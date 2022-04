Vero Volley Monza a Novara per Gara 3: in palio il pass per la Finale Scudetto

Tutto in una notte per la Vero Volley Monza, attesa domani, mercoledì 27 aprile, ore 20.30 (diretta Sky Sport 1 | volleyballworld.tv), al Pala Igor di Novara, dalla Igor Gorgonzola Novara, per la decisiva Gara 3 di Semifinale Scudetto della vivo Serie A1 femminile 21-22. Chi vince, con qualunque tipo di risultato, stacca il pass per la Finale tricolore contro Conegliano, capace di eliminare, nell'altro lato del tabellone, le toscane di Scandicci in due sfide.

Una ambiziosa, generosa e determinata Vero Volley Monza, già sicura di essere qualificata, per la seconda stagione fila in CEV Champions League, ha resettato lo stop rimediato in Gara 1 in Piemonte, imponendosi con autorità davanti al pubblico amico dell'Arena di Monza domenica sera. Un sold-out favoloso, il primo nella storia del Consorzio Vero Volley in ambito femminile, il primo nel massimo campionato di volley italiano post pandemia, ha infiammato il cuore dei presenti e regalato una energia favolosa alla squadra di Gaspari, capace di imporsi sulle ospiti con una prove monstre in tutti i fondamentali, impreziosita dalle fiammate di Larson, Stysiak e Gennari in attacco, la regia di Orro, le difese di Parrocchiale e le preziose giocate centrali di Danesi e Rettke. Le monzesi, in grado di rimontare Novara in Gara 1 da 2-0 a 2-2, cadendo al termine di un tie-break equilibrato, in Gara 2 hanno saputo contenere in modo impeccabile le bocche da fuoco dell'Igor Gorgonzola, con Karakurt e Bosetti a segno a fasi alterne complice la verve lombarda nella correlazione muro-difesa e la lucidità in ricezione della seconda linea. Per centrare la prima Finale Scudetto della sua storia nella massima categoria (finora Monza ha raggiunto due volte la Semifinale, uscendo nel 18-19 contro Conegliano e lo scorso anno proprio contro Novara), la Vero Volley dovrà indossare il suo abito migliore, già sfoggiato più volte in questa splendida stagione vissuta tra Campionato, la prima assoluta in CEV Champions League.



PRECEDENTI

17, tutti in Serie A1 (7 successi Monza, 10 successi Novara)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO NEI PLAY-OFF SCUDETTO: Vero Volley Monza - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (Semifinale Scudetto - Gara 2 vivo Serie A1 femminile 2021-2022) – 24 aprile 2022 – Arena di Monza).

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO A NOVARA: Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3-2 (Semifinale Scudetto - Gara 1 vivo Serie A1 femminile 2021-2022) – 21 aprile 2022 – Pala Igor di Novara).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Novara nel 2012-2013 (Serie A2)

PER NOVARA

Micha Hancock, a Monza dal 2017 al 2019

CURIOSITA’

Le due squadre si sono incontrate anche nel pre-campionato: vittoria Monza per 3-2 in Piemonte al Trofeo Banco BPM.

Monza-Novara è stata una delle semifinali Scudetto della passata stagione: vittoria delle novaresi in due gare.

Entrambe le squadre hanno rappresentato l'Italia nella CEV Champions League 2022 e, comunque vada, sono già qualificate per la prossima, 2023.

In campionato Novara ha battuto Monza sia all'andata, 3-2 in Brianza, che al ritorno, 3-1 in Piemonte.

Nella stagione in corso il bilancio è di tre vittorie Novara (andata e ritorno di campionato e Gara 1 di Semifinale) e una di Monza (Gara 2 di Semifinale).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore): "La cornice dell'Arena è stata emozionante per tutti noi, una spinta importante che ha permesso alle ragazze di portare a casa un successo fondamentale. Obiettivo di Gara 3? Pensare un punto alla volta, perché è una partita nuova. Nessun rimpianto quindi per Gara 1 e nessun pensiero al risultato di Gara 2. Si riparte daccapo, visto che giocheremo un nuovo match. Se dopo Gara 1 dovevamo migliorare in battuta e ricezione, così non dobbiamo rilassarci dopo Gara 2. E' una gara secca, chi vince va in Finale: dobbiamo pensare solo a fare bene le nostre cose, mettendo la stessa qualità vista dell'ultimo confronto, consapevoli che di fronte troveremo una formazione molto forte".

