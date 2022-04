Vero Volley Monza a Novara per Gara 1 di Semifinale Scudetto

La Vero Volley Monza è pronta a partire per Novara, sede domani, giovedì 21 aprile, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD | volleyballworld.tv), di Gara 1 della Semifinale Scudetto della vivo Serie A1 femminile 21-22, contro la Igor Gorgonzola Novara. Come la passata stagione, Monza ritrova sul cammino che porta alla Finale tricolore le piemontesi, che beneficeranno del fattore campo a favore (Gara 1 e l'eventuale Gara 3) sul taraflex rosa del Pala Igor di Novara, per il miglior posizionamento ottenuto al termine della stagione regolare (secondo posto contro il terzo delle brianzole).

Eliminata Chieri in due gare nei Quarti di Finale, grazie al 3-0 centrato in casa e al 3-1 ottenuto al PalaFenera, Monza vuole provare a sfruttare qualità ed entusiasmo per sbloccarsi contro la squadra di Lavarini, capace, in questa annata sportiva, di avere la meglio sulla Vero Volley in campionato sia all'andata, 3-2 in Brianza, che al ritorno, 3-1 a Novara. Rispetto alle due sfide giocate in stagione regolare, però, le rosablù potranno contare su una Jordan Larson in più, lucida ed efficace nei momenti chiave della doppia sfida contro le chieresi. A funzionare nelle ultime due uscite di Monza nei Play-Off è stato anche il muro, con una scatenata Danesi a confermare la verve stagionale in questo fondamentale (11 personali, di cui 8 in Gara 1), e l'attacco, con Van Hecke, Gennari e Larson a mettere palla a terra con continuità. Importante saranno anche gli eventuali ingressi di Stysiak, vera mattatrice contro Novara nella gara di andata di campionato, chiusa con 19 punti, Davyskiba e Lazovic, entrambe preziose sia in attacco che in ricezione per le monzesi, oltre a Candi, molto prolifica dai nove metri per agevolare ottimi break Vero Volley, e Parrocchiale, in grande spolvero in difesa.

Novara arriva invece in Semifinale Scudetto dopo aver battuto Cuneo in tre gare. Dopo aver steso le cuneesi 3-0 in casa, Chirichella e compagne hanno perso fuori casa Gara 2 per 3-1, tornando a sorridere nella decisiva Gara 3 tra le mura amiche. Davanti al proprio pubblico la Igor Gorgonzola, nella stagione in corso, ha sbagliato pochissime volte: una in campionato, perdendo contro Scandicci 3-0, e una in CEV Champions League, venendo sconfitta, sempre in tre set, dalla Dinamo Mosca.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – IGOR GORGONZOLA NOVARA

Palleggiatrici HANCOCK, BATTISTONI

Centrali CHIRICHELLA, BONIFACIO, WASHINGTON, COSTANTINI

Schiacciatrici HERBOTS, MONTIBELLER, BOSETTI, D'ODORICO, DAALDEROP, KARAKURT

Liberi FERSINO, IMPERIALI

Allenatore LAVARINI

PRECEDENTI

15, tutti in Serie A1 (6 successi Monza, 9 successi Novara)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3-1 (4a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2021-2022) – 9 febbraio 2022 – Pala Igor di Novara.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Novara nel 2012-2013 (Serie A2)

PER NOVARA

Micha Hancock, a Monza dal 2017 al 2019

CURIOSITA’

Le due squadre si sono incontrate anche nel pre-campionato: vittoria Monza per 3-2 in Piemonte al Trofeo Banco BPM.

Monza-Novara è stata una delle semifinali Scudetto della passata stagione: vittoria delle novaresi in due gare.

Entrambe le squadre hanno rappresentato l'Italia nella CEV Champions League 2022.

In campionato Novara ha battuto Monza sia all'andata, 3-2 in Brianza, che al ritorno, 3-1 in Piemonte.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "C'è voglia di affrontare questa Semifinale con entusiasmo. Sappiamo che Novara è una squadra abituata ad eventi del genere, ma noi vogliamo essere ambiziosi e raggiungere, per la prima volta, la Finale Scudetto. Contro le novaresi sarà una partita diversa rispetto alla sfida contro Chieri: sono solide, hanno qualità ed esperienza. Giocano una pallavolo forse meno rapida delle chieresi ma più fisica ed efficace. Sarà fondamentale essere aggressivi sui nostri reparti ed avere pazienza nei momenti difficili".

PLAY-OFF SCUDETTO

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

Quarti di Finale

Gara 1

Sabato 9 aprile ore 20.30 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze 3-1

Savino Del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio 3-0

VERO VOLLEY MONZA - Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Gara 2

Martedì 12 aprile, ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara 3-1

Mercoledì 13 aprile, ore 20.30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci 0-3

Ore 20.30 (VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - VERO VOLLEY MONZA 1-3

Ore 20.30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3

Gara 3

Sabato 16 aprile, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Bosca San Bernardo Cuneo 3-0

Semifinali

Gara 1

Mercoledì 20 aprile ore 20:30 (Sky Sport 1 e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino del Bene Scandicci

Giovedì 21 aprile ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - VERO VOLLEY MONZA

Gara 2

Sabato 23 aprile 2022 ore 20:45 (Sky Sport 1 e VBTV)

Savino del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Domenica 24 aprile, ore 20.30 (Sky Sport 1 e VBTV)

VERO VOLLEY MONZA - Igor Gorgonzola Novara