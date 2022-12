Serie A1 femminile, Vero Volley Milano da paura: il 2022 si chiude con un bel 3-0 contro Busto Arsizio

Vero Volley Milano - E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-19, 25-13, 25-18)

Vero Volley Milano: Orro 4, Larson 9, Folie 6, Stysiak 23, Sylla 9, Stevanovic 9; Parrocchiale (L). Ne. Martin, Camera, Begic, Thompson, Rettke, Negretti (L), Candi. All. Gaspari

E-Work Busto Arsizio: Degradi 5, Zakchaiou 7, Lloyd, Omoruyi 10, Olivotto 3, Rosamaria 12; Zannoni (L). Monza, Stigrot. Ne. Battista, Lualdi, Colombo. All. Musso



NOTE



Arbitri: Piperata Gianfranco, Florian Massimo



Spettatori: 2879



Durata set: 26', 22', 23'. Tot. 1h18'



Vero Volley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 8, muri 11, errori 13, attacco 47%

E-Work Busto Arsizio: battute vincenti 2, battute sbagliate 6, muri 5, errori 15, attacco 33%



MVP: Magdalena Stysiak (Vero Volley Milano)



Impianto: Arena di Monza



MONZA, 26 DICEMBRE 2022 – Arrivano tre punti d'oro nel lunedì di Santo Stefano della Vero Volley Milano. Nell'ultima sfida di uno splendido 2022, anno della prima Finale Scudetto centrata nella loro storia, e del girone di andata della Serie A1 femminile, le rosa battono con un rotondo 3-0 la E-Work Busto Arsizio e blindano, almeno fino al posticipo di stasera tra Scandicci e Firenze, la seconda posizione in graduatoria. Orro e compagne, infatti, sono sicure di giocare i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa tra le mura amiche, ma per conoscere il loro avversario dovranno attendere l'esito del derby fiorentino. Intanto, però, la squadra di Gaspari il suo l'ha fatto, regalando ai propri tifosi una performance straordinaria, fatta di qualità, determinazione, forza e carattere, utile a centrare l'undicesima vittoria in campionato, la sesta casalinga. Con Davyskiba out per influenza e Thompson in panchina, seppur nuovamente disposizione, Stysiak ha potuto tirare fuori, ancora una volta dopo l'MVP vinto in Champions League mercoledì scorso in Romania, un'altra prestazione da applausi, agevolando con le sue martellate i break per tenere a distanza la squadra di Musso, sempre pericolosa con Rosamaria e Omoruyi ma mai a tal punto da apparire in grado di tentare una fuga. Le milanesi hanno costruito il successo anche sulla coralità del loro gioco, partendo dalla ricezione (impeccabile con Sylla e Larson), passando per il servizio (2 ace a testa di Orro, Stysiak e Stevanovic) e il muro (11 finali, 3 a testa di Folie e Stysiak) e concludendo poi con l'attacco (47% di squadra), espresso benissimo da tutte le sue interpreti. Da menzionare anche la difesa, ordinata con Parrocchiale e non solo (anche Larson e Sylla super) a garantire solidità. Ora per Milano qualche giorno di pausa, prima di tornare in palestra nell'anno nuovo per preparare la trasferta piemontese contro Pinerolo dell'8 gennaio.



LE DICHIARAZIONI

Magdalena Stysiak (schiacciatrice Vero Volley Milano): “E' stata una bella vittoria, importante per noi, soprattutto per come è arrivata. Finalmente abbiamo giocato da grande squadra, con tanta potenza, energia e tanti sorrisi. Finiamo questo girone di andata con questi bei tre punti e dobbiamo lavorare ancora molto perché possiamo crescere. Oggi mi è piaciuto tutto, visto che siamo riusciti a contenere una ottima squadra come Busto Arsizio. Abbiamo spinto in battuta, in attacco, difeso tanto. Siamo state davvero bravissime".

Rossella Olivotto (centrale E-Work Busto Arsizio): "Questa sera non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco. Eravamo un po' scariche, sapevamo che Monza è una squadra fortissima, dovevamo partire meglio al servizio per metterle in difficoltà e staccare la palla da rete ma non ci siamo riuscite. Ci dispiace perchè eravamo venute qui con un altro intento, giocare una buona pallavolo come stavamo facendo nell'ultimo periodo. Ora mi aspetto un girone di ritorno in cui potremo dire la nostra e fare meglio rispetto all'andata".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro-Stysiak, Stevanovic e Folie centrali, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Musso risponde con Lloyd-Rosamaria, Zakchaiou e Olivotto al centro, Omoruyi e Degradi bande e Zannoni libero. Dopo l’equilibrio iniziale (3-3), arriva il break Vero Volley Milano con due assoli di Stevanovic, l’ace di Stysiak e l’attacco vincente di Sylla, 8-4. Prosegue il buon momento delle padrone di casa che, nonostante il tentativo di reazione delle farfalle guidato da Rosamaria, accelerano con Larson, Stysiak e Stevanovic (ace) 13-5. Zakchaiou (primo tempo ed ace) e Omoruyi riportano sotto le ospiti 14-10, ma Stysiak, Larson (ace), Sylla e Folie (muro su Rosamaria) permettono alle rosa di allungare, 18-10, costringendo Musso alla pausa. Milano efficace dai nove metri, Busto Arsizio fatica ad impostare con precisione e la Vero Volley, grazie all’attacco vincente di Folie prima e Stysiak poi, si porta sul 20-13. Il muro di Rosamaria su Sylla e la giocata di Degradi tengono viva la formazione ospite (20-15) e Gaspari chiama time-out. Sono ancora i lampi di Degradi e Rosamaria a tenere viva la squadra ospite (21-17), ma le rosa tornano a spingere forte in attacco, con Larson e Stysiak, fino alla conquista del primo gioco, 25-19 (errore di Degradi dai nove metri).

SECONDO SET

Stesse dodici di inizio gara e punto a punto iniziale fino al 2-2, momento in cui Stysiak (attacco vincente e muro) e Sylla (due muri di fila su Omoruyi) portano le milanesi sul 6-2, costringendo Musso al time-out. Il gioco riprende con Stevanovic che mura Rosamaria (7-2), poi allungo da favola delle rosa con Sylla in battuta e Larson ad andare a segno con classe ed intelligenza, 12-5. Musso ferma il gioco, ma al ritorno in campo l’invasione di Zakchaiou consolida la fuga della Vero Volley, 13-5. Mini break bustocco con Degradi e Zakchaiou (muro su Larson), 14-8, poi però arrivano l’ace di Orro, due belle giocate di Stysiak ed il muro di Folie su Stigrot (entrata per Degradi) che portano Milano sul 20-9. Dentro Monza per Lloyd, ma Milano è devastante in attacco con Sylla per il 23-11, nonostante due punti di fila della E-Work che provano a dare una scossa (24-13). Due fiammate di Stysiak chiudono il set 25-13 per la Vero Volley Milano.

TERZO SET

Nessuna variazione rispetto ad inizio gara e subito più due Vero Volley Milano con Folie e Stysiak (muro su Degradi), 4-2. Busto Arsizio si affida all’orgoglio, oltre a delle ottime difese, per pareggiare i conti (Omoruyi), 5-5, ma le milanesi trovano il break in un attimo con l’errore di Omoruyi dopo la giocata vincente di Stysial, 7-5. Dentro Stigrot per Degradi tra le file ospiti, con una ottima Omoruyi a tenere in corsa le sue (9-9), poi pipe vincente di Stysiak, ace di Stevanovic e prime prove di allungo delle rosa (12-10). Rosamaria accompagna Busto Arsizio alla parità (12-12), ma Milano mette nuovamente il turbo con Folie e Orro (ace), 15-12. Musso ferma il gioco per tentare di sedare entusiasmo e continuità della formazione di casa, apparsa più solida che mai, ma Larson mura Rosamaria per il 16-12 Milano. Olivotto risponde a Stevanovic, poi un errore a testa di Lloyd e Rosamaria e l’ace di Stysiak spianano la strada alla Vero Volley, 22-15. Finale tutto milanese, con Stevanovic a chiudere il set, 25-18 e la gara 3-0 per Milano.