Vero Volley Monza a Bergamo per il turno infrasettimanale della terza di andata

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari va a caccia di conferme nel primo turno infrasettimanale della stagione 21-22. Domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 20.30 (diretta Volleyballworld.tv), al Palazzetto dello Sport di Bergamo, le rosablù se la vedranno con la Volley Bergamo 1991 per la terza giornata di andata della regular season della Serie A1 femminile.



Il bel 3-1 ottenuto contro Chieri davanti al pubblico amico ha regalato morale a Danesi e compagne, brave a rimettersi subito in carreggiata dopo la sconfitta contro Busto Arsizio. Una bella prova corale, impreziosita dalle difese di Parrocchiale, la puntuale regia di Orro e la finalizzazione delle ispirate Stysiak, Lazovic e Gennari, ha garantito alla Vero Volley solidità ed i tre punti contro le piemontesi. Alle monzesi manca ancora continuità al servizio, fondamentale utile ad agevolare una maggiore efficacia del muro, tra i punti di forza della squadra lombarda. Vincere aiuta a vincere e la Vero Volley vuole centrare l'obiettivo per preparare con entusiasmo l'altro appuntamento "caldissimo" del weekend, la gara casalinga contro la Igor Gorgonzola Novara (INFO E ACQUISTO BIGLIETTI QUI).



Per Bergamo l'obiettivo è il medesimo e la voglia di centrarlo è forte. La squadra di Giangrossi, arricchitasi in settimana della nuova centrale Ohman, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo le sconfitte rimediate contro Trento e Scandicci.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – VOLLEY BERGAMO 1991

Palleggiatrici DI IULIO, TURLA'

Centrali OHMAN, OGOMS, SCHOELZEL

Schiacciatrici ENRIGHT, BORGO, MARCON, CICOLA, LANIER, LODA, CAGNIN

Liberi FARAONE

Allenatore GIANGROSSI



PRECEDENTI

10, tutti in Serie A1 (7 successi Monza, 3 successi Bergamo)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Zanetti Bergamo - Saugella Monza 0-3 (8a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2020-2021) – 6 gennaio 2021 – Pala Agnelli di Bergamo.



LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Jennifer Boldini, a Bergamo nella stagione 2017-2018

Alessia Gennari, a Bergamo dal 2015 al 2017

Gaia Moretto, a Bergamo nel 2020-2021

PER BERGAMO

Sara Loda, a Monza nella stagione 2017/2018

Isabella Di Iulio, a Bergamo nella stagione 2019-2020



CURIOSITA’

L'ultima vittoria di Monza a Bergamo risale alla gara di ritorno della passata stagione, quando le rosablù vinsero in tre set.

Moretto la passata stagione vestiva la maglia di Bergamo.

In realtà la gara di domani tra Monza e Bergamo è il primo confronto tra i due club, dato che la Volley Bergamo 1991 ha acquistato il titolo dalla vecchia società bergamasca.

Le due squadre si sono incontrate due volte nel pre-campionato, con due vittorie monzesi.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Contro Chieri era importante vincere. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro un avversario che ci ha dato molto fastidio negli ultimi anni, ma siamo riusciti a portarla a casa. Come successo dopo Busto Arsizio, però, dobbiamo analizzare le cose buone e negative pensando alla sfida di Bergamo, altrimenti la vittoria risulterebbe inutile. Il nostro prossimo avversario ha caratteristiche diverse rispetto alle piemontesi e noi dovremo sfruttare la nostra arma in più: il muro-difesa. Crescere al servizio, dove ultimamente siamo fallosi, sarà poi molto importante per migliorare la performance negli altri fondamentali in cui possiamo essere efficaci. Dobbiamo partire bene senza impantanarci per indirizzare la gara sui giusti binari".



SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

3a giornata di andata (diretta Volleyballworld.tv)

Mercoledì 20 ottobre, ore 19.30

Acqua&Sapone Roma Volley Club - VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri

Mercoledì 20 ottobre, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Delta Despar Trentino

Bosca S.Bernardo Cuneo - Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 - VERO VOLLEY MONZA

Mercoledì 20 ottobre, ore 20.45 (diretta Sky Sport Arena)

Unet E-Work Busto Arsizio - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Giovedì 21 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 6; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 6; Unet E-Work Busto Arsizio 6; Delta Despar Trentino 4; Vero Volley Monza 3; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3; Savino Del Bene Scandicci 3; Il Bisonte Firenze 3; ; Bosca S.Bernardo Cuneo 2; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0; Volley Bergamo 1991 0; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0.

* una partita in meno