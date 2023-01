Coppa Italia, la Vero Volley Milano sfida Bergamo per un posto in Finale

La Vero Volley Milano è arrivata a Bologna, teatro nel weekend della Final Four della Coppa Italia Frecciarossa 2023. Domani, sabato 28 gennaio, alle ore 21.00 (diretta Rai Sport+HD e volleyballworld.tv), la formazione guidata da Marco Gaspari (per lui sarà la 100esima gara sulla panchina di Milano) sarà in campo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, contro la Volley Bergamo 1991, per la seconda Semifinale dell'evento che assegna un posto nella Finale della coppa nazionale contro la vincente tra Conegliano e Novara.

Alla quarta partecipazione assoluta alla Final Four della Coppa Italia dopo le esperienze del 2018 di Bologna (sconfitta in Semifinale contro Novara), 2020 di Busto Arsizio (sconfitta contro le padrone di casa in Semifinale) e 2021 di Rimini (sconfitta, sempre in Semifinale, contro Conegliano), la Vero Volley va a caccia della prima Finale della sua storia dopo l'emozionante cavalcata che l'aveva portata, la passata stagione sportiva, ad una straordinaria Finale Scudetto. Reduce dall'importante successo casalingo firmato contro Casalmaggiore 3-0, nella gara secca dei Quarti di Finale di mercoledì sera, le rosa puntano a confermarsi anche contro le bergamasche, capaci di sgambettarle domenica scorsa in casa al tie-break proprio come avevano fatto le casalasche in campionato precedentemente. Milano cercherà di affidarsi nuovamente alla sua solida correlazione muro-difesa (primo posto nelle statistiche generali del campionato) oltre al servizio continuo delle giornate migliori. A poter incidere positivamente sulla performance della Vero Volley saranno anche la ricezione (Sylla, Larson e Negretti on fire contro Casalmaggiore), e tanta continuità in attacco, guidato dalle fiammate centrali di Folie e Stevanovic e una superba Thompson (premiata MVP con 23 punti messi a referto in tre set contro Casalmaggiore).

L'AVVERSARIA | VOLLEY BERGAMO 1991

Volley Bergamo 1991 ha eliminato al tie-break mercoledì la Savino del Bene Scandicci. In campionato è settima in classifica con 23 punti grazie a 7 gare vinte e 9 perse. Nell'ultima giornata ha affrontato proprio la Vero Volley Milano superandola al quinto set.

Bergamo in estate ha confermato il tecnico Stefano Micoli e sei giocatrici: Butigan, Cicola, Turlà, May, Lanier e Cagnin. Sono arrivate la brasiliana Lorrayna Da Silva da Barueri (Bra), Laura Bovo da Talmasson, Laura Partenio dal Venelles (Fra), Giada Cecchetto da Vallefoglia, Federica Stufi da Cuneo e Giulia Gennari da Conegliano. Nell'ultima gara Micoli ha schierato la diagonale Gennari-Da Silva (dal secondo set Frosini, MVP dell'incontro), le centrali Butigan-Stufi, le sciacciatrici Lanier-Cagnin con Cecchetto libero.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – VOLLEY BERGAMO 1991

Palleggiatrici: Turlà, Gennari

Centrali: Bovo, Butigan, Stufi

Schiacciatrici: Partenio, Da Silva, May, Frosini, Lanier, Cagnin

Liberi: Cecchetto, Cicola

Allenatore: Stefano Micoli

PRECEDENTI

4, 3 vittorie di Milano e 1 di Bergamo

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Volley Bergamo 1991 - Vero Volley Milano 3-2 - 3a giornata di ritorno Serie A1 femminile 22/23 - 22 gennaio 2023, Palaintred di Bergamo.

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Nessuna

PER BERGAMO

Laura Partenio nel 2018-19

LA STORIA DELLE DUE SQUADRE IN COPPA ITALIA

Milano è alla sesta partecipazione, tre volte ha raggiunto la Semifinale: 2017-18 (eliminata da Novara 3-2), 2019-20 (eliminata da Busto Arsizio 3-0) e 2020-21 (eliminata da Conegliano 3-1).

Bergamo è alla sua prima partecipazione.

CURIOSITA’

Quella di domani sarà per Marco Gaspari la 100esima partita sulla panchina della Vero Volley Milano.

Giulia Gennari e Sofia Turlà, palleggiatrici di Bergamo, hanno giocato con la maglia della Vero Volley nel torneo estivo di Sand Volley 4X4 organizzato dalla Lega Volley Femminile: il Lega Volley Summer Tour. Quest’ultima ha anche vinto due titoli questa estate: la Coppa Italia andata in scena a Riccione e lo Scudetto a San Benedetto del Tronto.

Raphaela Folie e Myriam Sylla hanno un passato a Bergamo, quando però era una società differente: la prima ha giocato alla Foppapedretti nel 2013-2014, la seconda dal 2013 al 2018.

Rispetto al Campionato di Serie A1 femminile e alla CEV Champions League si giocherà con il pallone Molten e non con il Mikasa.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Siamo contenti del traguardo Final Four, visto che era un nostro obiettivo. Ora ci troviamo di fronte a Bergamo, avversario che pochi giorni fa ci ha dato un grosso dispiacere in campionato e ha buttato fuori dalla corsa Coppa Italia una squadra di valore come Scandicci. Rispetto al match contro di loro di domenica dovremo avere maggiore fiducia in noi stessi, essere concentrati sul gioco che sappiamo esprimere ed evitare quelle correnti alternate che hanno contraddistinto alcune delle nostre ultime uscite. Dovremo essere attenti in fase di transizione ed avere tanta pazienza, perché loro sono una squadra fisica ma anche tecnica da non sottovalutare”.

Alessia Orro (palleggiatrice Vero Volley Milano): “Bergamo è una squadra ostica, composta da giocatrici che non mollano mai anche quando si trovano sotto nel punteggio. Ci sarà da essere concentrate durante tutto il match e giocare la nostra miglior pallavolo perché siamo consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà niente”.



45^ COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

FINAL FOUR – UNIPOL ARENA

SEMIFINALI

Sabato 28 gennaio ore 18.30 diretta Rai Sport + HD

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 28 gennaio ore 21.00 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Milano

FINALE

Domenica 29 gennaio ore 18.00 diretta Rai Sport + HD

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2