Serie A1 femminile, Vero Volley Milano di potenza: Pinerolo superata 3-0

Wash4green Pinerolo - Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

Wash4green Pinerolo: Grajber 4, Akrari 12, Prandi, Ungureanu 8, Gray 5, Zago 15; Moro (L), Carletti 1, Bortoli. Ne: Gueli, Renieri, Bussoli, Jones. All. Marchiaro

Vero Volley Milano: Camera 2, Larson 9, Candi 8, Stysiak 14, Davyskiba 16, Rettke 10; Negretti (L), Parrocchiale (L), Begic. Ne: Stevanovic, Martin, Folie, Orro, Thompson. All. Gaspari

Arbitri: Lorenzo Mattei, Vincenzo Carcione

Spettatori: 1505

Durata set: 25', 24', 22'. Tot 1h19'

Wash4green Pinerolo: battute vincenti 5, battute sbagliate 10, muri 8, errori 16, attacco 42%

Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 12, muri 9, errori 19, attacco 54%

MVP: Anna Davyskiba (Vero Volley Milano)

Impianto: Pala Bus Company Villafranca Piemonte

VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), 8 GENNAIO 2023 – Buona la prima uscita del 2023 per la Vero Volley Milano, brava ad espugnare il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte battendo 3-0 le padrone di casa della Wash4Green Pinerolo. Una gara, quella valida per la prima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23, che ha visto sempre le lombarde tenere in mano le redini del gioco e allungare nelle parti cruciali dei set. Gaspari rinnova il sestetto, tenendo a riposo Orro, Sylla (per lei anche un piccola botta ad un polso rimediata in allenamento), Stevanovic e Folie e schierando in avvio Camera in regia e Stysiak opposta, Rettke e Candi al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Negretti libero. Marchiaro risponde con Prandi al palleggio e Zago in diagonale, Gray e Akrari centrali, Ungureanu e Grajber di banda, Moro libero. Il primo allungo è di Milano che con Davyskiba (anche un ace), Larson e Rettke si porta sul 6-10 e poi allunga con due ace di Candi e Stysiak 11-17. Le padrone di casa accorciano con due muri di Prandi e Zago,19-20, ma Davyskiba e una invasione delle locali coincide con il nuovo vantaggio Vero Volley, 19-23, in grado poi di allungare 22-25. Servizio efficace e correlazione muro-difesa lucida segnano positivamente la performance delle rosa anche nel secondo e terzo gioco dove, a parte degli avvii positivi di Pinerolo, sono le accelerazioni di Larson, Rettke e Stysiak, grazie anche a agli ottimi turni dai nove metri di Davyskiba, a valere gli allunghi decisivi ed il successo finale della formazione milanese, ora attesa dalla trasferta di Champions League in Francia contro Le Cannet di giovedì e poi dalla gara casalinga contro Casalmaggiore di domenica.

LE DICHIARAZIONI

Anna Davyskiba (Vero Volley Milano): “Sono molto contenta per la prova odierna della mia squadra. Questo non è un campo semplice e Pinerolo ha giocato una ottima gara, affidandosi all'entusiasmo e a tanta generosità in difesa per metterci in difficoltà. Siamo state brave a non mollare, rientrando con carattere nei momenti che contavano e a portare a casa il primo successo dell'anno. Credo che questa gara sia stata importante anche in vista dei prossimi impegni in Champions League e Coppa Italia. L'obiettivo? E' quello di fare un'ottima stagione, passo dopo passo, cercando di centrare tutti gli obiettivi insieme alle mie compagne".

Letizia Camera (palleggiatrice Vero Volley Milano): “Dopo un periodo di stacco non era semplice venire qui e vincere, di fronte ad un pubblico caloroso e una Pinerolo ben organizzata. Hanno difeso tanto, mettendoci in difficoltà in difesa e in battuta. Noi però siamo state brave ad imporre il nostro ritmo e a portare a casa il successo. La gara da titolare oggi? Sono molto felice di dare una mano. Siamo una squadra “lunga”, con tante giocatrici che possono fornire un contributo quando chiamate in causa. Un roster così competitivo è un grande punto di forza per noi”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera in avvio Camera in regia e Stysiak opposta, Rettke e Candi al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Negretti libero. Marchiaro risponde con Prandi al palleggio e Zago in diagonale, Gray e Akrari centrali, Ungureanu e Grajber di banda, Moro libero. S’inizia con un muro di Candi (0-1), le padrone di casa trascinate da Zago ribaltano 3-1, ma l’opposta prima sbaglia e poi un contrattacco di Davyskiba ribalta 4-5. Con la bielorussa al servizio l’allungo di Milano con Larson, un ace e Rettke 6-10 e Marchiaro chiama time-out. Ace di Candi per il 10-15 e poi quello di Stysiak per l’11-17 con Pinerolo che ferma il gioco. Muro di Prandi, errore di Larson e contrattacco di Zago e Pinerolo si rifà sotto 17-19 con Gaspari che chiama timeout. Muro di Prandi per il 19-20, contrattacco di Davyskiba e invasione Pinerolo per il 19-23, le padroni di casa con un muro di Zago (22-24) rimangono in gara ma Davyskiba chiude il parziale 22-25 per la Vero Volley.

SECONDO SET

Parte bene Pinerolo con un ace di Grajber, e i contrattacchi di Ungureanu e Zago per il 5-1, ace di Candi e muro di Davyskiba per il 5-4, muro di Ungureanu 7-4. Filotto del Vero Volley con Stysiak, Rettke, Larson e ancora Rettke per il sorpasso sull’8-10. Zago riporta la parità (11-11), ace di Larson e muro di Gray (14-14); Rettke prima a muro e poi in attacco allunga sul 15-18, Grajber risponde per le piemontesi 17-18. Gaspari inserisce in seconda linea Begic e accelera con Stysiak, Larson e un muro di Camera sul 17-22. L’ace di Zago tiene viva la Wash4Green (21-23), ma Stysiak chiude 21-25 per Milano.

TERZO SET

Marchiaro conferma Carletti di banda. Muro di Stysiak e primo tempo di Candi 0-2, ace di Akrari (4-5), ace di Gray (8-8), doppio errore Milano per l’11-9 e Gaspari chiama tempo. Si torna in campo con il muro di Milano di Rettke, errore di Carletti, ancora Davyskiba e dopo il time-out Stysiak e Davyskiba ancora a muro per l’11-15. Muro di Akrari (17-19), errore di Zago (18-22), errore di Candi (20-22) e Stysiak con una battuta vincente chiude la gara 21-25.