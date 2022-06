Superlega, Grozer fa il bis alla Vero Volley Monza

Georg Grozer sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Uno dei simboli della prima squadra maschile della realtà monzese nell’ultima stagione, classe '84, capace con le sue giocate straordinarie di infiammare il pubblico dell’Arena e contribuire alla conquista della Cev Cup 2022, continuerà ad essere l’opposto rossoblù nel massimo campionato nazionale di volley, la SuperLega Credem Banca.

I numeri di Grozer nella stagione appena conclusa sono da applausi. Nonostante l’assenza di un mese dai campi per infortunio, il bomber tedesco ha messo a segno, in 30 presenze, tra Campionato, playoff scudetto, playoff 5° posto, Del Monte® Coppa Italia, Del Monte Supercoppa e Cev Cup, e 108 set disputati, ben 490 punti (secondo miglior realizzatore di squadra), il 49,9% in attacco, 57 ace e 39 muri. Il numero 9 della Vero Volley Monza, oltre ad aver ricevuto il premio mvp Credem Banca del mese di ottobre, è stato l’atleta di Monza che ha conquistato più volte la nomination mvp in campionato (5): Monza vs Modena, prima giornata di andata, Monza vs Taranto, terza di andata, Vibo vs Monza, 9a di andata, Monza vs Verona, 13a di andata, Milano vs Monza, 1a giornata Play Off 5° posto.