il diagonale vincente di Bosetti, poi pipe ok di Davyskiba ed errore di Stevanovic (12-8). Pallonetto spinto di Karakurt per il 15-8 Igor Gorgonzola e Gaspari che ritenta la carta Larson, brava ad andare subito a segno con un muro (15-9). Milano però continua a fare fatica in ricezione: l’ace di Bosetti fa registrare il 17-9 e Gaspari chiama time-out. Dentro anche Rettke per Stevanovic: Karakurt spara out, ma Davyskiba spara a rete la battuta: 20-12 Igor Gorgonzola. Finale tutto in mano alle piemontesi, che sfruttano il vantaggio e chiudono 25-16.

TERZO SET

Larson e Rettke confermate per Thompson e Stevanovic: ecco le uniche novità rispetto ad inizio match. Riparte forte Novara approfittando di qualche sbavatura delle padrone di casa, ma Milano si affida a Larson e Orro rimanere incollata (7-6). Rettke dal centro porta a meno uno Milano, Sylla pareggia i conti, Stysiak il sorpasso e Larson il break (muro su Karakurt): 13-11 Vero Volley e time-out Lavarini. Le milanesi prendono ritmo e coraggio: due lampi di Larson e una invasione delle ospiti coincidono con la fuga 15-12. Ancora il servizio di Battistoni a creare problemi alle lombarde, incapaci di contenere il rientro di Novara (16-16). Equilibrio per un attimo (17-17), poi ace di Bosetti e nuovo sorpasso novarese, 18-17 e Gaspari ferma il gioco. Karakurt mura Stysiak, ma poi va a sbagliare regalando il nuovo meno uno a Milano, 19-18. Stysiak e Orro piazzano la parità (20-20), Rettke il nuovo vantaggio per le rosa, 22-21. Carcaces a bersaglio, Stysiak fa lo stesso, poi Folie, sul turno in battuta di Begic, mura Karakurt: 24-22 Vero Volley e time-out Lavarini. Attacco out di Bosetti ed è 25-22 Milano.

QUARTO SET

Si inizia con le stesse interpreti di inizio terzo set e gioco che si apre in equilibrio (3-3). Fast di Rettke, mani e fuori di Stysiak, invenzione di Orro e break Vero Volley, 7-4. Dopo il time-out di Lavarini arriva il diagonale vincente di Stysiak, sull’ottimo turno dai nove metri di Rettke (8-4). Mini break novarese con Karakurt (8-6), poi ace di Orro dopo l’errore delle ospiti ed è 10-6. Il mani e fuori di Stysiak ed il muro di Sylla su Karakurt consolidano la fuga di Milano, 12-7, brava ad incrementare ulteriormente il distacco con Sylla (14-8), costringendo Lavarini ad una nuova pausa. Ancora rosa in evidenza: il servizio inizia a funzionare, l’attacco idem con una ottima Sylla, ed è 15-9. La Igor tenta di accorciare approfittando dei pochi errori di Milano, oltre alle giocate di Bosetti ed al muro di Karakurt su Larson: 17-14 e time-out Gaspari. Azioni lunghe e combattute accompagnano il gioco sul 20-16 della Vero Volley Milano (attacco vincente di Sylla), con due muri di Rettke su Bosetti a spingere le rosa sempre più vicine al tie-break (23-18). Finale tutto delle padrone di casa, capaci di chiudere il set, 25-19, con il muro di Orro su Ituma.

TIE-BREAK

Parte bene Novara, con il muro di Chirichella su Rettke e la diagonale vincente di Carcaces a valere il più tre, 5-2. Due assoli di Chirichella (fast vincente e muro su Larson) spingono la Igor Gorgonzola sul 7-3 e Gaspari chiama time-out. Piemontesi avanti al cambio di campo con il mani e fuori di Chirichella (8-4), brave poi a sprintare sul 10-5 con due diagonali vincenti di Bosetti (10-5) e Gaspari chiama a raccolta le sue. Folie, Sylla e Rettke (muro su Karakurt) tentano di dare una scossa alle loro (11-8) e Lavarini ferma il gioco. Il turno in battuta di Candi produce una slash di Sylla dopo il muro vincente di Rettke su Carcaces: 11-10 e ancora time-out Lavarini. Muro di Karakurt su Sylla per il 14-10 Igor Gorgonzola. Sylla va a bersaglio sull’azione successiva, ma Karakurt chiude il set, 15-11 e la gara 3-2 per le ospiti.