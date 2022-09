Serie A1 femminile, primo blocco chiuso per la Vero Volley Monza, ora la domenica di riposo

La prima, intensa settimana di preparazione della Vero Volley Monza femminile va in archivio. Il gruppo rosa guidato da Marco Gaspari, composto da Beatrice Parrocchiale, Beatrice Negretti, Sonia Candi, Anna Davyskiba, Edina Begic, Raphaela Folie, Letizia Camera e le giovani aggregate Letizia Badini e Ludovica Pagliuca, beneficerà ora di una domenica di riposo dopo ben cinque giorni di doppia seduta svolti tra pesi, tecnica, beach volley e piscina.

Ancora senza le nazionali, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Dana Rettke e Jovana Stevanovic, le schiacciatrici Myriam Sylla, Magdalena Stysiak, Jordan Thompson e Pauline Martin, le monzesi inizieranno il secondo blocco di lavoro lunedì, con una doppia seduta tra campo, all'Arena di Monza, e sabbia e acqua, al Seven Infinity di Gorgonzola.

Intanto è sicura la data del primo allenamento congiunto della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, che sarà nella terza settimana di preparazione, ovvero mercoledì 14 settembre, alle ore 15.30, all'Arena di Monza, contro la squadra di Serie A2 della Tecnoteam Albese Volley Como. Prima dell'inizio del Campionato di Serie A1 femminile, fissato domenica 23 ottobre, tra le mura amiche, contro la Wash4Green Pinerolo, la Vero Volley svolgerà altri test match di preparazione e tornei che verranno ufficializzati prossimamente.



LE DICHIARAZIONI - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "La prima settimana di lavoro è sempre orientata ad una ripartenza fisica e tecnica, soprattutto sui fondamentali di seconda linea e secondo tocco. Le ragazze stanno lavorando bene tra pesi, campo, sabbia e piscina e noi come staff stiamo cercando di far riprendere loro gradualmente il lavoro. L'obiettivo, in questo periodo di assenze dovute al Mondiale, è di portare la squadra nella migliore condizione fisica il prima possibile. Dalla prossima settimana caricheremo sia dal punto di vista fisico, in sala pesi, che tecnico, introducendo gradualmente il salto e aumentando l'intensità. Con il passare delle settimane il ritmo di allenamento crescerà, arrivando nel terzo blocco ad avere una situazione di lavoro in palestra più "classica". Nei primi giorni di preparazione è anche importante far conoscere alle nuove atlete la struttura, agevolando l'amalgama di gruppo, e poi cercando, nel miglior tempo possibile quando arriveranno le altre, di sviluppare il sistema di gioco che adotteremo da ottobre in poi".