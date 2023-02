Serie A1 femminile, solo un punto per la Vero Volley Milano: all'Arena passa Scandicci al quinto set

Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (22-25, 28-26, 22-25, 25-21, 7-15)

Vero Volley Milano: Orro 3, Larson 3, Folie 13, Thompson 28, Sylla 13, Stevanovic 10; Parrocchiale (L). Stysiak 1, Begic 1, Rettke 1, Negretti (L), Davyskiba 10, Candi. Ne. Mancastroppa. All. Gaspari

Savino Del Bene Scandicci: Pietrini 13, Belien 12, Antropova 25, Zhu 19, Washington 8, Di Iulio 3; Merlo (L). Sorokaite, Mingardi 2, Yao, Castillo. Ne. Alberti, Shcherban, Angeloni (L). All. Barbolini



NOTE

Arbitri: Brancati Rocco, Vagni Ilaria

Spettatori: 4027

Durata set: 29', 35', 29', 27', 15'. Tot. 2h29'

Vero Volley Milano: battute vincenti 1, battute sbagliate 15, muri 12, errori 30, attacco 46%

Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 6, battute sbagliate 9, muri 8, errori 21, attacco 42%

MVP: Isabella Di Iulio (Savino Del Bene Scandicci)

Impianto: Arena di Monza



MONZA, 26 FEBBRAIO 2023 – Occasione sprecata per la Vero Volley Milano, che nel big match della settima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23 si fa fermare, dopo cinque vittorie consecutive, dalla Savino Del Bene Scandicci. Le toscane fanno lo stesso scherzetto subito dalle lombarde nella gara di andata, espugnando una Arena di Monza caldissima (4027 spettatori) al quinto set con una prova determinata, impreziosita dalla giornata positiva di Antropova e Zhu, vere spine nel fianco per la difesa delle padrone di casa. Ad un primo gioco approcciato con qualche titubanza, complice la partenza sprint della formazione ospite, Milano reagisce nel secondo, affidandosi alle fiammate di Thompson, Sylla e Davyskiba, entrata per una Larson poco incisiva, e ad un muro-difesa solido ben interpretato da Stevanovic e Folie. La gara si accende ed il ritmo è altissimo, con Scandicci che la spunta nel terzo (ottime le difese di Merlo e le giocate di Pietrini) e Milano che si va a prendere il quarto, trovando nelle difese di Negretti la soluzione per risalire, facendo intendere di aver ritrovato entusiasmo e forza. Nel tie-break, però, sono ancora le toscane a partire meglio, costruendosi un vantaggio al cambio di campo e poi l'allungo fino al successo finale, il sesto successo consecutivo che significa secondo posto a più quattro sulla Vero Volley. Milano è ora già con la testa al big match di domenica all'Allianz Cloud di Milano contro Conegliano.

LE DICHIARAZIONI

Alessia Orro (palleggiatrice Vero Volley Milano): “Dispiace veramente per come è andata questa gara. Sappiamo che questo è un punto comunque importante, ma certamente volevamo un altro tipo di risultato. Abbiamo commesso troppi errori e forse abbiamo faticato un po' troppo in ricezione. Se non giochi al 100% in tutti i fondamentali, infatti, contro squadre del genere diventa difficile. Le avversarie non ti regalano nulla e noi, anche nelle situazioni facili, non abbiamo brillato. Contro Conegliano dobbiamo battere bene e ricevere bene sennò è difficile competere. Dobbiamo dare qualcosa in più perché questo non basta contro nessuna squadra".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro in diagonale con Thompson, Folie e Stevanovic centrali, Larson e Sylla bande e Parrocchiale libero. Barbolini risponde con Di Iulio-Antropova, Washington-Belien al centro, Pietrini e Zhu schiacciatrici e Merlo libero. Break Scandicci con Zhu (2-0), ma le rosa pareggiano i conti con Sylla (muro su Antropova), 2-2. Nuova fuga delle ospiti, sul turno in battuta di Antropova, con la fast di Washington ed il lungolinea di Zhu (5-2). Ancora toscane più brillanti in difesa, in attacco e soprattutto in battuta, con il mani e fuori di Antropova a valere il 7-3 e l’ace di Pietrini il 9-4 costringendo Gaspari al time-out. Due assoli di Antropova, intervallati dalla giocata di Thompson, coincidono con 12-7 di Scandicci. Filotto di tre punti della Vero Volley sul turno in battuta di Larson (Folie a segno in primo tempo e con un muro su Zhu e diagonale di Thompson) e Barbolini ferma il gioco sul 12-10 per le sue. Slash di Di Iulio sul turno dai nove metri di Antropova, fast di Washington, attacco vincente di Antropova e la Savino Del Bene allunga, 16-11, con Gaspari che chiama la pausa. Nonostante qualche sbavatura di troppo, le padrone di casa tentano di scuotersi con Sylla e Thompson (22-17), ma Zhu trova il mani e fuori del 23-17. Sylla e l’errore di Pietrini permettono a Milano di annullare due set point a Scandicci (24-21) e Barbolini ferma il gioco. Alla ripresa del gioco errore in attacco di Antropova, 24-22, ma Mingardi entra in campo e chiude il gioco 25-22 per le sue.

SECONDO SET

Nessuna novità tra i sestetti rispetto ad inizio gara e break Milano con Thompson, 2-0. Pareggio delle toscane con Belien e l’errore di Sylla,2-2, e punto a punto fino al 5-5. Mani e fuori di Thompson, primo tempo di Folie ed è break Vero Volley, 7-5, ma le ospiti trovano prontamente il pari con due lampi di Antropova, 7-7. Equilibrio fino al 9-9, con le due opposte (Thompson e Antropova) a schiacciare forte. Ancora più due Savino Del Bene, sul turno in battuta di Pietrini, con Antropova a finalizzare bene le occasioni: 11-9 e Gaspari chiama a raccolta le sue. Belien dal centro per il 12-9 ospite, poi dentro Negretti per Parrocchiale, ma altro punto dio Scandicci con Antropova, 14-9. Thompson tiene viva la Vero Volley con due giocate da paura (15-13) e Barbolini chiama time-out. Orro tiene a meno due le sue, con Gaspari che inserisce Davyskiba per Larson (17-15). Thompson schiaccia bene per la rincorsa Vero Volley (18-16), con Folie che mura Pietrini per il meno uno delle rosa (18-17). Ancora Thompson a segno per il pari Milano (19-19), poi muro di Folie su Antropova ed è sorpasso delle rosa, 20-19, e time-out Barbolini. Errore di Davyskiba, pallonetto vincente di Pietrini ed è nuova vantaggio Scandicci, 21-20 con Gaspari che chiama la pausa. Equilibrio infinito fino al 23-23, poi errore di Belien dai nove metri ma diagonale di Antropova (24-24). Thompson non sbaglia (25-24 Milano), Sylla fa il contrario dai nove metri (25-25), poi muro di Stevanovic su Mingardi ma errore in battuta della serba (26-26). Il muro di Davyskiba su Mingardi regala il secondo parziale a Milano, 28-26.

TERZO SET

Sorokaite dentro per Pietrini tra le fila di Scandicci, Davyskiba confermata per Larson e Negretti per Parrocchiale in quelle di Milano: queste le novità rispetto ad inizio gara. Subito fuga Scandicci 3-0 e poi 5-1 con il pallonetto di Zhu e l’ace di Antropova. Zhu risponde a Thompson (6-2), poi due delizie di Stevanovic e Thompson a rilanciare la Vero Volley, 7-5. Il muro di Belien su Stevanovic dopo l’ace di Di Iulio allontana la Savino Del Bene (10-6) e Gaspari chiama time-out. Mani e fuori di Pietrini, 11-6, e Gaspari inserisce Rettke per Stevanovic. Folie (primo tempo e muro su Zhu) fa risalire le milanesi, 14-11, ma Washington allontana le ospiti (16-12). Sylla e Rettke non sbagliano per il meno due Milano, 16-14, con le difese di Negretti a permettere il contrattacco delle sue e Barbolini ferma il gioco. Quattro punti consecutivi di Sylla valgono il sorpasso delle rosa (17-16), sull’ottimo turno dai nove metri di Thompson, e Barbolini chiama time-out. Punto a punto fino al 22-22, con Sylla e Davyskiba a fare la voce grossa per le padrone di casa, poi una fiammata a testa di Zhu (in questa fase determinante la cinese) e Pietrini per il 24-22 Scandicci. L’errore di Sylla regala il set a Scandicci, 25-22.

QUARTO SET

Stesse dodici di inizio terzo parziale, a parte Pietrini per Sorokaite. Equilibrio di grande intensità fin dalle prime battute, con le due squadra incapaci di segnare l’allungo complice qualche errore di troppo soprattutto in battuta (9-9). Break Milano con Orro ed il muro di Stevanovic su Pietrini (12-10), ma ancora aggancio delle ospiti con due errori Vero Volley (12-12). La Vero Volley mette il turbo e scappa sul 15-12 con Thompson, brava a finalizzare le difese delle sue compagne e Barbolini chiama la pausa. Alla ripresa del gioco arriva il lungolinea da urlo di Thompson ed il muro di Folie su Antropova, sull’ottimo turno dai nove metri di Orro, a valere il 17-13 delle rosa. Ace di Pietrini, bordata vincente di Zhu e Scandicci accorcia a meno uno, 17-16 e Gaspari chiama time-out. Le padrone di casa ritrovano continuità in difesa e soprattutto in attacco, con Davyskiba e Thompson a segnare il più quattro (21-17) inducendo Barbolini ad una nuova pausa. Mani e fuori di Pietrini dopo la giocata di Zhu che riporta sotto Scandicci, 22-20, ma uno sprint deciso della Vero Volley guidato da Jordan Thompson e Raphaela Folie regala il set, 25-21, alle loro.

TIE-BREAK

Non cambiano le interpreti rispetto ad inizio quarto parziale e Scandicci scappa sul 3-1 con il muro di Di Iulio su Sylla. Muro di Thompson su Zhu e diagonale vincente di Orro a valere la pronta parità Milano (3-3). La Savino Del Bene sale di intensità in attacco, Milano perde lucidità e, commettendo due errori, agevola la discesa delle rosa (7-3). Dentro Larson per Sylla, brava ad andare subito a bersaglio, ma la diagonale out di Davyskiba regala il vantaggio a Scandicci al cambio di campo (8-4). Dentro Begic per Davyskiba: la bosniaca va a bersaglio con il mani e fuori, ma Belien le risponde dal centro (10-5). Ancora un paio di sbavature lombarde ad agevolare la discesa di Scandicci, 12-6 e Gaspari chiama la pausa. Finale tutto della Savino Del Bene, che sfrutta il vantaggio e chiude set, 15-7 e partita 3-2.