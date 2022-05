La Vero Volley Monza abbraccia la talentuosa centrale Jovana Stevanovic

Jovana Stevanovic sarà una giocatrice della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Miglior centrale della CEV Champions League 2016, vittoriosa con la nazionale serba dell'Oro al Mondiale 2018 e dell'Argento all'Olimpiade di Rio 2016, Stevanovic, classe '92, vestirà la casacca della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra Italia, nella vivo Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League 2023.

Forte a muro, dove nell'ultima stagione ha chiuso come seconda migliore del campionato in stagione regolare e per due volte ha vinto la graduatoria generale (2014 e 2016), la nuova centrale di Monza, ora impegnata in Turchia per la tappa di VNL con la nazionale serba, vanta doti superlative anche in fase offensiva dove, sia con il primo tempo che con la fast, sa andare a segno con costanza.

LA CARRIERA IN BREVE

Jovana Stevanovic, detta Jole, nasce a Belgrado il 30 giugno 1992, città nella quale cresce pallavolisticamente giocando nelle giovanili della Stella Rossa. Figlia del calciatore Goran Stevanovic, in patria la nuova centrale monzese ha vinto, dal 2008 al 2013, 4 campionati serbi e 4 coppe di Serbia. Nel 2013 Stevanovic si trasferisce in Italia, alla Pomì Casalmaggiore, club con cui alza al cielo, in cinque stagioni, lo Scudetto e la Supercoppa Italiana nel 2015 e la CEV Champions League nel 2016, oltre a vincere l'Argento al Mondiale per Club nel 2016. Nel 2018 si trasferisce alla Savino Del Bene Scandicci, dove rimane fino al 2019-2020, e successivamente alla Unet E-work Busto Arsizio, dove ha confermato nell'ultima annata sportiva tutte le sue qualità.

NAZIONALE

Nel 2009-2010 è diventata tre volte medaglia d'argento ai Campionati Mondiali ed Europei nelle giovanili della Serbia. Il suo debutto con la rappresentativa seniores è datato 2012, al World Grand Prix: da allora è diventata un perno fondamentale della nazionale del suo paese, contribuendo a vincere una medaglia d'Argento delle Olimpiadi del 2016, e due medaglie d'Oro: all'Europeo 2017 e al Mondiale 2018, proprio in Finale contro l'Italia.

LE DICHIARAZIONI - #WELCOME 22-23 - VIDEO

Jovana Stevanovic (Vero Volley Monza): "Sono felicissima di arrivare al Consorzio Vero Volley, una realtà che negli ultimi anni è sempre stata capace di migliorarsi, arrivando nell'ultima stagione a giocarsi lo Scudetto. La speranza è di vincerlo insieme la prossima annata sportiva, consapevole che in questo Club ci sono tutti i presupposti per farlo. Le mie compagne di nazionale e club che avevano giocato qui me lo hanno confermato più volte: il Vero Volley è una società seria e professionale, con un gruppo di atlete che fa squadra ed uno staff preparato. La cornice dell'Arena di Monza durante i Play-Off è stata magnifica: giocare in un ambiente del genere non può che essere un ulteriore stimolo a fare bene. Spero che la prossima stagione sarà così tutte le domeniche. Saluto tutti i tifosi, la società: ci vediamo presto".

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): "Dopo esserci rincorsi a lungo, siamo felicissimi di accogliere Jovana nel nostro club. Si tratta di una delle giocatrici più forti nel suo ruolo a livello internazionale e siamo certi che, con il suo talento e la sua esperienza, saprà contribuire a farci raggiungere quel salto di qualità al quale puntiamo. Non vediamo l'ora di vederla in campo con la nostra maglia".

LA SCHEDA

Jovana Stevanovic

Nata a Belgrado (SRB)

Il 30 giugno 1992

Ruolo centrale

Altezza 191 cm



CARRIERA

2008–2013 Stella Rossa Belgrado (SRB) – A1F

2013–2018 VBC Casalmaggiore (ITA) - A1F

2018–2020 Savino Del Bene Scandicci (ITA) - A1F

2020–2022 Unet E-Work Busto Arsizio (ITA) - A1F

2022-2023 VERO VOLLEY MONZA (ITA) - A1F

PALMARES

Club

Campionato italiano - Casalmaggiore - 2015

Supercoppa italiana - Casalmaggiore - 2015

CEV Champions League - Casalmaggiore - 2016

Campionato serbo - Stella Rossa di Belgrado -2010, 2011, 2012, 2013

Coppa di Serbia - Stella Rossa di Belgrado - 2010, 2011, 2012, 2013

Nazionale

Giochi Olimpici – Argento – Rio 2016

Campionato mondiale – Oro– Giappone 2018

Campionato europeo – Bronzo – Paesi Bassi e Belgio 2015

Campionato europeo – Oro – Azerbaigian e Georgia 2017

World Grand Prix - Bronzo - Nanchino 2017

World Cup - Argento - Giappone 2015

Campionato Europeo Under 18 - Argento - 2009

Campionato Mondiale Under 18 - Argento - 2009

Campionato Europeo Under 19 - Argento - 2010

Giochi Europei - Bronzo - 2015

PREMI INDIVIDUALI

Miglior centrale - CEV Champions League 2016

Miglior muro - Serie A1 femminile - 2014, 2016

Migliore giocatrice - Campionato serbo - 2012

Miglior giovane - Campionato serbo - 2011

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Jovana Stevanovic (centrale).