Vero Volley Monza ad Istanbul per l'esordio in CEV Champions League contro il VakifBank

L'attesa è finita. Domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 19.00 (17.00 italiane), sarà per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari il momento dell'esordio nella CEV Champions League 2022. Danesi e compagne sfideranno le vice campionesse d'Europa del VakifBank Istanbul sul campo dello Sport Sarayi nel primo match della Pool B del 4th round (diretta Discovery +).

Vinta la Challenge Cup nel 2019 e la CEV Cup nel 2021, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley è ora pronta a confrontarsi con la massima competizione continentale per Club. Reduci da tre vittorie consecutive in campionato, due in trasferta contro Scandicci e Roma, e una in casa, contro Casalmaggiore domenica scorsa, Monza punta a dare continuità alla striscia positiva di risultati per tenere alto il morale e soprattutto iniziare col piede giusto la quarta avventura europea consecutiva della sua storia.

Di fronte alle italiane ci sarà una delle squadre meglio attrezzate di tutta la competizione, vice campionesse d'Europa in carica dopo la finale persa contro Conegliano a Verona lo scorso maggio: il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Le turche, reduci dai successi in campionato contro Galatasaray (3-0) e THI Istanbul (3-1), puntano al primo sorriso nella coppa europea appoggiandosi alle bocche da fuoco Haak, Bartsch-Hackley e Gabi, tutte e tre in evidenza nelle ultime uscite.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – VAKIFBANK ISTANBUL

Palleggiatrici GULUBAY, OZBAY

Centrali AKMAN, OGBOGU, GURKAYNAK, AKSOY, GUNES

Schiacciatrici SENOGLU, BRAGA GUIMARARES GABI, HAAK, BOZ, BARTSCH-HACKLEY, CEBECIOGLU

Liberi AYKAC, ADALI, ACAR

Allenatore GUIDETTI



PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Primo confronto assoluto tra le due squadre

Il VakifBank ha incontrato in ben 3 finali su 7 le squadre italiane: Casalmaggiore (15-16, sconfitta per 3-0), Conegliano (16/17, vittoria per 3-2, 20/21 sconfitta per 3-2).

Le ultime tre sconfitte del VakifBank Istanbul contro una squadra italiana sono: Scandicci nel quarto turno nel 19/20, Busto Arsizio nella Semifinale di andata del 20/21 e Conegliano in finale nel 20/21

Monza ha vinto ad Istanbul la CEV Cup 2021 battendo 3-0 (sia all'andata in Italia che al ritorno in Turchia) il Galatasaray Istanbul

Per il VakifBank Istanbul è la 20esima partecipazione alla CEV Champions League, vinta per quattro volte (10/11, 12/13, 16/17 e 17/18)

Il VakifBank Istanbul è la squadra che ha giocato e vinto più gare in CEV Champions League (191 match e 140 vittorie).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Innanzitutto siamo felicissimi di giocare questa competizione. Abbiamo dato il massimo lo scorso anno per raggiungere questo importante obiettivo. Chiaramente avremo di fronte uno degli avversari più ostici della Champions League ma per noi dovrà essere fondamentale approcciare la competizione con tanta energia positiva. Il VakifBank Istanbul ha un grande team, un grande opposto, delle grandi schiacciatrici e un grande allenatore. Conosco bene Guidetti, avendoci lavorato insieme; per me sarà quindi un piacere giocare contro di lui. Se vogliamo vincere questa gara dobbiamo fare una prestazione perfetta".

VIDEO - Lise Van Hecke (Vero Volley Monza): "Sarà una gara tosta. Penso che il VakifBank sia una delle squadre più forti d'Europa al momento. Noi arriviamo da un momento positivo, quindi andremo in Turchia consapevoli di essere pronti al confronto e motivate a portare a casa un buon risultato".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA)

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN)

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR)

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. Le SuperFinals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.