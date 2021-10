Saturday night tutto da vivere per la Vero Volley Monza: all'Arena arriva Conegliano

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari torna in campo e lo fa contro la capolista del Campionato di Serie A1 femminile. Domani, sabato 30 ottobre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport+HD), all'Arena di Monza (ACQUISTA IL BIGLIETTO QUI), le monzesi ospitano l'Imoco Volley Conegliano per la quinta giornata di andata della regular season 2021-2022.



Dopo il big match contro Novara giocato domenica scorsa, perso al tie-break dopo aver recuperato nel quarto set lo svantaggio nel conteggio dei set, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley si trova di fronte un'altra pretendente per il titolo. Ancora incapaci di tirare fuori per tutta la durata di una gara le loro reali potenzialità, le rosablù tentano di dare una scossa ad un inizio di campionato condito da qualche up & down. Sconfitte da Busto Arsizio all'esordio e da Novara nell'ultimo confronto, Monza cercherà di giocare la bella pallavolo vista nelle vittorie contro Chieri e Bergamo, provando a trovare nella continuità al servizio ed una solida correlazione muro-difesa, le qualità per creare problemi alle venete.



Venete che hanno approcciato la Serie A1 con scioltezza e autorità, vincendo per 3-0 tutte e quattro i primi confronti del calendario: partendo dalla gara in casa contro Vallefoglia, proseguendo contro Roma nel Lazio, Novara al Palaverde e Casalmaggiore a Cremona. Senza Fahr e Sylla, con Plummer e De Gennaro in miglioramento, la rosa di Santarelli, che va a caccia della vittoria consecutiva n°70, è comunque ridotta.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali BUTIGAN, DE KRUIJF, FOLIE, VUCHKOVA, FAHR

Schiacciatrici PLUMMER, COURTNEY, OMORUYI, FROSINI, EGONU

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI



PRECEDENTI

16, tutti in Serie A1 (1 successo Monza, 15 successi Conegliano)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Imoco Volley Conegliano - Saugella Monza 3-1 (Gara Unica Semifinale Coppa Italia Serie A1 femminile 2020-2021) – 13 marzo 2021 – Arena di Monza.



LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019



Gaia Moretto, a Conegliano nel 2018-2019

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Monza nel 2019-2020



CURIOSITA’

Le due squadre si sono già incontrate nel pre-campionato: vittoria Conegliano per 3-0 al Trofeo di Imola.

Monza e Conegliano si sono sfidate 16 volte, di cui 10 in regular season, 3 nei Play Off e 3 in Coppa Italia. Monza ha vinto solo in una occasione: nella stagione 2017-2018 all’Arena di Monza per 3-1.

Entrambe le squadre rappresentano l'Italia nella CEV Champions League 2022.

Conegliano va a caccia della 70esima vittoria consecutiva tra Italia ed Europa.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Il nostro grande carattere nella partita contro Novara è emerso a tratti. Sapevamo che l'avversario sarebbe stato di alto livello, però dopo aver recuperato un primo set incredibile non siamo stati costanti nel gioco. Non è la prima volta che capita e contro un avversario contro Conegliano, che non perde da non so quanto tempo, non possiamo permettercelo. Ci troveremo di fronte, oltre alla qualità di Egonu, un team composto da giocatrici di assoluto livello. Dovremo approcciare bene il match, evitare fasi di alti e bassi, interpretare bene il fondamentale del servizio e soprattutto sacrificarci in difesa. Questo è quello che mi piacerebbe vedere, oltre ad una squadra che lotta dal primo all'ultimo punto".

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

5a GIORNATA DI ANDATA (diretta volleyballworld.tv)

Sabato 30 ottobre, ore 20.30

Delta Despar Trentino - Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 30 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport)

VERO VOLLEY MONZA - Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano

Domenica 31 ottobre, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Unet E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Volley Bergamo 1991

Domenica 31 ottobre, ore 19.30 (diretta Sky Sport Arena)

Acqua&Sapone Roma Volley Club - Il Bisonte Firenze - Bartoccini Fortinfissi Perugia

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 12; Unet E-Work Busto Arsizio 9; Il Bisonte Firenze 9; Savino Del Bene Scandicci 9; Igor Gorgonzola Novara 8; Vero Volley Monza 7; Reale Mutua Fenera Chieri 6; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 6; Delta Despar Trentino 4; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3; Volley Bergamo 1991 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 2.

IL PROSSIMO TURNO

6a GIORNATA DI ANDATA (diretta volleyballworld.tv)

Sabato 6 novembre 2021, ore 17.00

Il Bisonte Firenze – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

ore 18.00

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio

Ore 20.30

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991

Sabato 6 novembre 2021, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Reale Mutua Fenera Chieri – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Domenica 7 novembre, ore 17.00 (diretta volleyballworld.it)

Savino Del Bene Scandicci – VERO VOLLEY MONZA

Megabox Vallefoglia – Delta Despar Trentino

Ore 19.30 (diretta Sky Sport Arena)

Igor Gorgonzola Novara – Bosca San Bernardo Cuneo